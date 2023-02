Megint variálnak a költségvetésen: így lesz pénz a tanárok béremelésére

Variálnak a költségvetésen a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozók eredetileg 20 százalékos ágazati bérpótlékának további 10 százalékos emelése miatt. Az önkormányzatoknak és egyházaknak is forrásokat biztosítanának a szükséges kiadásokhoz, de a szociális ellátóknál is változnak a számok.

A pedagógus bértábla minimumbérek korábban a mindenkori garantált bérminimumból és a 20 százalékos pedagógusi bérpótlékból álltak. Ám tavaly év végén a pedagógusi alapilletményt befolyásoló garantált bérminimum összege 2023-ban 14 százalékos általános béremelést kapott, emellett a pedagógusi ágazati szakmai pótlékot is megemelték, a korábbi 20 százalékról 32 százalékra. A szociális ellátásban résztvevők esetében is a minimálbér és garantált bérminimum emelése és az egyéb ágazati változtatások hoztak emelést. Most ezek nyomán tette közzé a kormány, mit variál a költségvetésen, hogy ezt ellentételezzék a fenntartók felé - szúrta ki a Portfolio.

A Pénzügyminisztérium javaslata alapján például a napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása 717 890 forint lesz, a hat órát elérő de nem teljes foglalkoztatási időt kitöltők esetében ez 358 945 forint/számított létszám/év szintre ugrik. A mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása 174 030 forint/fő/év lesz a mutató, de a mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok esetében ez az összeg 196 820 forint/fő/év-re változik, az önkormányzatok, egyházi fenntartók esetében.

A fenntartók azzal számolhatnak, hogy a pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása 543 000 forint/létszám/év, a szakképzettséggel rendelkező segítőknél pedig 717 890 forint/számított létszám/év lesz. A család- és gyermekjóléti szolgálatokra 799 060 forint/számított létszám/év lesz a fenntartóknak fizetett tétel, az ugyanilyen központoknál 966 330 forint/számítottlétszám/évre módosul a költségvetési forrásfizetés.

A települési önkormányzatot megillető kiegészítő támogatás 28 százalékát március15-ig, ezt követően havonta egyenlő részletben minden hónap 15-éig kell folyósítani.