Hány nyugdíjas van Magyarországon? Nyugdíjasok száma 2025-ben: ennyien vannak a 65 év felettiek

Magyarországon egyre többen követik figyelemmel, hány nyugdíjas él az országban, és közülük hány vállal még munkát a nyugdíj mellett. A kérdés nemcsak a társadalom öregedése miatt fontos, hanem azért is, mert a nyugdíjasok aktív jelenléte a munkaerőpiacon hatással van a gazdaságra, a nyugdíjrendszer fenntarthatóságára és a társadalmi folyamatokra. Nézzük meg most, hány nyugdíjas van Magyarországon illetve ezekből hány nyugdíjas dolgozik Magyarországon.

A 2022-es népszámlálás idején Magyarország lakónépességének jelentős része, közel 1,98 millió fő, vagyis a teljes lakosság mintegy 20,6%-a 65 éves vagy annál idősebb. Ez az arány jól mutatja az ország elöregedő demográfiai szerkezetét, amely hosszú távon kihívásokat jelenthet a nyugdíjrendszer fenntarthatósága és az egészségügyi ellátórendszer számára. A kérdés, hogy hány nyugdíjas van Magyarországon 2025-ben és mennyi nyugdíjas él Magyarországon, egyre több embert érdekel, így most ennek jártunk utána.

A nyugdíjasok száma és ellátottságuk

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2025 januárjában 2 413 071 fő részesült nyugdíjban, ellátásban, járadékban vagy egyéb járandóságban Magyarországon. Ez a nyugdíjasok száma Magyarországon 2025-ben, amely választ ad arra is, hogy mennyi nyugdíjas van Magyarországon.

Ha részletesebb képet szeretnénk kapni, érdemes kicsit boncolgatni az adatokat. A KSH táblázata szerint a következőket láthatjuk a 2025. júniusi adatokat tekintve:

Öregségi nyugdíjat összesen 2 000 101 kapnak, ebből 1 273 303 nő és 726 798 a férfi nyugdíjas. Az ellátás havi átlagösszege 244 557 forint.

összesen 2 000 101 kapnak, ebből 1 273 303 nő és 726 798 a férfi nyugdíjas. Az ellátás havi átlagösszege 244 557 forint. Az életkoron alapuló ellátásban részesülők száma összesen 28 145 fő, ebből 1 839 a nő és 26 306 a férfi. Az ellátás havi átlagösszege 353 169 forint.

összesen 28 145 fő, ebből 1 839 a nő és 26 306 a férfi. Az ellátás havi átlagösszege 353 169 forint. Az özvegyi és szülői nyugdíjban részesülők száma összesen 40 420 fő, ebből 36 315 a nő és 4 105 a férfi. Az ellátás havi átlagösszege 109 770 forint.

összesen 40 420 fő, ebből 36 315 a nő és 4 105 a férfi. Az ellátás havi átlagösszege 109 770 forint. A megváltozott munkaképességűeknek járó ellátásban részesülők száma összesen 239 245 fő, ebből 134 847 nő és 104 398 a férfi. Az ellátás havi átlagösszege a130 193 forint.

összesen 239 245 fő, ebből 134 847 nő és 104 398 a férfi. Az ellátás havi átlagösszege a130 193 forint. Az árvaellátásban részesülők száma összesen 55 300 fő, ebből 27 643 a nő és 27 657 a férfi. Az ellátás havi átlagösszege 75 655 forint.

Dolgozó nyugdíjasok

Az elmúlt években egyre inkább megfigyelhető tendencia, hogy sok nyugdíjas a megérdemelt pihenés helyett újra munkába áll. Míg egyesek anyagi szükségszerűségből, mások az aktív életmód fenntartása vagy a társadalmi kapcsolatok megőrzése érdekében döntenek így. A munkaerőpiacon egyre nagyobb az igény a tapasztalt, megbízható munkavállalókra, különösen a munkaerőhiánnyal küzdő szektorokban.

A Pénzcentrum korábbi cikkében olvashattunk arról, hogy az elmúlt években Magyarországon látványosan nőtt a nyugdíj mellett munkát vállaló dolgozó nyugdíjasok száma. Tehát, egyre több magyar marad aktív a munkaerőpiacon a nyugdíjkorhatár, vagyis a 65. életév betöltése után is. A legfrissebb statisztikák szerint 2025 első negyedévében már több mint 147 ezren dolgoztak ebben a korosztályban. A KSH adatai alapján ma már minden nyolcadik 65–74 éves magyar továbbra is munkát vállal, a 75 év felettieknek pedig közel 2 százaléka.

A Központi Statisztikai Hivatal kimutatásai szerint az idősebb munkavállalók száma öt év alatt látványosan emelkedett: míg 2021 első negyedévében még 100 ezernél kevesebben voltak, addig 2025 elejére már átlépte a 147 ezret. Ez 2021-hez képest közel 50 százalékos növekedést jelent. Összehasonlításképp: a teljes munkaképes korú (15–89 éves) lakosság körében ugyanebben az időszakban mindössze 3,6 százalékkal nőtt a foglalkoztatottak száma. Ugyanakkor, a 65 év felettiek adatait érdemes óvatosan kezelni. A kisebb létszámú korcsoportoknál nagy lehet a mintavételi hiba, és a kerekítések miatt előfordulhat, hogy a részadatok nem egyeznek az összesített értékekkel. Fontos tényező volt az is, hogy a 2021-es világjárvány jelentősen befolyásolta a nyugdíjkor felettiek munkaerőpiaci részvételét.

Öregedési index és eltartottsági ráta

A KSH adatai szerint Magyarországon az öregedési index 2024 végén 140,5% volt, ami azt jelenti, hogy ezer gyermekkorúra (0–14 éves) több mint ezer időskorú (65 éves és idősebb) jutott . Az eltartottsági ráta, amely az idős népesség (65 éves és annál idősebb) arányát mutatja a 15–64 éves népességhez viszonyítva, 2024-re 54,2%-ra emelkedett .

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az eltartottsági ráta számításakor három fő korcsoportot veszünk figyelembe, amelyek egymáshoz viszonyított arányai jól tükrözik a társadalom elöregedését, a korcsoportok közötti függőségi viszonyokat, és előre jelzik a változások társadalmi-gazdasági következményeit. Ezek a korcsoportok a gyermekkorúak (0–14 évesek), az aktív korúak (15–64 évesek), valamint az időskorúak (65 évesek és idősebbek). Magyarországon 1990 elején az eltartottsági ráta 51,0% volt, ami azt jelenti, hogy ezer aktív korú (15–64 éves) személyre 510 nem aktív (gyermek- és időskorú) jutott. A legalacsonyabb értéket, 45,2%-ot, 2007-ben regisztrálták. Azóta az eltartottsági ráta folyamatosan emelkedett, 2024-re elérte az 54,2%-ot, és a következő évtizedben várhatóan tovább növekszik.

Az elmúlt évtizedekben folyamatosan csökkent a gyermekkorúak aránya, különösen az 1990-es években gyorsult fel ez a folyamat. 1990-ben a népesség 20,5%-át tették ki a 0–14 évesek, 2012-re ez az arány 14,5%-ra csökkent, és azóta is nagyjából ezen a szinten maradt. Ezzel szemben az időskorúak aránya folyamatosan nőtt: 1990 és 2024 között 13,2%-ról 20,7%-ra emelkedett. Az öregedő társadalomra utal, hogy 2006 óta már több az időskorú, mint a gyermekkorú.

Az aktív korú népesség aránya 1990 és 2007 között 66,2%-ról 68,9%-ra nőtt, azonban azóta csökkenő tendenciát mutat, 2024 január 1-jén 64,9%-ot ért el. Az aktív és inaktív korúak arányában a 2000-es évek közepén tapasztalt kedvező átmeneti változást főként az okozta, hogy az 1970-es évek közepén született, nagy létszámú nemzedék munkaképes korba lépett, miközben még aktív korú volt az 1950-es évek közepén született, szintén népes generáció. Ezzel párhuzamosan a születések száma jelentősebben csökkent, mint az időskorúaké nőtt.

Napjainkra az 1950-es évek közepén született nagy generáció elérte a 65 éves kort, ami hirtelen növelte az időskorúak számát, és így egyre nagyobb terhet ró a csökkenő aktív korú népességre. A nyugdíjasok Magyarországon jelentős társadalmi réteget alkotnak, ezért a Magyarország nyugdíjasok száma 2025-ben nemcsak demográfiai, hanem gazdasági kérdés is.