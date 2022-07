Fillérekért veheted meg a szezon slágerzöldségét: ilyen finomságok készülhetnek belőle

A nyár derekán járunk, mikor izgalmasabbnál izgalmasabb gyümölcsök és zöldségek között válogathatunk a piacon. Júliusban nem csak a barack és a dinnye árasztja el tömeges mennyiségben az árusok polcait, itt vannak kedvenc nyári tökféléink is, amiket számtalan módon elkészíthetünk. Mi mindent főzhetünk nyári tökökből, mire jó a cukkini, a spárgatök és a patisszon? A tökfőzeléken és a rántott tökszeleteken túl is bőséggel van mit készíteni belőlük, kipróbált receptek leírása során bemutatták, hogyan készül a világ legfinomabb töklevese és töltött patisszonja. Vajon milyen bor illik hozzá? Erre kereste a választ a HelloVidék!

A hagyományos magyar gasztronómia alappilléreiként tartjuk számon a paprikát, a paradicsomot, a burgonyát, a kukoricát és a tököt is, azonban ezek a növények mind-mind az Újvilág felfedezését követően terjedtek el Európában. Az olyan élelmiszerek, mint a fűszerpaprika, a padlizsán vagy a paradicsom még a Hódoltság korában kerültek hazánkba, a török kereskedőknek köszönhetően, azonban a tökfélék még ezeket is megelőzve, az első amerikai árucikkekként érkeztek meg, valahol az 1500-as évek legelején.

A tökfélék első ehető fajtái a mai Mexikó területéről származnak, ahol az indiánok már évezredek óta fogyasztották. Az angol „squash” kifejezés az indián „askutasquash” szóból ered, ami annyit tesz, mint „nyersen ehető zöldség”. Magyarországon leginkább a spárgatök vált elterjedtté, amit sokan simán csak „főzőtöknek” nevezünk, de a patisszon és a sütőtök is igen közkedvelt tökfélék, ugyanúgy, ahogy a nyári grillparik sztárja, a cukkini is. Érdekesség, hogy a tökfélék nem egyformán terjedtek el Európában, minden országban vannak kedveltebb típusok.

Míg Magyarországon – az 1960-as években megismert patisszont leszámítva - leggyakrabban főzőtököt eszünk, ezt a legtöbb országban ezt szinte nem is ismerik. A franciák a cukkinire esküsznek, az amerikaiak a „halloween-i tököt” kedvelik, az alacsony szénhidráttartalmú és vegán diéták körében pedig a „spagettitök” vált trendivé, aminek a húsa hő hatására a tésztához hasonló szálacskákra bomlik.

Az amerikai eredetű tökfélék mellett ismerünk ázsiai tököket is, ezek a kolbásztök és a lopótök, melynek Magyarországon leginkább a borászatban volt jelentősége. A téli tökökből nem csak Amerikában, hanem nálunk is készítenek süteményeket: a tökös pite mellett remek csemege a tökös muffin vagy a tökös rétes is – és ha már az édes ízeknél járunk, a téli időszakban a sütőtöklekvárt sem szabad kihagynunk.

