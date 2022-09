Itt vannak a kormány tervei: komplex rezsicsökkentő pályázat jöhet, ezek lesznek a feltételek

A kormány tervei szerint a jövőben nem lehetne majd kizárólag napelemekre pályázni, hanem az otthonok komplex energetikai felújítására hirdetnék ki a támogatást - mondta a Technológiai és Ipari Minisztérium főosztályveztetője egy eseményen. Ennek a feltétele az lesz, hogy minimum 30 százalékos energiamegtakarítást elérjen az ingatlan.

Meg fognak változni a lakossági energetikai pályázatok - mondta el Horváth Viktor, a Technológiai és Ipari Minisztérium főosztályvezetője, hogy a magyar korány milyen támogatásokat tervez meghirdetni a jövőben. A napelemes és az otthonfelújítási támogatás is meg fog változni, miközben nem csak a kis- és középvállalatok, de a nagyobb vállalkozások is pályázhatnak - mondta a főosztályvezető a Magyar Energiahatékonysági Intézet Kiút a rezsiválságból: vágyak és leheőségek című rendezvényén.

Horváth Viktor arról beszélt:

a tervek szerint a lakossági pályázatok esetében nem lehet majd csak napelemre pályázni, viszont az otthonok komplex energetikai felújítására igen.

A feltétele a lakossági energetikai pályázatnak az lesz, hogy minimum 30 százalékos energiamegtakarítást elérjen az ingatlan. Az már nem lesz lényeges, hogy önerőből egészítettük ki az összeget, hogy elérjük a célunkat, vagy pedig teljes egészében a pályázati pénzeket használtuk - tette hozzá.

A kis- és középvállalatok mellett a nagyvállalatok is pályázhatnának majd a tervek szerint, a cél ugyanúgy az, hogy 30 százalékos energiamegtakarítás történjen. A beszélgetés során az is felmerült, hogy annak, aki nagyobb megtakarítást vállal be, az kap-e magasabb támogatási intenzitást. Horváth Viktor szerint nem fog ilyen történni, mert bár elméletben működik, de sajnos gyakorlatban nem. Az ötlet ugyanis rengeteg adminisztrációval jár, és jelenleg minimalizálni igyekeznek a papírmunkát. Az egységes támogatási intenzitás is egy megoldás, de még nem dőlt el, hogy melyik lesz végül.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a lakossági napelempályázat második szakasza nemsokára indul.