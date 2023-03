12 ezer magyar tanár állása lehet veszélyben: 10 éve nem lépik ezt meg, most eljön az utolsó határidő

12 ezer tanár nem töltötte fel a kötelező portfólióját, az állásuk lehet a tét – írja a 24.hu

A portál emlékeztet, novemberig mindenkinek meg kell írnia és fel kell töltenie a portfólióját. Sok helyen viszont több tanári összefogásban is dacolnak a kötelező portfólió írás ellen. Az Oktatási Hivatal pedig most azt is elárulta a lapnak, hogy a pedagógus előmeneteli rendszer 2013-as bevezetésétől kezdve a Pedagógus I. fokozatba besorolt pedagógusok közül 12 ezer pedagógusnak kell Pedagógus II. minősítési eljárásban részt vennie. Ez azt jelenti, hogy 12 ezren nem vettek még részt a kötelező minősítési eljárásban, aminek első eleme a tanárok részéről a portfólió megírása és feltöltése.

A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) szerint ez a szám nagyon magas, a tanárok közel tíz százalékát jelenti. Ők egyébként úgy számoltak, hogy a rendszer bevezetésekor a tanárok 1-2 százaléka hagyja csak az utolsó évre a portfólió megírását és a minősítési eljáráson való részvételt, illetve ekkora lehet azok aránya, akik egyáltalán nem akarnak ebben részt venni és inkább elhagyják a pályát. A PSZ alelnöke Totyik Tamás emlékeztetett arra ós, hogy eredetileg kilenc évet adtak a tanároknak, hogy átessenek a minősítési eljáráson, de már hosszabbítottak egy évet.

Totyik Tamás beszélt az okokról is, szerintem sok tanárnak nem motiváló a magasabb fokozatba lépés, hiszen ténylegesen alig keresnének ezzel több pénzt. Ráadásul az alelnök elmondta azt is, hogy a portfólió megírása alsó hangon 70-100 munkaórát jelent, amit a tanároknak munkaidőn kívül kellene belerakniuk az elkészítésben. Ezen pedig nem segít, hogy sokan nem a teljesítményük valós mérését, inkább bürokratikus kényszert éreznek a portfólió kapcsán.