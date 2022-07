Tényleg a legdrágább éri meg? Ezek most a legjobb benzines, elektromos fűnyírók a piacon

Nem olyan könnyű fűnyírót választani főleg most, hogy bőven 700 forint felett van a benzin litere. De ha kizárjuk a benzines gépeket, akkor is nagy a választék: elektromos, akkumulátoros, robotfűnyírók. Melyiknek mi az előnye és a hátránya? Melyik való a mi kertünkbe vagy a telkünkre? A Tudatos Vásárlók Egyesülete nemzetközi szervezet 36 akkumulátoros, 7 benzines, 7 elektromos és 16 robotfűnyírót tesztelt. Vizsgálták a fűnyírás hatékonyságát, a használat egyszerűségét, a fogyasztást, az akkumulátor élettartamát, a fűnyírók zajosságát, felszereltségét, a konstrukció minőségét és az üzembiztonságot is.

Először is fontos tisztázni, hogy mekkora területre keresünk fűnyírót. Ha egy óriási telken kell átugrálnunk az elektromos típusok mindig éppen a lábunk alatt lévő kábelét, lehet, elmegy az egésztől a kedvünk és inkább hagyni fogjuk, hogy elburjánozzon a telkünk. De az se mindegy, hogy milyen a terület formája, fekvése. Szabályos, akadálymentes kis parcella vagy éppen ellenkezőleg, tele van nehezen megközelíthető, dimbes-dombos részekkel. Mindemellett azt is szem előtt kell tartani, hogy pontosan mihez is keresünk gépet: a házunk kertjének rendszeresen karbantartott alacsony füvéhez keresünk megfelelő eszközt, vagy a telekre, ahová már ritkábban járunk, így sokszor találkozunk sűrű, térdig érő fűvel.

Ezen alapvető kérdések megválaszolását követően választhatjuk ki a nekünk leginkább megfelelő fűnyíró típust. Fontos szempont lesz az ár is, de előbb meg kell tudnunk, hogy benzines, elektromos, akkumulátoros vagy robotfűnyíró lesz-e számunkra az igazi.

Benzines fűnyírók

Általában nagyobb a teljesítményük, mint az egyéb típusoknak, ezért könnyedén elbánnak nagyobb területtel és magasabb fűvel is. Szabadon mozoghatunk velük, nem kell számolgatni, vajon meddig ér el a kábel. Cserébe általában drágábbak is, mint az elektromos fűnyírók. Illetve, a meredek emelkedőket nem kedvelik, ilyenkor kihagyhat a motor. A tesztelt termékek mind strapabíró daraboknak bizonyultak, a fűnyírás hatékonyságát tekintve jól teljesítettek. A működésükkel járó zaj tekintetében már

nagyobb volt a szórás. A leghangosabb az AL-KO 51.0 SP-A fűnyírója lett a tesztelt termékek közül. Emellett kifejezetten jól bánik el a fűvel, csak ha mellette tesszük le a voksunkat, lehet érdemes lesz szerezni hozzá füldugót is.

Elektromos fűnyírók

Ők általában könnyű, olcsóbb darabok, melyeket egyszerű karbantartani és az emelkedők sem okoznak nekik gondot. Esetükben a tesztek azt mutatták, nem mondható el egységesen, hogy jó a fűnyírási hatékonyságuk. Az Einhell GC-EM1030 például kifejezetten küzdött a feladattal. A legsikeresebb egy Makita fűnyíró lett, amely 42 000 Ft-os átlagáron szerezhető be. Érdekesség, hogy két másik szintén tesztelt Makita termék rosszabb eredményeket ért el, úgy, hogy drágábbak, mint az első helyen végzett társuk. Ezek alapján, úgy tűnik nem járunk jól, ha rövidre fogjuk a válogatást, mondván a drágább biztos jobb is lesz, és azzal a lendülettel már dobjuk is be a kosárba a magasabb árkategóriájú terméket.

Akkumulátoros fűnyírók

Ez a típus kombinálja a benzines fűnyírók nyújtotta mozgási szabadságot az elektromos fűnyírók nyújtotta működési stabilitással egyenes, vagy akár emelkedős területen. Azért megvannak a hátrányai is, mint például az, hogy időről-időre töltőre kell tenni a gépet. Tehát ha túl nagy területtel dolgozunk, nem biztos, hogy jó választás, hacsak nincs tartalék akkumulátorunk, amit gyorsan lecserélünk és már dolgozhatunk is tovább.

Ráadásul az árral is óvatosaknak kell lenni, ugyanis némely típusoknál az ár tartalmazza az akkumulátor és a töltő árát is, míg más típusoknál ezeket külön kell beszereznünk az alapból drágább gépekhez. Az első ötbe itt EGO, Husqvarna, Makita és Einhell fűnyíróknak sikerült bekerülniük. A legcsendesebb a teszteltek közül a Kärcher LMO 18-33 lett, azonban a fűnyírási hatékonysága és az akkumulátor kapacitása ennek a terméknek gyengébb.

Robotfűnyírók

Ha robot, az csak jó lehet, hiszen nem nekünk kell bíbelődni a munkával, gondolhatnánk. Viszont kényes jószág, csak egyenletes terepre való, nem szereti az akadályokat. Drága mulatság is, és járulékos költségekkel is számolni kell, mert a telepítése egy külön procedúra.

Ha mi készen állunk erre és a kertünk adottságai is megfelelőek, akkor egy nagyon kényelmes megoldás, hiszen állandóan frissen vágott gyepben gyönyörködhetünk, nem kell a zöldhulladék gyűjtésével foglalatoskodnunk és több lesz a szabadidőnk. A tesztelt termékek közül az egyik legjobb a Stihl RMI 632 robotfűnyírója lett a maga szerény 746 000 Ft-os átlagárával. Jó hír, hogy vele holtversenyben végzett egy másik termék is az első helyen 237 000 Ft-os átlagáron.