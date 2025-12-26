Mihajlo Podoljak, az ukrán elnöki hivatal tanácsadója az RBC Ukraine-nak adott interjúban arról beszélt, hogy már négy európai ország jelezte készségét katonák Ukrajnába küldésére.
Karácsony első napja sem telt nyugodtan: országszerte dolgoztak a tűzoltók
Karácsony első napján országszerte 137 alkalommal riasztották a tűzoltókat. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közlése szerint 35 esetben tűzhöz, 102 alkalommal pedig műszaki mentéshez vonultak az egységek.
Mukics Dániel szóvivő tájékoztatása alapján az ünnepnapon 22 lakóépület gyulladt ki, emellett öt helyen szén monoxid miatt kellett beavatkozni. A jelzések minden esetben időben érkeztek, így személyi sérülés nem történt.
Több településen lakóingatlan vált lakhatatlanná. Csepelen egy panelház hatodik emeleti lakásában keletkezett tűz, Dunakeszin egy családi ház pincéjében gyulladtak ki berendezési tárgyak. Földesen és Orosházán tűzhelyen felejtett olaj okozott súlyos károkat. Nyíregyházán egy garázs, Karcagon pedig egy családi ház és a kertben tárolt bontott nyílászárók égtek, az épület használhatatlanná vált.
Zalakomáriban egy autószerelő műhely udvarán egy terepjáró motortere kapott lángra, Pécsen egy utcán parkoló személyautó gyulladt ki. Tarcal térségében tízezer négyzetméteren égett a száraz fű és a nádas.
Szén monoxid miatt Pécsett, Dunaújvárosban, Mérken, Szombathelyen és Mezőhegyesen riasztották a tűzoltókat. A riasztásokat kazán, gáztűzhely, cserépkályha és konvektor meghibásodása okozta. Az érzékelők minden esetben időben jeleztek, mérgezés sehol nem történt.
Budapesten az Angelo Rotta rakparton egy kövekre zuhant embert mentettek ki kötelek és hordágy segítségével. Húsz alkalommal idős, egyedül élő, beteg emberekhez hívták a tűzoltókat, akiket napok óta nem láttak a szomszédok.
Somogybabodnál a 67 es főúton halálos közlekedési baleset történt, Nyírcsaholy közelében pedig egy személyautó gázolt halálra egy gyalogost. Az ország több pontján további baleseteknél is beavatkoztak a tűzoltók.
