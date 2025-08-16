Pótfelvételi 2025: itt vannak a pontos határidők, jelentkezés menete, szakok listája

A pótfelvételi 2025-ben is lehetőséget adott azoknak, akik az általános felvételin nem jutottak be, vagy idén nem jelentkeztek egyetemre. Az egyetemi pótfelvételi 2025-ben is úgy működik, hogy mindössze egy szakra és egy intézménybe lehet jelentkezni, a felvi pótfelvételi 2025 szakok listája között pedig idén is volt mit böngészni. A pótfelvételi ponthatárok 2025. augusztus 27-én derülnek ki, ekkor hozzák nyilvánosságra a 2025 pótfelvételi eredményeket is. Nézzük, mit kell még tudni a pótfelvételi 2025-ös részleteiről.

Július végén hivatalosan is megnyílt a jelentkezés a 2025-ös felsőoktatási pótfelvételire. A lehetőség azok számára kínál újabb esélyt, akik az általános felvételi során nem nyertek felvételt, vagy egyáltalán nem jelentkeztek. A felvételi rendszer ilyenkor szűkebb, de még mindig sokszínű kínálattal várja a továbbtanulni vágyókat. A felvi pótfelvételi 2025 keretében kizárólag egy szakot lehet megjelölni, ezért érdemes alaposan átgondolni a döntést. Mutatjuk a határidőket, a jelentkezés menetét, valamint az elérhető szakok listáját.

Határidők: pótfelvételi 2025-ben

A 2025 pótfelvételi hivatalosan július 30-án kezdődött, ekkortól adhatták be jelentkezésüket azok a diákok, akik az általános felvételi eljárás során nem nyertek felvételt, vagy egyáltalán nem jelentkeztek. A jelentkezés ebben az esetben kizárólag az E-felvételi rendszeren keresztül történhetett, és fontos, hogy minden szükséges dokumentumot időben fel kellett tölteni. A jelentkezést követően az érvényességhez elengedhetetlen volt az Ügyfélkapun keresztüli hitelesítés, amelynek határideje 2025. augusztus 7. éjfél volt.

A folyamat lezárását követően nem kell sokáig várni az eredményekre: a pótfelvételi ponthatárok 2025 hivatalos kihirdetése, valamint a 2025 pótfelvételi eredmények nyilvánosságra hozatala augusztus 27-én történik meg. Ekkor derül ki, hogy ki nyert felvételt a megjelölt egyetemre vagy szakra, így a diákok pontosan láthatják, hogy melyik intézményben kezdhetik meg tanulmányaikat a következő tanévben.

Hogyan zajlik általánosan a jelentkezés menete? Nézzük meg lépésenként:

Jogosultság ellenőrzése : A pótfelvételin csak azok vehetnek részt, akik az általános felvételi eljárás során nem kerültek be egyetlen szakra sem, vagy nem adtak be jelentkezést. Érdemes ellenőrizni a korábbi felvételi státuszt az E-felvételi rendszerben, hogy biztosan jogosult legyél a pótfelvételire.

: A pótfelvételin csak azok vehetnek részt, akik az általános felvételi eljárás során nem kerültek be egyetlen szakra sem, vagy nem adtak be jelentkezést. Érdemes ellenőrizni a korábbi felvételi státuszt az E-felvételi rendszerben, hogy biztosan jogosult legyél a pótfelvételire. Jelentkezés az E-felvételi rendszeren : A jelentkezést kizárólag online lehet benyújtani az E-felvételi felületen. A rendszerben ki kell választani a kívánt szakot, majd megadni a személyes adatokat, elérhetőséget és a szükséges dokumentumokat (pl. érettségi bizonyítvány másolata, oklevélmelléklet). A pótfelvételi során csak egyetlen szak jelölhető meg, ezért fontos gondosan mérlegelni a választást.

: A jelentkezést kizárólag online lehet benyújtani az E-felvételi felületen. A rendszerben ki kell választani a kívánt szakot, majd megadni a személyes adatokat, elérhetőséget és a szükséges dokumentumokat (pl. érettségi bizonyítvány másolata, oklevélmelléklet). A pótfelvételi során csak egyetlen szak jelölhető meg, ezért fontos gondosan mérlegelni a választást. Dokumentumfeltöltés és ellenőrzés : Minden szükséges papírt és igazolást időben fel kell tölteni. A rendszer lehetőséget ad a hiányzó dokumentumok pótlására, de a határidő lejárta után már nem lesz mód javításra, így a pontos feltöltés kulcsfontosságú.

: Minden szükséges papírt és igazolást időben fel kell tölteni. A rendszer lehetőséget ad a hiányzó dokumentumok pótlására, de a határidő lejárta után már nem lesz mód javításra, így a pontos feltöltés kulcsfontosságú. Hitelesítés Ügyfélkapun keresztül : A jelentkezés csak akkor válik érvényessé, ha az Ügyfélkapu segítségével hitelesíted a benyújtott adatokat. A hitelesítés határideje 2025. augusztus 7. éjfél, ezért érdemes a határidő előtt néhány nappal elvégezni, hogy elkerüld az utolsó perces problémákat.

: A jelentkezés csak akkor válik érvényessé, ha az Ügyfélkapu segítségével hitelesíted a benyújtott adatokat. A hitelesítés határideje 2025. augusztus 7. éjfél, ezért érdemes a határidő előtt néhány nappal elvégezni, hogy elkerüld az utolsó perces problémákat. Szakos felvételi vizsgák (ha szükséges) : Bizonyos alapképzések, mesterszakok és művészeti képzések esetén felvételi vizsga is kötelező lehet. Az intézmények külön közlik a vizsgaidőpontokat, de érdemes figyelni az E-felvételi felületet és az adott egyetem honlapját a pontos részletekért. Például a Metropolitan Egyetemen augusztus 11–19. között zajlanak a felvételi vizsgák, míg az ELTE GTK-n írásbeli és szakmai/motivációs beszélgetés augusztus közepén.

: Bizonyos alapképzések, mesterszakok és művészeti képzések esetén felvételi vizsga is kötelező lehet. Az intézmények külön közlik a vizsgaidőpontokat, de érdemes figyelni az E-felvételi felületet és az adott egyetem honlapját a pontos részletekért. Például a Metropolitan Egyetemen augusztus 11–19. között zajlanak a felvételi vizsgák, míg az ELTE GTK-n írásbeli és szakmai/motivációs beszélgetés augusztus közepén. Eredmények és ponthatárok követése: A 2025 pótfelvételi eredmények és a pótfelvételi ponthatárok 2025 kihirdetése augusztus 27-én történik. Az E-felvételi rendszerben ellenőrizheted, hogy sikeres volt-e a felvételi, illetve melyik szakra kerültél be.

Egyetlen esély, egyetlen szak

A pótfelvételi 2025 során a jelentkezők csak egy intézményt és egy szakot jelölhetnek meg. A felvi pótfelvételi 2025 szakok listája a felvi.hu oldalon érhető el, de az egyetemek és főiskolák honlapján is megtalálható. A kínálatban állami ösztöndíjas és önköltséges képzések egyaránt szerepelnek, például műszaki, informatikai, pedagógusképzési, agrár- és egészségügyi területen.

Az idén állami ösztöndíjas képzésekre is lehetett jelentkezni, 36 egyetemen és főiskolán nyílt lehetőség agrár, hitéleti, informatika, műszaki, orvos- és egészségtudomány, pedagógusképzés, sporttudomány, társadalomtudomány és természettudomány képzési területek bizonyos szakjaira benyújtani a jelentkezést. Ugyanakkor 44 egyetem és főiskola hirdetett mind a 15 képzési területen önköltséges finanszírozási formában képzéseket. A 2025. évi felsőoktatási pótfelvételi eljárásban négyszáz képzésre vonatkozóan közel négyezer meghirdetés közül lehetett választani.

Egyetem pótfelvételi kínálata 2025-ben:

A 2025-ös pótfelvételi eljárás során számos egyetem és főiskola kínál különböző alapképzéseket, mesterszakokat és felsőoktatási szakképzéseket. A meghirdetett szakok listája az egyes intézmények hivatalos honlapjain található, és az alábbiakban néhány példa található a legnagyobb intézmények kínálatából:

ELTE Gazdaságtudományi Kar (GTK)

Alapképzések:

Gazdálkodási és menedzsment

Nemzetközi gazdálkodás (angol nyelven is)

Kereskedelem és marketing

Pénzügy és számvitel (angol nyelven is)

Mesterképzések:

MBA (Master of Business Administration) – kizárólag levelező munkarendben

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás – nappali és levelező munkarendekben

Marketing – nappali és levelező munkarendekben

Pénzügy – nappali és levelező munkarendekben

Számvitel – nappali és levelező munkarendekben

Vezetés és szervezés – nappali és levelező munkarendekben

Fontos megjegyezni, hogy a jelentkezés kizárólag önköltséges formában történhet.

Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem (BGE)

Alapképzések:

Gazdálkodási és menedzsment

Kereskedelem és marketing

Kommunikáció- és médiatudomány

Nemzetközi gazdálkodás

Számvitel

Mesterképzések:

Angol nyelvű marketing mesterszak

Angol nyelvű nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak

Angol nyelvű turizmusmenedzsment mesterszak

A jelentkezés kizárólag önköltséges formában történhet. A szakokhoz tartozó minimum ponthatárok és önköltségi díjak az általános felvételi eljárás ponthatáraival megegyeznek.

Budapesti Metropolitan Egyetem (METU)

A Budapesti Metropolitan Egyetem 2025-ös pótfelvételi eljárása 2025. július 30-án került kihirdetésre, és a jelentkezési határidő 2025. augusztus 7-én lejárt, így jelenleg már nem lehet jelentkezni a pótfelvételire. A METU a pótfelvételi eljárásban meghirdetett szakok listáját az általános felvételi eljárás ponthatárainak kihirdetése után teszi közzé. A jelentkezés kizárólag önköltséges formában történhet. A művészeti és mesterszakos felvételi vizsgák időpontjai 2025. augusztus 11–19. között lesznek.

Pannon Egyetem

A Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kara a pótfelvételi eljárásban alap- és mesterképzéseket, valamint felsőoktatási szakképzéseket hirdet. A jelentkezés kizárólag önköltséges formában történhet. A felvehető hallgatók létszámáról július 30-án döntöttek, ezért érdemes követni a felvi.hu-t és a Műszaki Informatikai Kar honlapját a legfrissebb információkért.

Hogy kap értesítést, aki felvételt nyert?

Értesítés a Felvi (Oktatási Hivatal) részéről: A Felvi (Oktatási Hivatal) felelős a pótfelvételi ponthatárok megállapításáért, amelyek várhatóan 2025. augusztus 27-én kerülnek kiértékelésre, ekkor dől el, ki nyer felvételt az általa megjelölt képzésre.

Értesítés a felsőoktatási intézményektől: A felvettek a felvételi határozatot és a beiratkozással kapcsolatos tudnivalókat az adott intézménytől kapják a ponthatárok kihirdetését követően, jellemzően 2025. szeptember első napjaiban.

Aki most lemaradt

Ha valaki lemaradt a 2025-ös pótfelvételiről, akkor már csak a következő tanévre tud jelentkezni. Ez a gyakorlatban a következőképp néz ki:

1. Keresztféléves (tavaszi) felvételi

Ez tehát egy újabb lehetőség lehet azok számára, akik nem jutottak be szeptemberben. Ebben az eljárásban lehet jelentkezni olyan képzésekre, amelyek februárban indulnak. A jelentkezési határidő és a további fontos állomások:

Jelentkezési időszak kezdete: előző év október közepe

Jelentkezési határidő: november 15.

A ponthatárok következő év január második felében kerülnek meghirdetésre, a tanulmányokat februárban lehet elkezdeni.

2. Általános (őszi) felvételi

Ez a “normál” kör, amely idén már lezárult, de jövőre ismét lehet jelentkezni. A jellemző határidők:

Jelentkezés határideje: általában február 15. az előző évben

Ponthatárok kihirdetése: július végén

3. Pótfelvételi

Ahogy az idén, úgy jövőre is lesz pótfelvételi. Ez azoknak szól, akik az általános eljárásban nem jelentkeztek vagy nem nyertek felvételt. Ez az eljárás, ahogy idén, úgy 2026-ban is lehetőséget ad a szeptemberben induló képzésekre történő második esélyre, de csak bizonyos kritériumok mellett.

Pótfelvételi eljárás meghirdetése július végére, a jelentkezési határidő augusztus első felében, a ponthatárok kihirdetése augusztus második felében várható. Az elmúlt évek példája alapján várhatóan 2026-ban is csak egyetlen képzésre lehet jelentkezni a pótfelvételi keretében és a szeptemberi tanulmányokat lehet elkezdeni, ha sikeres a felvételi.