Idul a visszaszámlálás: már csak eddig igényelhetik a családok a 42+73 millió forintos támogatást

Azok a családok, amelyek szeretnék maximálisan kihasználni a jelenlegi családtámogatásokat, több tízmilliónyi támogatáshoz és kedvezményes hitelhet juthatnak. A Zöld Otthon Program és a zöld CSOK-hitel bevezetésével három gyermek vállalása esetén akár 42+73 millió forintot is kaphatnak a családok. Vannak azonban olyan támogatási formák, amelyeknek határideje az idei év során lejár, amennyiben nem hosszabbítják meg azokat: például a falusi csok támogatás és a mellé felvehető kedvezményes hitel 2022. június 30-ig, a babaváró támogatás igénylése már csak 2022. december 31-ig adható be jelen állás szerint. Így aki ezeket a támogatásokat szeretné igénybe venni, annak érdemes figyelnie ezekre a dátumokra.

A jelenlegi családtámogatások kihasználásával a három gyermeket tervezők akár 42 millió forint vissza nem térítendő támogatást és 73 millió forint kedvezményes hitelt vehetnek igénybe, míg a két gyermek vállalását tervezők 20+80 millió, az egy gyermeket vállalók 13+83 millió támogatást és hitelt vehetnek igénybe a Portfolio korábbi számításai szerint bizonyos feltételek mellett. Idén azonban több népszerű támogatási forma igénylési határideje is lejárhat, amennyiben nem hosszabbítják meg azokat.

A december végén megjelent Magyar Közlöny alapján 2022. január 1-től több változás is életbe lépett a családtámogatások terén. Módosult több kormányrendelet, mellyel könnyebbé vált a támogatások igénylése, felhasználása, illetve részben bővült a lehetséges igénylők köre is. A legtöbb módosítás a csok-ot érinti. A megelőlegező kölcsön esetében idén január elsejétől csak akkor lehetséges újabb támogatási szerződés kötése, ha a korábbi szerződésben vállalt gyermekek már megszülettek, vagy az igényelt összeg visszafizetésre került.

Újabb támogatás igénylése vált lehetségessé új lakás építése, használt lakás bővítése, illetve falusi csokkal korszerűsített használt lakás esetében, ha újabb gyerekkel bővült vagy fog bővülni a család. A csok igénybevételét könnyíti az is, hogy új lakás kialakítása esetén a tetőtérbeépítésnek nem kell az építmény térfogatnövekedésével járnia.

A felújítási támogatással kapcsolatban is kibővülhet az igénylők köre: annyi könnyítés történt a rendeletben, hogy január 1-től a 25. életévét betöltött, megváltozott munkaképességű gyermekek tulajdoni hányada is beleszámít az előírt, legalább 50 százalékos tulajdoni arányba a felújítandó ingatlan esetén. Könnyítés történt a három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásait csökkentő támogatással kapcsolatban is: év elejétől már a lakáscélú pénzügyi lízingszerződések esetén is igényelhető.

Érdemes arra is figyelniük a családoknak, hogy 2022-ben több családtámogatási forma igénylési véghatárideje lejár.

Azt viszont fontos megjegyezni, hogy a kormány és az ellenzék ígéretei szerint is a jelenlegi családtámogatási program elemeit a jövőben is megtartják, illetve inkább bővítésben, mint szűkítésben gondolkodnak.

Falusi csok összege, igénylés határideje

A falusi csok (300 ezer – 10 millió forint) és a mellé igényelhető támogatott hitel (legfeljebb 15 millió forint) igénylési határideje jelenleg 2022. június 30-a. A falusi csokot 2019 nyarán vezették be, három éves időtartamra, azzal az ígérettel, ha beválik, folytatják a Magyar falu program keretében a támogatást. Ugyanis a cél kifejezetten a kistelepülések elnéptelenedésének lassítása volt: falvakban támogatta az ingatlanvásárlást, illetve kistelepüléseken élők felújítását, lakásbővítését, korszerűsítését lehetett finanszírozni belőle.

A falusi csok támogatás mellé a családok kamattámogatott, legfeljebb háromszázalékos hitelt is tudnak igényelni. A falusi csok összege a csok összegével egyezik meg, vagyis három gyermek esetén 10 millió forint vissza nem térítendő támogatást és 15 millió forint kamattámogatott kölcsönt is fel tud venni - mely legfeljebb 50%-ban fordítható használt ingatlan vásárlásra. Csak felújítás-bővítés esetén félösszegű falusi csokot lehet igényelni, legfeljebb 5+7,5 millió forintot három gyermek vállalása esetén.

Két gyermek után 2,6 milliós támogatást és maximum 10 millió forint csok-hitelt lehet igényelni vásárlásra és felújításra, csak felújítás esetén ugyanúgy a félösszegű csok, 1,3 millió forint jár. Egy gyermek vállalása esetén a falusi csok összege 600 ezer forint maximálisan, hitel pedig nem jár.

Nem sokáig igényelhető a babaváró hitel sem

2022. december 31-ével pedig több családtámogatási forma igénylésének határideje lejár. Ezek közül a legfontosabb a babaváró hitel. A szintén 2019 nyarán bevezetett konstrukció rendkívül népszerű, a bevezetése óta eltelt másfél év alatt 1640 milliárd forintot fizettek ki a bankok az igénylőknek. (Összehasonlításképpen a személyi kölcsönök szerződéses összege együttesen 1085 milliárd, lakáshiteleké 2686 milliárd forint volt ugyanebben az időszakban.) Ahogy arról a Pénzcentrum is beszámolt korábban, az év végi határidőt figyelembe véve egyre szűkül a lehetséges igénylők köre, egyre többen lesznek, akik már nem tudnak megfelelni a feltételeknek.

A babaváró hitel a felvételét követően, amennyiben a harmadik gyermek is megérkezett a családba 11 éven belül, támogatássá alakul, tehát nem kell visszatörleszteni. Amennyiben két gyermeket vállal a család, akkor 3 millió forintot engednek el a hitelből, a fennmaradó összeget vissza kell fizetni, bár kamatmentesen. Amennyiben egy gyermek születik, akkor a babaváró hitel kamatmentessé válik, azonban az egész összeget vissza kell fizetni az államnak.

Amennyiben nem hosszabbítják meg a határidőt, idén nagyot nőhet a kereslet a fiatal, családalapítás előtt álló felnőttek körében a babaváróra. Ez valószínűleg a házasodási kedvben is meg fog mutatkozni: a KSH szerint amíg 2019-ben még 65 268 házasságkötés történt Magyarországon, 2020-ban már 67 095, és 2021-ben már 72 000 (előzetes adat).

Véget érhet a felújítási láz?

A tavaly év elején bevezetett 3 millió forintos felújítási támogatás, és a 2021. februártól elérhető felújítási hitel (legfeljebb 6 millió forint) mintha egy lavinát indított volna el: rengetegen álltak neki a felújításnak. Ez a hitelstatisztikákban is tetten érhető: amíg 2020-ban közel 25 milliárd forint volt mindössze a felújításra, korszerűsítésre kifizetett hitelek együttes szerződéses összege, addig 2021-ben már 94,5 milliárd forintot fizettek ki ilyen célra a bankok az MNB adatai alapján. Közel a négyszeresét.

Az építőanyagipar már a karanténidőszakban kitört felújítási lázra sem volt felkészülve, készlethiányok léptek fel, ezen a helyzeten pedig csak rontott a 2021-es második felújítási hullám. Az alapanyagárak az egek beszöktek, még súlyosabbá vált a szakemberhiány. Úgy tűnik,

a felújítási támogatást és kölcsönt igyekezték kihasználni a családok már az első évben, pedig az idén sincsenek még elkésve.

Akárcsak a babaváró hitelé, a felújítási támogatás és kölcsön igénylésének határideje 2022. december 31-e, amennyiben nem hosszabbítanak. Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) már megtette a javaslatot rá, hogy hosszabbítsák meg felújításhoz, építéshez köthető támogatások igénylési határidejét. A hazai lakásállomány több mint 60 százaléka műszakilag és energetikailag elavult, ezért tömeges és hosszú távon elérhető támogatásokra, építési célú beruházásokat eredményező programokra van szükség – vélik a szakértők.

A szövetség határozatlan időre kérte meghosszabbítani az idei év végéig meghirdetett állami lakásfelújítási támogatást, elsimítva ezáltal a jelenlegi dömpingszerű megrendelési hullámot is. Lakásvásárláshoz emellett egy alkalommal maximum 8 millió forint munkáltatói hitelt vagy vissza nem térítendő támogatást is szorgalmaznak lehetővé tenni a rendezett költségvetési kapcsolatokkal rendelkező vállalkozásoknak, amelyek adó- és járulékmentesen biztosíthatnának támogatást felújításhoz is 4 millió forintig.

Kedvezményes lakásáfa és áfa-visszaigénylés

A kedvezményes 5%-os (csokos ingatlan esetében 0%-os) lakásáfa is megszűnik elviekben év végén. Ezt új lakás vásárlása, illetve új lakás generálkivitelezővel történő építése esetén lehetett igénybe venni. Bár nem klasszikus családtámogatási forma, a lakásáfa 27%-ról 5%-ra való csökkentése nagyban hozzájárult, hogy ismét felfutottak a lakásépítések.

A kedvezményes lakásáfa 2016-os bevezetése óta vitát képez arról, kinek is kedvez elsősorban - pl. az ingatlanbefektetőknek - ez a támogatás. Később kivezetésre is került a kedvezmény, majd utoljára 2020 októberében jelentette be Novák Katalin, hogy ismét bevezetik az 5%-os áfát, 2022 végéig. Ez pedig közeledik, és ingatlanpiaci szakértők szerint pedig a kedvezményes lakásáfa év végi határidejének hatására a következő években szaporodhat meg a piacra kerülő új lakások és projektek száma.

Szintén év végéig kérvényezhető a jelenlegi határidők alapján a lakásáfa-visszaigénylés. Maximum 5 millió forintig igényelhető vissza az új, de nem generálkivitelezéssel megvalósuló lakás építése esetén vagy falusi csokkal történő lakás/lakóépület bővítése és/vagy korszerűsítése esetén a 27%-os áfatartalommal kiállított számlákból. Illetve ezeket felül visszaigényelhető az 5%-os kedvezményes áfa is az újépítésű lakás vásárlása vagy generálkivitelezéssel megvalósuló új lakásépítés esetén, amennyiben a finanszírozáshoz CSOK is kapcsolódik.

Mi marad a 42+73 milliós családtámogatásokból?

Mióta a Zöld Otthon Program és a zöld CSOK-hitel bevezetésre került, három gyermek vállalása esetén akár 42+73 millió forintnyi támogatást és hitelt kaphatnak a családok. Két gyermek vállalását tervezők 20+80 millió, az egy gyermeket vállalók 13+83 millió támogatást és hitelt vehetnek igénybe jelenleg. Azonban a falusi csok, babaváró hitel, felújítási támogatás és hitel, és további kedvezmények elvesztésével jóval kevesebb lenne a lakáscélra (illetve autóvásárlásra) fordítható összeg.

2021 októberétől az alábbi támogatásokat használhatták ki a gyermeket vállaló családok:

CSOK és CSOK-hitel

jelzáloghitel-elengedés

diákhitel-elengedés

babaváró hitel

falusi CSOK

nagycsaládosok újautó-vásárlási támogatása

otthonfelújítási támogatás és hitel

lakásáfa-visszaigénylés

illetékmentesség

zöld CSOK-hitel

2023-tól, ha maradnak a jelenlegi határidők a falusi csok, a babaváró hitel, az otthonfelújítási támogatás és hitel, valamint a lakásáfa-visszaigénylés megszűnik.

Így ha egy - a Portfolio számításának alapjául is szolgáló - nettó 100 millió forintos új ingatlant vásárolna egy három gyermeket vállaló család, 18 millió forintnyi támogatástól és 3 millió forintnyi hiteltől esnének el. Használt ingatlan esetén 10+10+3 milliós falusi csok, babaváró és otthonfelújítási támogatásnak, és 15+3 milliós csok és otthonfelújítási hitelnek mondhatnának búcsút, illetve maximum 5 millió forintot buknának a lakásáfa-visszaigénylés nélkül is.

Kétgyermekesek 7 millió forint kamatmentes babaváró hitelről és a 3 milliós támogatásról mondhatnának le, 2,6 millió forintnyi csok támogatástól és 10 milliónyi hitelről, valamint 3+3 millió otthonfelújítási támogatásról és hitelről. A maximum 5 millió forintnyi lakás-áfa visszatérítéssel sem számolhatnának.

Egy gyermek esetén a 10 milliós babaváró hiteltől, a 600 ezer forintos csok támogatástól, a 3+3 milliós otthonfelújítási hiteltől és támogatástól, illetve a maximum 5 milliós áfa-visszaigényléstől eshetne el egy család jövőre, ha nem hosszabbítják a határidőket.