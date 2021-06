Ez vár azokra, akik még idén kifestetnék a lakásuk, házuk: brutális drágulás, akár fél éves várakozás

Budapesten jelenleg körülbelül 1500 forint/nm körül mozog a beltéri festés ára. Ez azt is jelenti, hogy idén megközelítőleg 10-20 százalékkal kerülnek többe a szobafestési munkálatok, mint egy évvel ezelőtt. Ezen felül drágultak a festékek, és egyéb, hőszigeteléshez kapcsolódó homlokzati anyagok is. A jó szakemberekből pedig abszolút hiány van, ezért egy jól prosperáló festő vállalkozás 2-6 hónapra biztos be van táblázva, úgyhogy aki még idén festetne, annak már nem biztos, hogy össze is jön 2021-ben, ha eddig nem vágott bele a szervezésbe.

Mint ismeretes, idén januártól jelentős lakásfelújítási támogatással bővült az otthonteremtési program Magyarországon. Ennek lényege dióhéjban az, hogy 50% önerő megléte esetén - akár 3 millió forint vissza nem térítendő állami támogatást is elérhetnek a jogosultak.

A legfrissebb országos kutatások pedig azt mutatják, igény bizony lenne az ingyenpénzre:

a legfrissebb adatok szerint a támogatás felvételéről 440 ezer család gondolkodik, és

a két legnépszerűbb cél a fürdőszoba, illetve a belső tér felújítása (ez utóbbi a belső fali, padló-, álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását, festését, tapétázását jelenti).

Brutális drágulás az építőiparban

Az tehát jól látszik, hogy az elérhető támogatások mértéke jócskán megmozgatta a lakosság fantáziáját, a fekete leves azonban könnyen lehet, hogy csak azután jön, ha az ember elkezdi szervezni a felújításokat. Az ugyanis már most lehet tudni, hogy az év eleji érdeklődés nagyon hamar megmutatkozott a piacon, január óta ugyani szinte tombol a felújítási láz.

Ennek is betudható, hogy az év elején 5-7 százalékos áremeléssel lehetett találkozni, de évközben akár kétszámjegyű áremelkedés is elképzelhető.

Nem véletlen, hogy a közelmúltban Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke úgy nyilatkozott, hogy az ÉVOSZ becslései szerint március végén, április elején a lakásfelújítással foglalkozó cégeknek kb. 10 százalékkal nagyobb a rendelésállománya múlt év február végéhez mérten. A lakásfelújítási program iránti érdeklődés egész évben ki fog tartani és erősödni fog. Ennek fejében, aki most kezdene felújításba, annak a drágulás mellett számolni kell azzal is, hogy hosszabb időt kell várni a szakemberekre.

Nem segít az sem, hogy az OPTEN elemzése szerint áprilisban 145 vállalkozás ellen indult felszámolás a szektorban, ami az elmúlt 6 év legmagasabb felszámolási értéke. A trend ráadásul hónapról hónapra növekszik. Fennáll a veszélye ezért, hogy szakihiányba is egyre mélyebben sodródik majd az ágazat. Ezen felül pedig az is biztos, hogy

átlagban is 7 százalék körüli éves infláció mérhető az ágazatban, egyszóval idén biztosan minden drágulni fog.

Mi a helyzet a szobafestéssel?

A lakásfelújítási lázat, illetve az egész ágazatot sújtó nehézségek kapcsán a Pénzcentrum kíváncsi volt, hogy az egyik slágerfelújításnak számító beltéri szobafestésre, mázolásra, tapétázásra miként hatott 2021 viszontagságos első fél éve; mire számíthat ma egy átlagos magyar, aki egy felújítás keretébe újrafestetné a lakását, házát.

Először is fontos tisztázni, hogy a szobafestő piac kicsit interdiszciplináris, sokan kiviteleznek homlokzati hőszigetelést és szárazépítési munkákat is (gipszkarton szerelés). Éppen ezért az ágazatra zuhanó drágulások mértéke sem egységes.

A hagyományos festékek esetében csak a megszokott éves áremelkedés jellemző (egyelőre) de a homlokzati hőszigeteléshez kapcsolódó polisztirol vagy xps táblák , a befejező vékonyvakolatok nagyobb mértékben drágultak. A polisztirol lemezek mostanra több lépcsőben 20-30% is emelkedtek és további drágulás van kilátásban. A bejáratott festékboltban se tudnak több információval szolgálni, a nagykerek/importőrök csak jelzik hogy a következő kamion szállítmány +8% árral érkezik. A gipszkartonszerelés anyagaiban a "vashoz" kapcsolódó elemek dárgulása folyamatos, a Rigips körlevelében júliustól a gipsztermékek 5% körül drágulnak , a vázszerkezeti anyagok a levél szerint 0-125% (!!!) között drágulnak

- mondta a Pénzcentrum megkeresésére Kiss Dávid, Szobafestő-mázoló-tapétázó Mester, a Szobafestő-Mázoló-Tapétázó Országos Ipartestületének rendes tagja. A szakember beszélt arról is, hogy ő személy szerint év eleje óta 3-4 olyan munkán van túl, ami otthonfelújítási támogatással valósult meg, és elmondta azt is, hogy a kollégái is nagy érdeklődésről mesélnek a program kapcsán. Azt viszont már Kiss Dávid szerint nehéz megítélni, hogy az az igénybevevők rászorulóként használják a lehetőséget vagy jómódúként csak kihasználják az "ingyenpénz" lehetőségét.

Személyes véleményem hogy ilyen megrendelőim a támogatás nélkül is fizető képesek lettek volna festési munkákra, de ez lökést adhatott nekik, hogy belevágjanak. A felívelő tendencia még érződik, lecsengésről egyáltalán nem beszélnék

- mondta el Pénzcentrumnak szakember. Lapunk a szakemberhiányról is kérdezte a szobafestő kisiparost, aki szerint az építőipari szakmák lényegében mindegyike hiányszakma, kis létszámú és alulmotivált a fiatal utánpótlás (tisztelet a kevés kivételnek).

A gyakorló szakemberek "minősége" pedig nagy szórást mutat.

Ebből pedig egyértelműen következik Kiss Dávid szerint, hogy a valóban jó szakemberekből egyértelműen hiány van ma Magyarországon. Ez pedig hatással van arra is, hogy az embereknek mennyi időt kell várni a szakikra. A szobafestó szerint a megrendelések terén minden vállalkozó kicsit más logikát követ. Az ugyanis, hogy valaki szobafestő vállalkozó, nem jelenti azt, hogy minden ehhez kapcsolódó munkát megcsinál.

Mázolni sokan nem szeretnek, tapétázni sokan nem tudnak, díszítőfestést kevesen művelnek magas színvonalon. Valaki mindent bevállal, és gyakorlatilag tele a naptára idénre. Valaki válogat a megrendelésekben, azok általában 2-3 hónapra vannak "csak" betáblázva

- mondta el a szakember, aki hozzáteszi, hogy ez utóbbiak hagynak például egy kis "luftot" a menetrendben, így ha véletlenül ilyen szakit találna valaki, akkor az esetleg (!) tudna heteken belül is vállalni például egy egyszobás lakás kifestését Budapesten (ami egy 1-2 fős brigádnak 1- max.2 nap, ezt úgy mondják „beszúrjuk valahova”, persze "sürgősségi felárral" – tette hozzá Kiss Dávid, aki szerint ökölszabályként a megrendelők számolhatnak azzal, hogy

jellemzően egy jól prosperáló festő vállalkozás 2-6 hónapra biztos be van táblázva.

A kisiparos azt is elmondta a Pénzcentrumnak, hogy idén megközelítőleg 10-20 százalékkal kerülnek többe a szobafestési munkálatok, mint egy évvel ezelőtt. De persze a drágulással kapcsolatban fontos kiemelni, hogy a szakemberek igencsak különböző árakon dolgoznak, és a megrendelők között is nagy a szórás kinek mi a sok vagy drága, mennyire sürgős vagy halaszthatatlan a feladat. A különbözőségeket jól mutatja az is, hogy

állítólag Hajdúszoboszlón a szállásadókat megsegítő támogatás (amit persze mindenki igyekezett maximálisan kihasználni) olyan mértékben verte fel a szobafestő árakat, hogy 2000 ft/nm körül vállaltak munkákat ami Pesten jelenleg is inkább 1500 Ft/nm körül van. Nehéz a pletykát és a valóságot kiszűrni. A régiós árak egyértelműen eltérőek, de áremelkedés tavalyhoz képest mindenhol bekövetkezhetett

- vélekedett Kiss Dávid, aki beszélt arról is, hogy a belső téri falfesték, amit a többség "festéknek" hív, egyelőre kb. 5-10% emelkedést mutatott, mint általában minden évben. A szakember ezen felül beszélt arról is, hogy ebben a termékszegmensben igazán nagy a verseny, hasonló minőségű festék márkák hasonló ársávban mozognak (6600-8000 ft/15 L). Ehhez képest a különböző lazúr, mázoló, alapozó anyagok ár szórása már nagyobb, évtizedes gyakorlat hogy a gyártók a minőségből engednek, hogy tartani tudják a konkurens árakat (a kültéri vékonyvakolatok és szigetelőtáblák árai drasztikusabban nőttek, 20% felett) – vélekedett a kisiparos.

Milyen gyakran érdemes újrafesteni a lakást? Helyiségenként változó, hogy milyen gyakran érdemes újrafesteni. Ez többek között az adott szoba igénybevételétől és persze a használt festék minőségétől is függ. A nagyobb igénybevételű szobákat, mint például a konyhát és a fürdőszobát 1-2 évente ajánlott,

a nappaliban talán kevésbé koszolódnak a falak, ott elég 2-3 évente,

a hálószobát pedig 4-5 évente érdemes újrafesteni.

Lapunk ugyanakkor megtudta azt is, hogy a sokat emlegetett alapanyaghiány még nem érződik a boltok polcain, de minden gyártó képviselője mondogatja a szakmának, hogy ez valós probléma, és be fog gyűrűzni.

Hogy hiány-minőségromlás-áremelkedés formájában, azt nem tudják megmondani

- emelte ki a szobafestő mester. Kiss Dávidot kérdeztük arról is, hogy tapasztalható-e, hogy az egyre jobb minőségű festékek terjedése és a szakemberhiány miatt egyre többen oldanák meg maguknak a kisebb munkákat, ahelyett, hogy szakemberhez fordulnának. A kisiparos szerint ez több évtizedes tendencia, melyre korábban komoly marketinggel maguk a festékgyártók is ráálltak.

Én viszont most talán ennek az ellenkezőjét látom, az otthonfelújítási támogatás talán olyanokat is megrendelésre sarkalltak, akik korábban házilagosan festettek ki. Valószínűleg korábban nem lett mégse az elvárt eredmény, mégse olyan könnyű kifesteni, és ne feledjük, a támogatás igényléséhez nem csak anyagszámla, hanem munkadíjszámla is szükséges! Persze az az egzisztenciális szegmens, akinek eddig sem futotta szakemberre, az valószínűleg most is maga fest ki

- tette hozzá Kiss Dávid.