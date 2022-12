Rengeteg magyar várhatja hiába az örökségét: sosem kerül a nevükre ingatlan?

Hazánkban a származás fontos szempont abban, hogy mennyiben várhat az ember gazdagságot, sikert, egészséget az életében. Az előrejutási esélyeket a magyar oktatási rendszer, gazdaságszerkezeti okok, a párválasztási szokások és a rendszerváltás után felhalmozott ingatlanvagyon öröklése. Utóbbi jelentőségét elemzi részletesebben a Társadalmi Riport 2022-es kiadásának egyik tanulmánya - írja a G7. A mobilitás kiemelkedően alacsony szintje mellett Magyarországon a vagyoni egyenlőtlenségek a nyugat-európai országokhoz képest kisebbek.

Magyarországon a vagyon öröklődése és a lakhatás között szoros összefüggés van, ugyanis a lakástulajdonosok aránya európai szinten is magas, 90 százalék fölötti az országban. Ebből következően az első lakás megszerzésénél annak is nagy a jelentősége, hogy a vásárló számíthat-e örökölt ingatlanra, vagy kap-e pénzt a szüleitől, amiből a lakáshitel önrészét tudja fizetni. Magyarországon a szülői pénzügyi támogatásban részesülő gyerekek korábban tudták megvenni vagy felépíteni első lakásukat. 2005 és 2015 között a lakásvásárlók csaknem harmada családi transzfereket is használt a lakásvásárlás finanszírozására, és ezek szerepe nőtt a 2008-as válság után. A családi támogatások szerepe extrém módon felértékelődőtt Budapesten, ahol az elmúlt években a legnagyobbat nőttek az ingatlanárak. A fiatalok egy része éppen az öröklés és az önrész összespórolásának kilátástalansága miatt teljesen elengedte a lakásvásárlás lehetőségét, őket a tanulmány “bérlői generációnak” hívja.

A tanulmány szerint bár az öröklés és az ajándékok hozzájárulnak a vagyonosodáshoz Magyarországon, de ezek jelentősége sokkal kisebb, mint más európai országokban. Magyarországon a háztartások 30 százaléka kapott korábban vagyontranszfert és a vagyoni felső 20 százalékba tartozók aránya 12 százalékponttal magasabb a vagyontranszferben részesülők körében, mint a nem részesülőknél. De a vagyontranszfer csak az egyik útja lehet annak, hogy valaki a legvagyonosabb emberek közé kerüljön: válhat valaki vagyonossá azért is, mert nagyon magas a jövedelme, és sokat takarít meg belőle.

Magyarországon mindössze 7 százalékponttal növelik a felső vagyoni ötödbe tartozás valószínűségét a vagyontranszfereknek.

Van tehát hatása itthon a vagyonok létrejöttében a szülői transzfereknek, de jóval kisebb, mint más európai országokban - írták. Ennek az oka az lehet, hogy mivel a vagyonfelhalmozás a posztszocialista országokban csak körülbelül egy generációval ezelőtt kezdődött, a vagyontranszferek hatása még kevésbé látható.