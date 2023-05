Nem verik nagy dobra az óriási rizikót: milliókat bukhat, aki ebbe tette a pénzét 2023-ban

Hiába a válság, a recesszió, az emberek nem fordultak el az olcsóbb karórák irányába, sőt: manapság az a jellemzőbb, hogy méginkább a drágább, minőségibb modelleket keresik a vásárlók - tudtuk meg szakértőktől. A CashTag eheti adásában azt jártuk körbe, mennyire jó befektetés manapság egy-egy óra. Lakatos Zsolt, a Beszéljünk órákról nevű TikTok-csatorna szakembere kifejtette, hogy türelemmel, kapcsolatokkal és szerencsével akár nagyot is lehet szakítani egy-egy limitált darabszámű modellen, de ehhez komoly szakértelem is kell.

Van, aki az ingatlanra, más az aranyra esküszik ha tárgyi befektetésről van szó. Kevesebben vannak azok, akiknek a karóra jut eszébe, ha azon kell gondolkodni, hová érdemes tenni a pénzünket, pedig 2021-ről 2022-re a luxusórák ára több mint 30 százalékkal emelkedett. A CashTag eheti adásában szakértőket kérdeztünk arról, hogy mitől is lesz egy karóra jó befektetés, és hogy áll manapság a magyarországi piac.

Az egész órapiaci felfutás a kvarcválsággal hozható összefüggésbe, ami a '70-es évek óta tart, ekkor jelentek meg az addigiaknál jóval olcsóbb kvarcórák, amelyeket már bárki megengedhetett magának - magyarázta Lakatos Zsolt óraszakértő, aki a Beszéljünk órákról nevű TikTok-csatornával vált ismertté. A nagy gyártók ekkor kezdték el átpozicionálni magukat, presztizstermékeket készíteni.

A szakértő árazásuk alapján három csoportba osztja az órákat: a legolcsóbbak a plázaórák, amelyeket bevásárlóközpontokban lehet megvenni pár tízezer forintért. Mint kifejtette, most egyébként az olcsóbb árkategóriás óráknál (pl. Casio) ismét kezdenek feltörni a fémszíjas darabok, mert azokat olcsóbb legyártani, mint például egy bőrszíjat.

A középkategóriás darabok megvásárlásán már elgondolkzik az ember, berekerülnek fél-egyhavi fizetésbe is, 100 ezer forint felett kezdődnek. Ilyen márka például az Orient. A legdrágább luxusórák pedig már tényleg csak a gazdagoknak készülnek, már mint a Rolex.

Nehéz megmondani, hogy egy óra mitől lesz jó befektetés, a piac nagyot növekedett az elmúlt 10 évben, de Lakatos Zsolt szerint a háború kirobbanásakor kipukkadt a lufi. Ez például a Rolexnél látványos volt, 2022-ben 45 százalékkal estek az áraik, de erre számítani lehetett, évek óta pedzegették, hogy egyszer ez bekövetkezik. Ugyanakkor a nemesfém órák jobban tartották az árukat, mint a többi, de ezek között is van olyan, ami 16-20 százalék közötti mértékben esett az ára - tette hozzá.

Nem állítom azt, hogy nem lehet befektetésnek órát venni, mert lehet. Csak ahhoz vagy türelem kell, vagy kapcsolatok, vagy szerencse

- magyarázta Lakatos Zsolt. Hozzátette, azok az órák lehetnek jó befektetések, amelyekre várólista van a gyártónál, így van esély, hogy feljebb menjen az áruk. Olyanba is bele lehet futni, hogy apróhirdetésben, aukción árulják a drága órákat, és az eladó nem pontosan tudja, hogy mit ad el, az már morális kérdés, hogy áron alul megveszi-e tőle egy hozzáértő, vagy elárulja neki, mennyit ér valójában az óra. A piacot több tényező is mozgatja, így a forint-dollár árfolyam, vagy a szállítási költségek, most pedig a gyártási díjak mentek fel, ami szintén nagyban befolyásolja az óraárakat.

A régi órák megint egy másik műfaj: nagyon kell hozzájuk érteni, nem biztos, hogy nagyon jó befektetésnek számítanak például azok a modellek, amelyekből sokat gyártottak - mondta Lakatos Zsolt. Ilyenek például a vintage Rolexek, amelyek acélból készültek, így hiába régiek, nem érnek milliókat, sőt. És a népszerűség is fontos tényező, van olyan felfutott modell, aminek egy év alatt duplázódott az ára.

Mint kiderült, hiába a válság, a recesszió, az emberek nem fordultak el az olcsóbb órák irányába, sőt: inkább az a jellemzőbb, hogy méginkább a drágább, minőségibb modelleket keresik a vásárlók. Lakatos Zsolt szerint egyébként itthon a középkategóriás órák jellemzőek, tőle is leginkább a 100-300 ezer forint közötti kategóriából érdeklődnek a legtöbben.

Állj több lábon!

A szakértők sem győzik hangsúlyozni, hogy ne csak egy eszközben tartsuk a befektetett pénzünket, hanem diverzifikáljunk, álljanak több lábon a befektetéseink! Korábban Kovács Ádám, a BÁV kereskedelmi igazgatója arról beszélt, mindél diverzifikáltabb egy befektetési portfólió, annál nagyobb valószínűséggel szolgálja a befektető rövid, közép, és hosszú távú céljait, annál nagyobb valószínűséggel minimalizálja a befektetés kockázatát, és ezzel párhuzamosan az elérhető hozam mértéke is egy kiegyensúlyozottabb tartományban lesz.

Azt látjuk, hogy a nagy értékű ékszerek és órák, valamint a festmények és a műtárgyak már a befektetési portfólió szerves részét képezik. Ráadásul egyre több fiatal gondolkodik ebben: a 20-as, 30-as éveikben járók is kezdik felismerni, hogy érdemes tudatosan választani például egy-egy karóra esetében, már ne csak a kinézet, hanem az értékállóság is szempont

- magyarázta a szakember, aki úgy látja, hogy ahogyan az amerikai dollárt ún. "menekülő" devizának tartják, addig a műtárgyakra "menekülő" befektetésként is tekinthetünk.

Ugyanakkor azt is szem előtt kell tartani, hogy egy műtárgy értéknövekedését számos tényező befolyásolja. Ezért vásárláskor mindig érdemes szakértőhöz fordulni, akik amellett, hogy tanácsot tudnak adni, garantálják a tárgyak eredetiségét is. Míg egy pénz- és tőkepiaci befektetéshez vagy egy ingatlanbefektetéshez nem feltétlenül szükséges ilyenfajta eredetiséget igazoló tanúsítvány, itt nagyon fontos, hogy a szélesedő befektetési portfólióba kizárólag eredeti műtárgyak kerüljenek bele

- tette hozzá.

Egyre többen teszik tárgyakba a pénzüket

Egyre többen ismerik fel, hogy nem csak az ingatlan és az arany létezik, érdemes lehet különféle értékes tárgyak felé is gordulni. Korábban a Pénzcentrum egy többrészes cikksorozatban foglalkozott a tárgyi befektetésekkel. Mint kiderült, nem csak az órák közkedveltek, hanem például manapság már a whisky is az az egyik legdinamikusabb befektetési forma Magyarországon. Mint Benkóczki Péter, a WhiskyNet szakértője elmondta: a drága italok értéke egyre emelkedik, miközben alig tudni olyan palackról, ami a vételi ára alatt ment volna el. Az viszont már elég specifikus, hogy melyik whisky ér sokat: ehhez a részhez már szakértelem szükséges, vagy legalábbis jobban el kell merülni a szakmában és a választékban, hogy megtudjuk mégis milyen üvegekbe érdemes befektetni.

De egy borszakértő arról is beszélt, hogy egy-egy 20 ezer forintos Tokaji Aszú ára például az évek múlásával könnyen felmehet akár a tízszeresére is.

Úgy gondolom, hogy mindenképpen érdemes olyan pincészeteknek a termékeit megnézni, akik már letettek valamit az asztalra, azaz rangosabb borversenyeken jól szerepeltek és hosszabb ideje működnek. Azaz megbízhatóak. Ők ugyanis tudnak ajánlani olyan borokat, amik rövidebb-hosszabb érlelésre alkalmasak

- mondta Szabó Hajnalka, a Tokaj Reneszánsz Egyesület elnöke.

A COVID-járvánnyal együtt a sportkártyák is népszerűvé váltak a befektetők körében, erre jött még az egyik leghíresebb kosárlabdázó, Kobe Bryant halála is, amivel az ő kártyáinak hirtelen megemelkedtek az árai. Akár a dupláját, vagy a háromszorosát is érhették az aláírt kártyái. Sipos Balázs, a Card Corner tulajdonosa korábbi cikkünkben elárulta, mi is határozza meg egy-egy gyűjthető sportkártya értékét:

Két fontos dolog van. Egyrészről, hogy ki van a kártyán, mert nem mindegy ugye, hogy engem van Michael Jordant ábrázol. Ezen belül is a számozott lapok ugye többet érnek. Mindezek mellett sokat számít a kártya állapota is. Sokszor éppen ez a legnagyobb probléma az otthon talált, behozott gyűjteményekkel: értéktelenné válnak, mert be volt dobva egy sarokba, vagy a nagymama nem tudta, hogy mi az és poháralátétnek használta. Gyakorlatilag ezzel egy drága lap is teljesen el tud értéktelenedni

- mondta a szakember. A Vaterától pedig azt is megtudtuk, hogy a legdrágább náluk eladott kosárkártya-gyűjtemény 300 ezer forintért kelt el, de több focis kártya is a 100 ezer forint körüli értéket közelítette. És felbukkat itthon is egy nagyon keresett Pokémon-kártya: a tengerentúlon is nagyon keresett Charizardért több mint 400 ezer forintot fizetett valaki.

Az utóbbi években nagy sláger lett a bakelitlemez is, mint Szécsi Ádám, az MG Records szakértője korábbi cikkünkben kifejtette: a keresett lemezek értéke az elmúlt években nem romlik, inkább pont, hogy nő. De legrosszabb esetben is stagnál.

A lemez értékét sok minden határozza meg, legfőképp a legyártott darabszám, kapcsolódik-e hozzá valami történet, mely országban adták ki, állapota, stb. Magyarországon 3 Szent Grál létezik, ezek az ausztrál kiadású Syrius, angol kiadású Omega (Omega Red Star néven), illetve Szörényi Levente visszahívott és betiltott borítójú lemeze. Ritkának számítanak a hazai lemezgyártás utolsó éveiben készült magyar lemezek is

– emelte ki a lemezgyűjtő, hozzátéve, hogy a magyar lemezek esetében könnyen előfordulhat, hogy hamar nagyon megemelkedik az áruk. Ennek oka lehet az, hogy kis példányszámban készülnek (Carson Coma), vagy az együttes egy tagja meghal. Utóbbira példa az Omega, akiknek a lemezeinek az ára Kóbor János halála után hirtelen az egekbe szökött.

Bánházi István, a budapesti Lemezkuckó szakembere szerint ugyanakkor sokan esnek abba a hibába, hogy azt hiszik, hogy egy lemez attól értékes, hogy régi. Erre a legjobb példa a gramofonlemezek, amiket szinte hetente visznek be hozzájuk az üzletbe, és egyik sem ér semmit.