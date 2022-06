Tömegével költöznek el ezekből a kerületekből a pestiek: mi elől menekülnek ennyien?

Sokáig volt jellemző hazánkban, hogy a kistelepülésekről, falvakról az emberek a városban igyekeztek letelepedni. Ezzel pedig elkezdtek elnéptelenedni ezek a területek. Az utóbbi években viszont változás ált be ebben a folyamatban: egyre népszerűbbé vált a nagyvárosok agglomerációja. Cikksorozatunk legújabb részében azt vizsgáltuk meg, hogy ez a tendencia mennyire igaz Budapest kerületeire.

Az elmúlt pár hétben cikksorozatunkban megvizsgáltuk azt, hogy milyen mértékben fogyott a lakossága a nagyobb városoknak, mely községek és települések néptelenedtek el az utóbbi években, illetve ezzel párhuzamosan hogyan növekedett a lakosság az agglomerációban. Most pedig azt vesszük górcső alá, hogy hogyan változott Budapest lakossága az elmúlt egy, illetve 10 évben kerületi lebontásban.

Magyarország állandó lakossága a Belügyminisztérium legújabb statisztikái szerint 2022. január 1-én 9 841 587 volt, ami körülbelül fél százalékkal kevesebb, mint 2021 azonos időszakában. Ebből hazánk nagyvárosaiban 5 169 097-en élnek, a községekben és a falvakban 3 027 793-an, míg Budapesten 1 644 146-an. Korábban megfigyelhető volt, hogy vidékről áramlanak fel az emberek a nagyvárosokba, mostanra azonban fordulat állt be a lakosság mozgását illetően: inkább az agglomerációt, a nagyobb városok és a főváros közelében lévő kisvárosokat választják a legtöbben.

Egyre kevesebben választják Budapestet

Míg az elmúlt évtizedben megszokhattuk, hogy Budapest lakossága folyamatosan növekszik és a falvak egyenesen az elnéptelenedés felé tartanak, addig ez 2022-re megfordulni látszik. Az elmúlt években Budapest lakossága lassan, de biztosan csökkenni kezdett, míg a környékbeli kisebb települések lakossága ugrásszerű növekedésnek indult. Ahogyan azt korábbi cikkünk bővebben kifejtettük a főváros térségének demográfiai átrendeződésének számos oka lehet. Részben azért választják sokan ezt, mert sokféle támogatásból lehet választani, de ebben a változásban fontos szerepe van a koronavírusnak is, hiszen a kijárási tilalom alatt a lakosság egy jelentős része udvar, kert nélküli ingatlanokban rekedt. Éppen ezért is lehetséges, hogy egyre népszerűbbé vált a kiköltözés.

Ezt látszik igazolni az is, hogy az elmúlt egy évben mindössze egy kerület volt, ahol nem csökkent, hanem nőtt a lakosság száma: a XXII. kerületben, ugyanis 217 fővel többen laknak most, mint 2021. január 1-én. Ez 0,4 százalékos növekedést mutat. Ha a lakosságcsökkenés arányait vesszük mérvadónak (ahogyan az első táblázatban is), tehát a százalékos csökkenést figyeljük meg, és nem azt, hogy konkrétan hány fővel élnek kevesebben jelenleg az adott városrészben, akkor láthatjuk, hogy az V. kerület lakossága csökkent a leginkább. Itt ugyanis jelenleg 2 százalékkal, egészen pontosan 514 fővel laknak kevesebben, mint egy évvel ezelőtt. Az V. kerület mellett szintén 2 százalékkal csökkent a lakossága továbbá a VI., a VII., a XXI. és a VIII. kerületnek is. Számszerűsítve ez azt jelenti, hogy a VI. kerületben 724 fővel, a VII-ben 992-vel, a XXI-ben 1423-mal, míg a VIII. kerületben 1406-tal laknak kevesebben, mint 2021. azonos időszakában. Ezzel szemben a legkevésbé a XXIII. és a XVI. kerületekben csökkent a lakosság. Mindkét esetben mindössze 0,1 százalékkal lettek kevesebben: előbbiben 15-tel, míg utóbbiban 99-cel laknak kevesebben, mint egy éve.

Azt figyelembevéve, hogy konkrétan hány fővel laknak jelenleg kevesebben, mint 2021-ben már kicsit más kép rajzolódik ki. Ebben az esetben a XIV. kerületben csökkent a legnagyobb számban a lakosság, összesen 1729 fővel. A dobogó második helyén a IV. kerület áll, ahol egy év leforgása alatt 1475 fővel lettek kevesebben, míg a harmadik helyezett a már említett VIII. kerület, a maga 1423 fős csökkenésével. A dobogóról pedig mindössze 4 fővel csúszott le a XXI. kerület. A másik oldalról nézve a számokat viszont nem látunk nagy eltérést, mint a százalékos megközelítés esetében: itt szintén a XXIII. és a XVI. kerület áll, akiket szorosan követi a XIII. kerület, ahol 264 fővel csökkent a lakosság, azaz 0,2 százalékkal.

A népesség változása 10 év alatt

Ahogy az előbb, a 10 éves időintervallum esetén is először a százalékos csökkenést vizsgáltuk meg: ebben az esetben messze a VII. kerület vezet, itt 11,7 százalékkal, összesen 6529 fővel csökkent a lakosság száma. A második helyezett a maga 8,1 százalékos csökkenésével a XXI. kerület, amit szorosan követ a X. kerület 7,4 százalékkal. Viszont, ha a 2012-2022-es időintervallumot figyeljük meg, akkor szembetűnő, hogy több kerületnek is nőtt a lakossága 2012-höz képest. A XIII., XXII., XXIII. és a XVI. kerületben egyaránt többen élnek most, mint 10 évvel ezelőtt. Ezekben a kerületekben sorrendben 4,6, 3,9, 2,6 és 1 százalékkal nőtt a népesség.

Ha a konkrét számokra vagyunk kíváncsiak, akkor népességcsökkenés tekintetében nem történt változás a dobogón a fentiekhez képest: a legnagyobb csökkenés a VII. kerületben figyelhető meg, ahol 6529-en laknak kevesebben, mint 2012-ben. A dobogó második fokán szintén a XXI. kerület áll, ahol 6253-mal csökkent a lakosság száma. A harmadik helyen van mindössze egy kisebb csavar, hiszen a IV. kerületben 6038 emberrel élnek kevesebben, mint 10 éve, így a X. kerület az 5627 fős népességcsökkenésével a 4. helyre csúszott. A növekedés tekintetében szintén a X. kerület vezet, ahol 5106-tal élnek jelenleg többen, mint 2012-ben. Őt követi a XXII. kerület, ahol 2085 fővel nőtt a lakosság, míg a XVI. kerületben 738-cal és a XXIII. kerületben mindössze 560 fővel.