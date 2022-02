Így spórolnak a felújításon az élelmes magyarok: valakinek füstbe ment terv, másoknak lehetőség?

Már több mint százezer család igényelte a tavaly év elején bevezetett otthonfelújítási támogatást, melynek maximális összege 3 millió forint lehet. Mindeközben viszont az építőanyagárak, felújítási alapanyagok árai drasztikusan drágultak, és a szakemberhiány csak még nagyobb méreteket öltött. Nem egy felújítási terv mehetett füstbe a megemelkedő költségek miatt. A Pénzcentrum most annak járt utána, hogy megjelent-e már a rengeteg, felújítás után megmaradt alapanyag az online piactereken, nőtt-e a kínálat, illetve a kereslet a használt, vagy másodkézből újonnan vett termékekre.

Zsigó Róbert, családokért felelős parlamenti államtitkár közlése szerint a 2021. január 1-től bevezetésre került otthonfelújítási támogatásra eddig csaknem 190 milliárd forint összegben adtak le igénylést a Magyar Államkincstárnak. Azok jogosultak az akár 3 millió forintos támogatásra felújítás lakáscélra, akik saját tulajdonú ingatlanukban 25 év alatti gyermeket nevelnek. Azoknak, akik még nem vágtak bele, de tervezik, érdemes szem előtt tartani az igénylési határidőt: a felújítási támogatás és kölcsön az idei év végéig, 2022. december 31-ig lehet igényelni, amennyiben nem hosszabbítják meg a programot.

Abból is látható, milyen mértékű volt tavaly a felújítási láz, hogy mennyi hitelt igényelt a lakosság felújításra, korszerűsítésre. Az MNB adatai szerint 2017 és 2020 között egy évben átlagosan 28 milliárd forintot fizettek ki a lakosságnak a bankok erre a célra (bár némelyik hónap adata hiányos). 2021-ben viszont 94,5 milliárd lakáskölcsönt vett fel a lakosság felújításra, korszerűsítésre. Több mint háromszorosára nőttek a szerződéses összegek együttesen.

Felújításra, korszerűsítésre nyújtott forint lakáscélú hitelek szerződéses összege, mrd forint

Forrás: MNB

A felújítási kedv pedig nem csökken: a GKI és a Masterplast 2022 első negyedévi felmérésének eredményei szerint a háztartások 5,9%-a biztosan, 16,7%-a valószínűleg nagyobb összeget fog költeni lakóingatlanára a következő egy évben. Ha a tervek mind megvalósulnak, akkor mintegy 883 ezer lakáson végezhetnek el kisebb-nagyobb munkálatokat 2022 végéig. Ez a szám az előző negyedévi megkérdezés eredményénél 61, az egy évvel ezelőttinél 245 ezerrel magasabb.

A legerőteljesebb felújítási szándék most is a családi házak lakói körében érhető tetten (minden negyedik ház érintett lehet), míg a társasházak lakói némileg visszafogottabb terveket fogalmaztak meg (a panelben lakó családok 19, a tégla építésű lakásokban lakók 21%-a lehet érintett). A legerőteljesebb felújítási-korszerűsítési szándékok most is a községekben vannak jelen, az ezekben élők csaknem 40%-a tervez nagyobb költést a következő egy évben.

Az alapanyagdrágulás és szakemberhiány rányomja a bélyegét a felújítási tervekre

Az otthonfelújítási támogatás nagy vonalakban úgy működik, hogy az igénylő előre elvégezteti a felújítási munkákat, majd benyújtja a számlát az anyag- és munkadíjköltségekről. A felújítás teljes költségének a felét vállalja át az állam, de azt is csak maximum 3 millió forintig. Ennek az is feltétele, hogy a számlák ne csak alapanyagot, vagy munkadíjat tartalmazzanak, hanem azt is egyenlő arányban. Tehát nem elég csak megvenni a csempét, festéket, tetőcserepet, cementet, stb. el is kell végeztetni a munkát szakemberrel.

Ez már akadályt gördíthet a felújítási tervek elé, hiszen ahogy már a támogatás bevezetése után is írtuk, mind a felújítási alapanyagok iránt, mind a szakemberek iránt megugrott azonnal a kereslet. Ez pedig azt jelenti a lakosság számára, hogy szűkül a termékkínálat, és a szakemebrek nagyon hosszú határidőket tudnak csak megadni. Mindemellett pedig a drágulás is drasztikus volt: az alapanyagok és munkadíjak is elszálltak. Ez nem pusztán a keresletnövekedés hatása, hanem nemzetközi folyamatok, válság is közrejátszott benne.

Így nem meglepő, ha az elszálló költségek miatt, vagy mivel lehetetlen szakembert találni, kútba eshetnek a felújítási tervek.



Több olyan hirdetéssel találkozni az online térben, amely új, akár bontatlan felújítási alapanyagokat kínál. Egyes hirdetéseknél konkrétan le is írják, hogy meghiúsult felújítás miatt vált eladóvá a termék:

Forrás: Facebook Marketplace

Az sem csoda, ha a lakosság keresi az olcsóbb megoldásokat, mint például a használt, vagy másodkézből vett új alapanyagokat a felújításhoz. Lapunk megkérdezte a Vaterát és a Jófogást, hogy tapasztaltak-e a hogy több felújítási, építési alapanyag, esetleg szerszámgép jelent volna meg a kínálatukban. Arra is rákérdeztünk, látnak-e valamilyen jellemző tendenciát az otthonfelújítási támogatás bevezetése óta.

A Vatera válasza alapján 2021. elején nem tapasztaltak kiugrást, az első komoly növekedés 2021 júniusától látható a feladott hirdetések számában mind a barkács és ipari gépek, mind az építkezés és felújítás kategóriában.

A barkács kategória esetében 2021 júniusától decemberig havonta átlagosan 70 százalékkal több hirdetést adtak fel, mint 2020 azonos hónapjaiban, míg az építkezés és felújítás kategóriában az átlagos havi növekedés 31 százalék. Ugyanakkor a Vaterán megvalósult tranzakciók száma (amikor egy vevő megveszi a meghirdetett terméket) nem követte ezt a trendet, ezek terén enyhe csökkenés látható

- közölték lapunkkal.

A Jófogás viszont éppen visszaesést tapasztalt tavaly: 2021-ben közel 30%-os csökkenést tapasztaltunk a feladott hirdetések számában 2020-hoz képest ezekben az alkategóriákban.

Ugyanakkor a vonatkozó keresések számában megnövekedett érdeklődést látunk: nagyságrendileg 2,5-szeresére növekedett a hirdetésmegtekintések száma

- nyilatkozta lapunknak a témában Palocsay Géza, a Jófogást üzemeltető Adevinta Hungary ügyvezető igazgatója.

Ez alapján felemás képet mutat az online piacterek tapasztalata. Lehetséges, hogy a használt alapanyagok adásvétele azért sem lendült fel, mert macerás lehet az elszámolásuk: amíg egy LTP-s lakáscél igazolás esetén adásvételi szerződést is elfogadnak - magánszemély vehet így igazoltan magánszemélytől pl. bontott téglát, cserepet, stb. - addig az otthonfelújítási támogatás igazolásához számla szükséges, amit vállalkozó tud kiállítani. Ettől függetlenül viszont megérheti körülnézni a használt alapanyagok piacán is annak, aki spórolni szeretne, hiszen az új árak sokszor megfizethetetlenek azok számára, akiknek ténylegesen szüksége lenne a támogatásra, felújításra.