Mit tehetünk az állatkínzás ellen? Egyre többen segítenek

Idén is megszervezi állateledel-gyűjtő akcióját a SPAR Magyarország. Az áruházlánc tájékoztatása szerint május 7-én és 8-án várják az adományokat az Országos Állatvédőrség Alapítvány szakmai koordinálásával. Egyre többen tesznek az állatkínzás ellen Magyarországon is: vannak alapítványok, civil szervezetek, akik koordinálják a folyamatokat, befogadják a megmentett állatokat, információkkal segítik a lakosságot, és akár a hatóságokkal is együttműködnek. De magánszemélyként is sokat segíthetünk - részben azzal, ha figyelünk a környezetünkben élő állatokra, részben pedig azzal, ha segítjük a szervezetek munkáját.

Folyamatosan szigorítják Néhány hónapja az állatvédelmet és a környezetvédelmet is érintő törvények módosítását fogadta el az Országgyűlés. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy szigorodtak az állatkínzás büntetőjogi retorziói is, és szigorodott a büntetőjogi eszközök alkalmazási köre is, az állatok védelme érdekében. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az egyik legfontosabb változás, hogy az, aki méreggel vagy az állat elpusztítására alkalmas csalétek kihelyezésével valósítja meg a természetkárosítást, akár 5 éves szabadságvesztést is kaphat. Az állatkínzás bűncselekmény esetén súlyosbító körülmény lesz az, ha a bűncselekményt különös visszaesőként, tehát legalább két alkalommal követik el. Új szabályként bünteti – akár két év szabadságvesztéssel - a törvény azt, aki állatviadalon vesz részt (tehát nem csak a szervezőket, hanem a résztvevőket is). Szakértők szerint fontos az a módosítás is, ami az állatoknak okozott lényeges szenvedésen túl a társadalmi megbotránkozásra is kitér. Az állatkínzás bűncselekménynél például bekerült a törvénybe a nagy nyilvánosság fogalma – ez a gyakorlatban azt is jelenti, hogy ha valaki az állatkínzásról videót, fotót készít, és megosztja az interneten, az szigorúbb büntetésre számíthat. Mit tegyen az, aki bajba jutott állatot talál? Az Országos Állatvédőrség Alapítvány azt kéri, hogy ha állatkínzást tapasztalunk, pontos címmel és az állat tartási helyén, az állatról készült fotóval együtt tegyünk bejelentést a rendőrségen, mivel ők az eljáró hatóság. Ezt akár ügyfélkapun keresztül is intézhetjük. Gondatlan tartás esetén – például ha rendkívül legyengült állatokat találunk - forduljunk a település jegyzőjéhez, mert ő az első számú állatvédelmi hatóság és a szabálysértési eljárások lefolytatására neki van jogköre. Ugyanakkor az alapítvány arra is felhívja a figyelmet, hogy a valótlan bejelentések jogi következményeket vonnak maguk után. Gyűjtőakcióval segít a SPAR Vásárlóival közösen támogatja a nehéz sorsú, bajba jutott állatokat a SPAR Magyarország, amely a Mancs a bajban! nevű állateledel-gyűjtő akciójával immár hagyományt teremtve második alkalommal hívja fel a társadalom figyelmét az állatvédő civil szervezetek munkájának fontosságára. Az Országos Állatvédőrség Alapítvány szakmai koordinálásával idén 2022. május 7-én és 8-án várják az adományokat a civilek a kijelölt INTERSPAR hipermarketekben. Az áruházlánc a Pénzcentrumot arról tájékoztatta, hogy az állateledel-gyűjtés célja, hogy a vásárlókat bevonva a vállalat közös erővel segítsen a bajba jutott négylábúakon, és közben a figyelmet az állatvédelem és a felelős állattartás fontosságára irányítsa, illetve országosan támogatást nyújtson az állatok megsegítéséért dolgozó civil állatmentő és gondozó szervezeteknek. A kijelölt INTERSPAR áruházakban 2022. május 7-én és 8-án 10 és 16 óra között több mint harminc állatvédő szervezet aktivistája fogadja az adományokat a kasszazónák közelében. Az önkéntesek főleg állateledelt – száraztápot, konzervet, kutyaszalámit, alumínium tasakos nedves eledelt, jutalomfalatot – gyűjtenek a menhelyeken élő kutyák, macskák ellátásához, de a gyűjtőpontokon szívesen fogadnak állatfelszereléseket és tisztítószereket is mindkét kijelölt napon. „A SPAR Magyarország több mint tíz éve segíti adományokkal az itthoni állatmenhelyek, valamint az állat- és vadasparkok élelmezését azzal, hogy az áruházakban feleslegessé váló, kereskedelmi forgalomból kivont termékeket ezeknek a szervezeteknek ajánlja fel. Emellett, 2013 óta együttműködünk az Országos Állatvédőrség Alapítvánnyal, amelynek keretében rendszeresek az állateledel-gyűjtések üzleteinkben – mondta Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője. A tavalyi kezdeményezés során több mint 14 ezer kilogramm kutya-, és közel 2 ezer kilogramm macskaszáraztáp gyűlt össze, s a vásárlók ezen felül több mint tízezer darab konzervet és jutalomfalat-csomagot adtak le adományként a helyszíneken. Mindez azért is jelent nagy segítséget a résztvevő szervezeteknek, mert így orvosi ellátásra, eszközvásárlásra és telephelyfejlesztésre több forrásuk maradhat.

Címlapkép: Getty Images

