A Manchester Citys logója és jelvénye az Etihad Stadion előtt. 2024. július 17.
Sport

Máris kiégett a City szupersztárja? Nagy bajban Haaland, így hogy lesz bajnoki cím?

Pénzcentrum
2026. január 22. 15:17

Erling Haaland elképesztő idénybeli gólszámai mögött egyre mélyülő gólválság és a Manchester City aggasztó formahanyatlása rajzolódik ki, amelyben kulcsszerepe lehet a norvég csatár túlterhelésének - jelentette a BBC.

Erling Haaland teljesítménye az idényben első pillantásra lenyűgöző: 36 mérkőzésen 39 gólt szerzett klubjában és a norvég válogatottban. A számok mögött azonban aggasztó tendencia húzódik meg: a Manchester City csatára az elmúlt nyolc tétmeccsén mindössze egyszer volt eredményes, azt is büntetőből. Akciógólt több mint egy hónapja, a Nottingham Forest ellen szerzett utoljára.

A gólképtelenség egybeesik a címvédő formahanyatlásával. A City lemaradt a bajnoki élmezőnytől, a Bajnokok Ligájában pedig történelmi mélypontra jutott. Pep Guardiola a városi rivális United elleni vereség után energiahiányról beszélt, de felmerül a kérdés: nem terhelte-e túl a 25 éves támadót.

Haaland a mostani idényben 31 mérkőzésen 2568 percet töltött a pályán, ami az európai topligák csatárai között a második legmagasabb szám. Ha a Manchester City mindhárom kupasorozatban döntőbe jut, és a norvég válogatott márciusi meccseit is hozzászámítjuk, a csatár a nyári világbajnokság előtt akár 69 találkozón is pályára léphet.

Erling Haaland
Csapata: Manchester City
Posztja: támadó
Nemzetisége: norvég
Életkora: 26 év
Szerződése lejár: 2034. június 29.
Piaci értéke: 200M €
Adatlap létrehozva: 2026.01.22.

A részletes statisztikák egyértelmű visszaesést mutatnak. Lövéseinek száma csökkent, az ellenfél tizenhatosán belüli labdaérintései 6,7-ről 4,3-ra estek vissza kilencven percenként, a várható gólmutatója (xG) pedig 0,98-ról 0,42-re zuhant. A nagy helyzetekből is lényegesen kevesebb jut el hozzá, mint korábban.

A keddi, Bodø/Glimt elleni BL-mérkőzésen mindez látványosan sűrűsödött össze: 2–0-s hátrányban kapott ziccert, ám nyolc méterről a kapufa mellé lőtt.

Nincs erre válaszom. Teljes felelősséget vállalok azért, hogy nem tudom berúgni a gólokat, amelyeket kellene. Elnézést kérek a szurkolóktól

– mondta csalódottan a találkozó után.

A háttérben több, egymást erősítő tényező állhat. Ruben Dias és Joško Gvardiol sérülése megakasztotta a csapat labdakihozatalát, Rodri hosszú kihagyása után még keresi a formáját, Phil Foden pedig a Forest elleni meccs óta sem gólt, sem gólpasszt nem jegyzett, miközben kulcsszerepet kap a támadások szervezésében.

Haaland pályafutása során leginkább a mélységbe indulásokból és az átmeneti játékból élt. A City a szezon elején éppen ezt nyújtotta: gyors, direkt futballt játszott, maximálisan kihasználva Jeremy Doku és Tijjani Reijnders sebességét. Ez a stílus azonban komoly védekezési kockázatokkal járt, ezért Guardiola fokozatosan visszatért a kontrolláltabb, labdabirtoklásra építő játékhoz.
#foci #sport #labdarúgás #bajnokok ligája #manchester united #premier league #pep guardiola #manchester city #angol bajnokság #nottingham forest

