Új módszerrel vágnak át ingatlanvásárláskor: súlyos milliókat bukhat, aki nincs résen

Sok ingatlanvásárlóra igaz, hogy nem tudják pontosan, melyek a meghatározó tényezők egy megvásárolni kívánt ingatlannál, illetve azt sem feltétlenül tisztázták magukban, hogy mi a fontos számukra. Ráadásul ahány vevő annyi igény, így mindenki másra figyel oda. Azonban vannak olyan aranyszabályok, amikről minden ingatlanvásárlónak tudnia kell.

A vevők rendkívül eltérőek, így különböznek az igényeik, az életmódjuk, szokásaik, ezért az is változatos, hogy mire figyelnek ingatlanvásárláskor - kezdte Rencsevics Mária, a Balla Ingatlan XIX., XX. és XXIII. kerületi irodájának szakmai vezetője. Tapasztalatai szerint sok esetben kezdetben még maguknak sem fogalmazzák meg pontosan, hogy mit is szeretnének igazán.

Ugyanakkor, ha elkezdenek nézelődni az ingatlanpiacon, akkor az így szerzett személyes tapasztalat segít körvonalazni a valós igényeket

- vélekedett a szakértő.

Akadnak azonban olyan tényezők, melyek egyaránt fontosak minden vevő számára. Krausz Gábor, a Balla Ingatlan siófoki irodájának szakmai vezetője szerint a prioritási lista a legtöbb vevő esetében általában az elhelyezkedéssel és az árral kezdődik. Utóbbit említette Rencsevics Mária is, aki szerint a rendelkezésükre álló pénzügyi keretre azért figyelnek a vevők, mert vagy nem tudják, vagy nem akarják azt túllépni. Így ez egy alapvető és meglehetősen konkrét tényező ingatlanvásárláskor, melyre mindenki figyel.

Hozzátette, hogy a másik szempont ezzel összefüggésben az állapot: valakinek nincs forrása még fel is újítani a megvásárolt ingatlan, másnak nincs lelkiereje vagy ideje egy felújításra. Krausz Gábor szerint az állapot és az energiafelhasználás az, amire a vevők még a leginkább odafigyelnek az ár és az elhelyezkedés mellett. Rencsevics Mária szerint a lokáció nem mindenki számára egyformán fontos, azaz nem ragaszkodnak valamely utcához, városrészhez. Sokan persze a megszokás vagy a család, iskola, munkahely közelsége miatt kötődnek egy-egy környékhez, de az ingatlan elhelyezkedése a zaj, a környezet, a lakóközösség összetétele miatt is fontos tényező lehet.

Idősebbek esetében fontos a közlekedés és az infrastruktúra miatt is: vagyis, hogy 3-5 percen belül elérhető legyen a tömegközlekedés, és a közelben legyen bolt, orvos. Abban azonban már sokan bizonytalanok, hogy házat szeretnének vagy inkább lakást, szükségük van-e kertkapcsolatra vagy sem - jegyezte meg Rencsevics Mária, aki szerint sokak számára fontos szempont a szobaszám, mások viszont inkább az ingatlan alapterületére figyelnek. Például akad olyan vevő, aki szereti a nagy tereket, mások éppen ellenkezőleg, a rezsi miatt inkább kis lakást keresnek.

És, hogy mire kellene még figyelni, de a vevők nem feltétlenül figyelnek rá? Ilyenek többek között a jogi rendezettség, tulajdonviszonyok kérdése

- említette meg Kruasz Gábor, aki szerint ez az osztatlan közös tulajdonú ingatlanoknál különösen fontos. Rencsevics Mária felhívta a figyelmet arra, hogy a dél-pesti régióban például sok az osztatlan közös tulajdon, így ott is nagyon fontos szempont, hogy létezik-e az érintett ingatlannál használati megosztás. A jogi helyzet rendezettsége azonban a CSOK, illetve hitel felvétele miatt is fontos, és gyakran csak értékbecslésnél derül ki, hogy ebből a szempontból gondok adódnak egy-egy ingatlannal - mondta a szakértő.

Krausz Gábor egyébként azt szokta javasolni az ügyfeleknek, hogy tekintsenek a megvásárolni kívánt ingatlanra befektetői szemmel is. Még abban az esetben is, ha saját célra vásárolnak, hosszú távra. Emellett úgy véli, hogy sokan nem töltenek elég időt az ingatlan állapotának vizsgálatával, pedig sok későbbi gondtól kímélhetnék meg magukat. Újépítésű társasházak kapcsán is arra hívta fel a figyelmet, hogy nagyon fontos a kivitelezés minőségének vizsgálata, annál is inkább, mivel ezeknél a friss festés még sok mindent elrejt. Sokat segít persze, ha a kivitelezőnek vannak referencái és garanciát is kínál a megvásárolt ingatlanra - jegyezte meg.

Végül egy tippet is adott az ingatlanvásárlóknak: lehetőleg legyen valami különleges, egyedi a megvásárolt ingatlanban. Ugyanis, ha rosszabb a helyzet a lakáspiacon, akkor az egyforma, tucatlakásokból sok eladóvá válik, és ilyenkor nagy konkurenciával néz szembe az, aki értékesítene. Ezért nem árt, ha valami miatt kiemelkedik az ingatlanunk a tömegből, valamilyen tulajdonsága révén megkülönböztethető. Ezáltal ugyanis nagyobb figyelem irányul rá, és így könnyebben talál magának vevőt. De mivel ennyi tényezőre szinte lehetetlen figyelni, ezért Rencsevics Mária szerint a legfontosabb, hogy a vevők elsősorban a saját igényeikre figyeljenek, azokat priorizálják. A számukra fontosabb szempontokat helyezzék előtérbe, és azon tényezők esetében kössenek csak kompromisszumot, melyek ezen lista alapján kevésbé relevánsak.