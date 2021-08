Nappal postás, éjjel őstermelő a veszprémi paradicsom-király: a fél város tőle vásárol

Miczák Lászlótól, főállásban kézbesítő, majd munkából hazaérkezve őstermelőként paradicsomot termeszt és fürjeket tenyészt. 8 évvel ezelőtt, amikor elindult egy "gasztronómiai forradalom" és megváltoztak az igények, úgy döntött saját vállalkozásba kezd a munka mellett.

Miczák Lászlótól, főállásban kézbesítő, majd munkából hazaérkezve őstermelőként paradicsomot termeszt és fürjeket tenyészt. Belvárosi házuk kertjében legalább 100 féle paradicsom közül, akár darabonként is össze lehet válogatni a vacsorához valót. A hobbinak indult tevékenység ma már kinőtte magát, kialakult vevőköre van, de a környező településekről is megkeresik, hogy vásároljanak tőle - számol be a HelloVidék.

A változás 8 évvel ezelőtt kezdődött, amikor elindult egy "gasztronómiai forradalom" és megváltoztak az igények. Az internetre ekkor tájt nagyon sok cikk jelent meg a témában, majd ennek tudatában felkerestem édesapám és megbeszéltük, hogy megpróbáljuk újra korábbi "vállalkozását". Régen nem tudtam segíteni a munkáját, mert olyan helyen dolgoztam, ahol a munkaidő ezt nem tette lehetővé, most viszont kézbesítőként olyan az időbeosztásom, hogy korán végzek és jobban be tudom osztani a délutánokat. A munkámból fakadóan az évek során nagyon sok személyt megismertem, ezért úgy gondoltam, hogy ez a "hátszél" és tudás, ami édesapámnak van, megalapozhatja a sikert. A kezdés előtt hónapokat töltöttem az interneten tanulással az időt, de a fürjtenyésztéshez szükséges engedélyek kiállítása is hosszabb folyamat volt.

- mesélte a lapnak a belvárosi gazda. Elmondása szerint jelentős különbségek vannak a bolti és a házilag termesztett paradicsom íze között, így óriási az igény rájuk. Úgy vette észre, hogy a lilás színű paradicsomot nagyon kedvelik. Sokan eljönnek hetente 2 kilogramm paradicsomért és kérik, hogy minél többféléből válogassam össze.