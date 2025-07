Állami ösztöndíj feltételei 2025-ben: kinek jár állami ösztöndíj és mikor szükséges a visszafizetése

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A magyar állami ösztöndíj komoly segítséget jelent a felsőoktatási tanulmányok finanszírozásában, ám a támogatás nem automatikus, és szigorú feltételekhez kötött. 2025-ben is legfeljebb 12 féléven át jár, a hallgatóknak pedig vállalniuk kell, hogy diplomázás után meghatározott ideig Magyarországon dolgoznak. Cikkünkben bemutatjuk az állami ösztöndíj feltételeit, az elvárt tanulmányi eredményt, a ledolgozási kötelezettséget, valamint azt is, mikor és hogyan történik az állami ösztöndíj visszafizetése. Nézzük is a részleteket!

