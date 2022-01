Durván pörög a felújítási láz: sokan nem bízzák a véletlenre, lejárnak a támogatások

Egyre többen fontolgatják meglévő ingatlanuk felújítását, korszerűsítését, az idei első negyedévi felmérés eredménye szerint tovább erősödtek a lakossági tervek – derül ki GKI és a Masterplast közös kutatásának eredményeiből. A következő egy évben a lakóingatlanok 22%-a (833 ezer lakás) újulhat meg kisebb-nagyobb mértékben. A legerőteljesebb terveket a községekben élők fogalmazták meg - ebben szerepe lehet, hogy a falusi csok nyújtotta támogatások a jelenlegi szabályok szerint idén június 30-án zárulnak.

A lakásukra nagyobb összeget költeni kívánó háztartások számában ugyan az elmúlt két esztendőben visszaesések is előfordultak, de az emelkedés jelenti az alaptendenciát. Az elbizonytalanodások hátterében a meg-megújuló járványhullámok is érezhetők.

A korszerűsítések és -felújítások gazdasági környezete kedvező. A bővülő jövedelmek, a gyermeket nevelő családok számára elérhető kormányzati támogatások ösztönzőleg hatnak, bár a jelenlegi szabályozás szerint a falusi csok 2022 június 30-áig, az otthon-felújítási program december 31-éig vehető igénybe. A szülők számára idén elérhető szja-visszatérítés általában elég magas összeget jelent, amivel bele lehet vágni egy felújításba. A nyugdíjak emelkedése inkább csak a magasabb nyugellátásban részesülők számára lehet elég egy ilyen akcióhoz.

A 2022 első negyedévi felmérés eredményei szerint a háztartások 5,9%-a biztosan, 16,7%-a valószínűleg nagyobb összeget fog költeni lakóingatlanára a következő egy évben. Ha e tervek mind megvalósulnak, akkor mintegy 883 ezer lakáson végezhetnek el kisebb-nagyobb munkálatokat 2022 végéig. Ez a szám az előző negyedévi megkérdezés eredményénél 61, az egy évvel ezelőttinél 245 ezerrel magasabb. Erősödött az eltökéltség is.

Egy évvel ezelőtt minden hetedik felújításon gondolkodó számolt be biztos elhatározásról, a mostani eredmények szerint már minden negyedik. Ennek hátterében részben a már említett hamarosan lejáró határidők is állhatnak.

Csakúgy, mint az előző felmérések esetében a legerőteljesebb felújítási szándék most is a családi házak lakói körében érhető tetten (minden negyedik ház érintett lehet), míg a társasházak lakói némileg visszafogottabb terveket fogalmaztak meg (a panelben lakó családok 19, a tégla építésű lakásokban lakók 21%-a lehet érintett).

A legerőteljesebb felújítási-korszerűsítési szándékok most is a községekben vannak jelen, az ezekben élők csaknem 40%-a tervez nagyobb költést a következő egy évben. A potenciálisan érintettek aránya a kisvárosokban 23, Budapesten 22, a megyeszékhelyekben 20%. Hazánk régiói közül a közép-dunántúliban érezhető a legnagyobb várható aktivitás. Átlag feletti még a felújítási kedv a közép-magyarországi és az észak-magyarországi régióban is.

A középgeneráció, azaz a 30 és 49 év közöttiek lehetnek a közeljövőben a legaktívabbak, az ilyen családfővel rendelkező háztartások csaknem harmada számolt be felújítási tervektől, míg a 18-29 és az 50-59 év közöttiek közül csak minden ötödik, az 59 év felettiek közül minden hatodik lehet érintett. A diplomás családfővel bíró háztartások is átlag feletti terveket fogalmaztak meg.