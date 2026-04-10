Hatalmas fordulat az oktatásban: bejelentették a brutális reformot, már a házi feladatokat is a gép veszi kezelésbe

Átfogó oktatási reformot indít Kína, amelynek középpontjában a mesterséges intelligencia áll. A „MI plusz oktatás” program célja, hogy 2030-ra minden képzési szinten megjelenjen az új technológia – közölte a kínai oktatási minisztérium.

A tervek szerint az általános és középiskolákban külön tantárgyként is megjelenik az MI, emellett más tantárgyakba is beépítik. Az iskolákat arra ösztönzik, hogy tanórán kívüli foglalkozásokkal és gyakorlati programokkal is fejlesszék a diákok tudását ezen a területen.

A felsőoktatásban a mesterséges intelligencia az alapműveltség részévé válhat, vagyis minden hallgató találkozik majd vele tanulmányai során. Az egyetemeknek emellett olyan képzéseket kell indítaniuk, amelyek az MI-t más tudományterületekkel kapcsolják össze, és jobban igazodnak a gyorsan változó munkaerőpiaci igényekhez.

A program nemcsak a tananyagokra fókuszál, hanem az oktatás működésére is hatással lehet. A mesterséges intelligenciát a tanárok munkájának támogatására is használják, például a házi feladatok kezelésében, az értékelésben vagy a diákok kérdéseinek megválaszolásában.

A technológia segítségével elemeznék az órákon zajló interakciókat is, így a pedagógusok visszajelzést kaphatnak a módszereikről. A tervek szerint az MI a tanári képesítések és vizsgák rendszerében is szerepet kap.

A cél egy olyan egységes, mindenki számára elérhető oktatási rendszer kialakítása, amely hosszú távon is alkalmazkodik a technológiai változásokhoz.