A Mercedes bemutatta a 2026-os Forma–1-es szezonra készülő új versenyautóját, a W17-est, amellyel vissza akar térni a mezőny élére.
Máris kiégett a City szupersztárja? Nagy bajban Haaland, így hogy lesz bajnoki cím?
Erling Haaland elképesztő idénybeli gólszámai mögött egyre mélyülő gólválság és a Manchester City aggasztó formahanyatlása rajzolódik ki, amelyben kulcsszerepe lehet a norvég csatár túlterhelésének - jelentette a BBC.
Erling Haaland teljesítménye az idényben első pillantásra lenyűgöző: 36 mérkőzésen 39 gólt szerzett klubjában és a norvég válogatottban. A számok mögött azonban aggasztó tendencia húzódik meg: a Manchester City csatára az elmúlt nyolc tétmeccsén mindössze egyszer volt eredményes, azt is büntetőből. Akciógólt több mint egy hónapja, a Nottingham Forest ellen szerzett utoljára.
A gólképtelenség egybeesik a címvédő formahanyatlásával. A City lemaradt a bajnoki élmezőnytől, a Bajnokok Ligájában pedig történelmi mélypontra jutott. Pep Guardiola a városi rivális United elleni vereség után energiahiányról beszélt, de felmerül a kérdés: nem terhelte-e túl a 25 éves támadót.
Haaland a mostani idényben 31 mérkőzésen 2568 percet töltött a pályán, ami az európai topligák csatárai között a második legmagasabb szám. Ha a Manchester City mindhárom kupasorozatban döntőbe jut, és a norvég válogatott márciusi meccseit is hozzászámítjuk, a csatár a nyári világbajnokság előtt akár 69 találkozón is pályára léphet.
A részletes statisztikák egyértelmű visszaesést mutatnak. Lövéseinek száma csökkent, az ellenfél tizenhatosán belüli labdaérintései 6,7-ről 4,3-ra estek vissza kilencven percenként, a várható gólmutatója (xG) pedig 0,98-ról 0,42-re zuhant. A nagy helyzetekből is lényegesen kevesebb jut el hozzá, mint korábban.
A keddi, Bodø/Glimt elleni BL-mérkőzésen mindez látványosan sűrűsödött össze: 2–0-s hátrányban kapott ziccert, ám nyolc méterről a kapufa mellé lőtt.
Nincs erre válaszom. Teljes felelősséget vállalok azért, hogy nem tudom berúgni a gólokat, amelyeket kellene. Elnézést kérek a szurkolóktól
– mondta csalódottan a találkozó után.
A háttérben több, egymást erősítő tényező állhat. Ruben Dias és Joško Gvardiol sérülése megakasztotta a csapat labdakihozatalát, Rodri hosszú kihagyása után még keresi a formáját, Phil Foden pedig a Forest elleni meccs óta sem gólt, sem gólpasszt nem jegyzett, miközben kulcsszerepet kap a támadások szervezésében.
Haaland pályafutása során leginkább a mélységbe indulásokból és az átmeneti játékból élt. A City a szezon elején éppen ezt nyújtotta: gyors, direkt futballt játszott, maximálisan kihasználva Jeremy Doku és Tijjani Reijnders sebességét. Ez a stílus azonban komoly védekezési kockázatokkal járt, ezért Guardiola fokozatosan visszatért a kontrolláltabb, labdabirtoklásra építő játékhoz.
Szenegál elnöke több mint 130 ezer dollárnak megfelelő pénzjutalmat és tengerparti telkeket ígért a válogatott minden tagjának, miután győztesen tértek haza a kontinenstornáról.
A megkérdezettek 88 százaléka arról számolt be, hogy az elmúlt öt évben legalább egyszer szexuális visszaélés érte.
Kerkez Milos, a Liverpool magyar válogatott balhátvédje elismerte, hogy még mindig nem elégedett saját teljesítményével.
Jude Bellingham a Monaco elleni BL-győzelem után a pályán kívüli életmódját érintő pletykákat "külső zajnak" nevezte, és egy ivást imitáló gólörömmel üzent kritikusainak.
Németországból kölcsönzött az Újpest: U-válogatott tehetség érkezett, komolyan gondolják a feljebb kerülést
Az Újpest FC kölcsönvette a német Eintracht Frankfurt középpályását, Fenyő Noah-t, a megállapodás vételi opciót is tartalmaz.
Az új rendszeren keresztül regisztráló, a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra jegyet vásárló szurkolók elsőbbséget kaphatnak az amerikai vízuminterjú-időpontok lefoglalásánál.
A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának hetedik fordulójában szerdán három magyar válogatott futballistára is komoly összecsapás vár.
Az Audi a 2026-os szezontól veszi át a svájci székhelyű Sauber istállót, és ezzel a gyár történetében először száll be a Forma-1-be.
A Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) bejelentette, hogy vizsgálatot indít annak eldöntésére, szükséges-e Kramnikot felelősségre vonni az eset miatt.
Eltűnt Seve Ballesteros életnagyságú szobra a legendás spanyol golfozó szülővárosából, a kantábriai Pedrenából; a hatóságok lopás gyanújával nyomoznak.
Ötméteresekkel győzte le a spanyolokat Varga Zsolt együttese, így már a fináléba jutásért ugrik pénteken medencébe.
John O'Kane, David Beckham egykori manchesteri csapattársa Brooklyn Beckham mellé állt a Beckham családban kirobbant, közösségi médiában zajló botrányban.
Az év második felében távozik a Mercedes-istállótól John Owen, a csapat 2007 óta szolgáló vezető tervezője.
Életének 79. évében elhunyt Sauska István, a Magyar Tenisz Szövetség korábbi főtitkára és az alagi Károlyi Tenisz Klub alapítója.
Szoboszlai Dominik elmondta, hogy az Afrika-kupa ideje alatt szinte mindennap beszélt Mohamed Salah-al.
A 41 éves LeBron James két évtizednyi folyamatos szereplés után idén először nem került be az NBA All Star-gála kezdőcsapatába.
Nem indul a legjobban az év Dzsudzsák Balázsnak: komoly bajban van a futballista cége, ki tud mászni ebből?
A DB7.hu Szolgáltató Kft.-nél január elején NAV-végrehajtást rendeltek el, a cég évek óta veszteségesen működik.
Rekordösszeget, 12 millió eurót fizet a Premier League-ben szereplő Bournemouth a Ferencváros 19 éves középpályásáért, Tóth Alexért.