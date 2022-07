Temetés hitelből? Annyit emelkedtek a költségek, hogy sokaknak nincs más választása

A temetések költsége messze az inflációt meghaladó mértékben emelkedett az elmúlt években. Egy koporsós temetés átlagosan 318 ezer forintba került idén májusban, hamvasztás esetén 227 ezerbe. 2018 májusában ugyanezért 219, illetve 160 ezer forintot kellett fizetni, tehát négy év alatt csaknem 45 illetve 41 százalékkal emelkedtek az árak. Sokan hitelből oldanák meg a temetési költségek fedezését.

Újra elhalasztották a szociális temetés bevezetését, melyet először 2014-ben harangozott be a kormány. Mindeközben a temetkezés költsége az inflációnál is nagyobb mértékben növekedett az elmúlt években. A temetés is felsorakozott az esküvő, az autó, a konyhabútor és a mosógép mellé a személyi hitelek felhasználási céljai közé - írja a Népszava. Csakhogy esküvőt nem kötelező tartani, a temetésnek viszont mindenképpen lesz költsége.

2013-ban Budapesten egy felnőttsír kiásásáért 36 ezer forintot kértek, ma csaknem tízezerrel többet. A temetőn belüli szállítás ára legkevesebb 8300 forint volt akkor, most 10555 forintot kóstál a belső szállítás, de luxus Mercedes kocsival 46 ezernél is többe. A ravatalozó termek díja 50-85 ezer forint, külső ravatal esetén Farkasréten 136 ezret kell fizetni. A koporsós sírhely egyszeri díja 45 ezer, az urnasíré 21 ezer forint, erre jön az ügyintézés, a halotthűtés, a kellékek ára és még sok egyéb - írja a lap.

A KSH friss adatai szerint egy koporsós temetés átlagosan 318 ezer forintba került idén májusban, hamvasztás esetén 227 ezerbe. 2018 májusában ugyanezért 219, illetve 160 ezer forintot kellett fizetni, tehát négy év alatt csaknem 45 illetve 41 százalékkal emelkedtek az árak. De ez nagyban függ attól, hogy Budapestről, vidéki nagyvárosról vagy egy kisebb településről van szó. (Budapesten egy meglévő urnasírba temetés egy peremkerületi temetőben nem jön ki 350 ezer forint alatt.) A növekvő üzemanyagár, a bérköltségek vagy éppen a koporsófa árának emelkedése miatt a temetkezési szolgáltatás egyre drágább, ami miatt a hozzátartozók a koporsós helyett a hamvasztásos temetést, azon belül is a szórást, vagy a hamvak hazavitelét választják.

Temetés hitelből?

A személyi hitelek felhasználási céljai között gyakran szerepel a temetés finanaszírozása is. Nem csoda, hiszen a magyarok jelentős részének nincs akkora megtakarítása, hogy egy váratlan helyzetben zsebből ki tudjon fizetni egy nagyobb összeget: 200-300 ezer forintot. Főként, hogy a drasztikus infláció hatására egyre kevesebben tudnak eleve félretenni és a temetési költségek is sokat nőttek. Mindezzel együtt a hitelkamatok is jócskán emelkedtek.

A MNB adatai alapján 2018 májusában a háztartásoknak nyújtott forint fogyasztási hitelek átlagos költsége 14,36% volt, mely 2019-ben 13,28%-ra csökkent. 2020-ban a THM plafon miatt 5,88%-ra süllyedt, majd 2021-ben 12, 41% volt. 2022 májusában a négy évvel korábbi értéket is meghaladta: 14,74 százalékra nőtt. Ebben már benne van a jegybanki kamatemelés hatása, melynek célja elvileg elsősorban a drasztikus infláció megfékezése lenne. Azonban nem mindegy, milyen hosszú futamidőre igényli valaki a kölcsönt.

A Pénzcentrum kalkulátorában megnéztük, hogy ha szabadfelhasználású személyi hitelből fedeznénk a temetési költségeket, 320 ezer forintot, mekkora törlesztőrészletet kérnének a bankok, és mennyi lenne a futamidő végén visszafizetett összeg. Két éves futamidővel az UniCredit Banknál 14,52%-os THM-mel 367 423 forintot fizetnénk végül a banknak, ez a legkedvezőbb ajánlat. A MagNet Banknál 17,52%-os THM-mel 376 966 lenne a teljes költség. A CIB Banknál 21,05%-ra adnának 320 ezer forintot, mely után végül 388 087 forintot kérne vissza a hitelintézet. A K&H Banknál 21,22%-os TMH-re 388 109 forintot kérnének vissza összesen a futamidő végéig. Az induló törlesztőrészletek 15 ezertől 15 500 forint között alakulnának.