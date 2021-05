Ők is pörgetik a magyar ingatlanpiacot: ezért sem ütött be nagyobb válság

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A koronavírus-járvány hatására sok ingatlanvásárló várt akár egy évig is arra, hogy még alacsonyabbak legyenek az árak, de ez nem következett be. A 2008/2009-es gazdasági világválsággal ellentétben a mostani krízisben a bankok finanszírozási kedve megmaradt, a pénzintézetek túl szárnyalták tavaly a 2019-es eredményüket, és mivel a hitelkihelyezés is jó szintet ért el, az adás-vételek száma sem esett drasztikusan. Gadanecz Zoltán, a GDN Ingatlanhálózat alapító-tulajdonosa szerint bár évekig érezhető lesz a hatása a válságnak, az nem lesz olyan mély, mint bő egy évtizeddel ezelőtt.

A járvány ellenére a magyarok még mindig az ingatlanbefektetést tartják a legbiztonságosabbnak. Az új otthonteremtési kedvezmények hatására akár már őszre elérheti a járvány előtti szintet a tranzakciók száma. Ez a legjelentősebb különbség a mostani és a 2008-as válság között, hiszen akkor éveket kellett várni a piac stabilizálódására. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Gadanecz Zoltán, a GDN Ingatlanhálózat alapító-tulajdonosa szerint ennek egyértelmű okai vannak. Mint magyarázta, amikor 2008 októberében megérezte az ország a krízis előszelét, a bankok év végén már fel sem vették a telefont, az egész ingatlanágazatot negatívan befolyásolta a válság. A pénzintézetek finanszírozási kedve megszűnt, ami szinte lenullázta a velük szembeni bizalmat. A bankok úgy próbáltak meg tovább lépni, hogy a meglévő adósaikat hozták nehezebb helyzetbe, az ügyfelek tartozása nagyobbra nőtt, mint az a szerződések megkötésekor volt, de ennek most nyomát sem látjuk – fogalmazott. Az ingatlanpiaci körforgás folyamatos volt A szakértő felhívta rá a figyelmet, hogy bár a bankok nagyságrendileg nem tudták tartani magukat azokhoz a tervekhez, amit 2020-ra kitűztek maguknak, de elérték és meghaladták a 2019-es év számait. Ez a körülményeket figyelembe véve óriási eredménynek mondható. A Covid miatt ugyan nem tudtak jelentős növekedést elérni, a profitjuk nem csökkent az előző év sikeres időszakához képest. A hitelkihelyezés, a tranzakciószám egyaránt nőtt, nyereséget tudtak realizálni. Mivel adtak hitelt az embereknek, a vásárlási kedv is fennmaradt, ez pedig nemcsak életben tartotta, de fel is turbózta a körforgást – mondta. A szakember felhívta a figyelmet arra, hogy 2021-ben az ingatlaneladások több mint fele hitelből valósul meg, ami éppen a fent említett jelenségnek tudható be. A cégnél arra számítanak, hogy ugyan a járványnak évekig eltart majd a hatása, az közel sem lesz olyan mély, mint a 2008-as krízisé volt. Miután a vírus megjelent hazánkban, volt egy hihetetlenül nagy zuhanás, majd ahogy az a grafikonokon is jól kivehető, jött a felívelés. A bankok hozzáállásának is köszönhető a piac relatíve gyors stabilizálódása, az embereket pedig nem tudta letörni a két hónapos otthonmaradás. Mindenki kapott az élettől egy erős pofont, de a többség ment tovább és egészségtudatosan végezte a dolgát. És mivel lakni mindig kellett valahol, az ingatlanok mozgása is folyamatos maradt – fűzte hozzá.

