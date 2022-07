Százezreket bukhat most, aki így vásárolt lakást: te ne kövesd el ezt a hibát

Az energia-veszélyhelyzet miatt az átlagfogyasztás felett piaci árat kell fizetni az áramért és gázért, és bár az új szabály a háztartások 75 százalékát nem érinti, mégis hatással lesz a piacra. A jövőben megnövekedhet a kereslet az alacsony fenntartási költségű lakások iránt, és felértékelődhetnek a korszerű, energiatakarékos ingatlanok. Az érdeklődések háromnegyede már 2022-ben is ilyen eladó lakásokra és házakra érkezett.

A jövőbeni rezsiköltségek szempontjából meghatározó lehet, hogy milyen nagy alapterületű az ingatlan, milyen állapotú és milyen fűtési rendszerrel rendelkezik. A jelenleg eladásra kínált lakások és házak fele ingatlanon belüli gázfűtéssel rendelkezik (cirkó, gázkazán, konvektor), további 7 százalékuk pedig távfűtéses. Majdnem 7 százalékuknál a szintén gázalapú házközponti fűtés a jellemző. Az elektromos fűtésrendszerű lakások részesedése 5 százalék, ezeknél különösen fontos tényezővé válik az új rezsiszabály.

A növekvő világpiaci energiaárak miatt a jövőben egyre fontosabb szempont lehet a vevők számára a kiszemelt lakás korszerűsége és energiahatékonysága, ami felértékelheti ezeket az ingatlanokat a következő időszakban - derül ki az ingatlan.com legfrissebb elemzéséből.

Nyertesek és vesztesek

“Augusztustól az átlagfogyasztás felett piaci árat kell majd fizetni az áramért és gázért. Bár az új szabály a háztartások 75 százalékát nem érinti, várhatóan még keresettebbek lesznek alacsony rezsiköltségű lakóingatlanok. A nagyobb alapterületű lakások közül azoknál eshet vissza leginkább a kereslet, amelyek nem energiahatékonyak” - mondta Balogh László, az ingatlanportál vezető gazdasági szakértője.

Hozzátette: “Idén éves szinten 4 százalékkal több 150 négyzetméternél nagyobb alapterületű lakást és házat hirdettek meg eladásra, miközben az összes lakóingatlan-hirdetés feladás 5 százalékkal csökkent ugyanebben az időszakban. Látszik tehát, hogy a nagyobb alapterületű ingatlanok esetében már most is nagyobb az eladási kedv. Az alapterületük mellett az ingatlanok állapota és fűtési rendszere is fontos szempont lehet a jövőbeni vevők számára a keresési folyamatban.”

Fűtésnél a gáz dominál

A jelenlegi kínálatot nézve látszik, hogy a gazdára váró lakóingatlanok fele ingatlanon belüli gázfűtéssel rendelkezik (cirkó, gázkazán, konvektor), további 7 százalékuk pedig távfűtéses.

Majdnem 7 százalékuknál szintén a gázalapú házközponti fűtés jellemző. Az elektromos fűtésrendszerű lakások részesedése 5 százalék, ezeknél különösen fontos tényezővé válik az új rezsiszabály. Összességében az eladó lakások és házak háromnegyedénél a fűtés gáz alapú.

Kétsebességes lesz a piac

Az ingatlan.com előrejelzése szerint a következő időszakban a fenntartási költségek és a rezsiköltségek még nagyobb szerepet kapnak a piacon, azaz a vásárlók szempontjából. A felújított, újszerű és jó állapotú ingatlanok népszerűsége a használtlakás-piacon eddig is kiemelkedő volt. “Látványos adat, hogy idén az érdeklődések háromnegyede ezekre irányult.” - mondta Balogh László. A szakember szerint éppen ezért az árakat nézve kétsebességessé válhat a piac: a korszerű fűtéssel rendelkező, alacsony fogyasztású lakóingatlanoknál tempósabb lehet az értéknövekedés, mint a felújítandó társaiknál.