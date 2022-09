Hiába kütyüzik annyit a gyerek: az iskolához ez mégis kevés lesz?

Az iskolakezdés környékén sok szülő dönt úgy, eljött az ideje, hogy gyermeke megkapja első mobiltelefonját. Az iskolaérettség azonban nem feltétlenül jár kéz a kézben a digitális érettséggel. Egy reprezentatív kutatás szerint 10-ből 4 szülő aggódik, hogy a mobilozás egyértelmű előnyei mellett ezzel olyan eszközt ad a gyerek kezébe, amin esetlegesen túl sok időt tölt.

A “digitalizáció vonatára” átlagosan 10-11 éves korig minden gyerek felszáll, ekkorra szinte minden gyerek használ valamilyen eszközt; okostelefont, okosórát, tabletet - úgy tűnik, eddig van ideje a szülőknek okosan bevezetni a gyerekeket a digitális világba.

Aki iskolaérett, az digitálisan is érett?

Ahogy az iskolai élet, úgy a digitális világ is izgalmakkal teli, amibe a magyar gyerekek meglehetősen korán belecsöppennek: az első telefont többségük 6 éves kora körül kapja; ezekben eleinte nincs SIM-kártya, inkább a játék és mesenézés lehetősége miatt adják a szülők a kezekbe - derül ki az Xplora és Yettel közös kutatásából. Az életkor előrehaladtával természetesen egyre nő a mobiltelefon vagy más digitális eszköz, például gyerek okosórák népszerűsége, mellyel elérhető a gyermek napközben: a SIM-kártyával rendelkező, teljes használatra kész okostelefonokat átlagosan 8 éves koruk után kapják a gyerekek.

A fiatalok 10-11 éves korára 72 százalékuknak SIM-kártyás okostelefonja van, de ennek a korosztálynak a fele rendszeresen használ már laptopot és tabletet is. Csupán 5 százalékuk, aki semmilyen digitális eszközzel nem ismerkedett meg erre az életkorra. A kutatásból az derül ki, hogy a szülőknek eddig van idejük gyereküket megtanítani a tudatos és biztonságos eszközhasználatra, esetlegesen csökkenteni a képernyő előtt töltött órák számát.

Kell egy mobil! De mire is?

Érdemes megnézni, mikor és miért érzi a szülő, hogy kitárja a digitális világ kapuit a gyermeke számára. Óvodáskorban egyértelműen a mesenézés, míg iskoláskorban már az elérhetőség a fő érv: a reprezentatív felmérés alapján kiderült, ez adja meg a legnagyobb löketet ahhoz, hogy megkapja az első hívásra képes eszközét a gyerek.

A szülők fele tehát azért ad mobilt a gyereknek, hogy ha egyedül kell mennie valahova, vagy épp egyedül van otthon a csemete, akkor probléma esetén bárkit fel tudjon hívni. Érdekesség, hogy bár leggyakrabban valamelyik szülő veti fel az ötletet, hogy a gyermek mobiltelefont kapjon, azonban minden negyedik esetben maga a gyerek az ötletgazda.

Egy okostelefon persze nem csak hívásra, de internetezésre is használható, és ezzel a funkcióval meglehetősen nagy számban élnek az 5-11 éves gyerekek: tízből kilenc mobiltelefonnal rendelkező gyerek használ internetet rendszeresen (többnyire wifin keresztül), és legtöbbször online vagy offline játékok miatt nyomkodják azt - ez utóbbi aktivitás a telefonnal rendelkező gyerekek kétharmadára igaz.

Átlépni a digitális kapun könnyű, kordában tartani nehéz

A kutatásából kiderült, hogy a gyermek elérhetősége a legfontosabb, de mégis sok szülőt visszatart a készülékvásárlástól az aggodalom, hogy közben túl nagyra tárja a digitális világ kapuját. Visszatartó erő lehet, hogy a szülők szerint még túl 'kicsi’ a mobilhasználathoz a gyerek, 4 szülőből 3 így vélekedik. Az aggodalom, hogy esetleg túl sokat telefonozik a csemete, kiugróan magas az iskoláskorúak szüleinél: a válaszadók 42 százalékát tartja vissza ez a fajta félelem a készülék beszerzéstől. Ezen szülők 31 százaléka tart tőle, hogy a gyerek a mobiltelefonján keresztül felnőtteknek szóló tartalmakkal és olyan funkciókkal találkozna, amelyekre még nincs szüksége.

Ezzel párhuzamosan megfigyelhető a szülői aggodalom amiatt is, hogy a kütyüzés az aktív testmozgástól vonja majd el az időt; 10-ből 4 szülő aggódik, vagy kifejezetten aggódik emiatt.

Biztonságban offline és online

Egyes eszközökkel, például gyerekeknek fejlesztett okosórával a szülők finom átmenettel vezethetik be gyerekeiket a digitális világba, miközben offline és online is biztonságban tudhatják őket. Az okosórát jelenleg nem használó gyerekek szüleinek bő negyede tervezi, hogy beszerez ilyen, elsősorban hívásra, GPS helymeghatározásra és akár mozgás motiválására is alkalmas eszközt a közeljövőben. Leginkább a 7-8 évesek szülei nyitottak erre, náluk tízből négy szülő tervezi gyerekeknek szánt okosóra vásárlását.

A kutatás vizsgálta, hogy egy gyerek okosóránál mely funkció bír a legnagyobb vonzerővel;- meglepő módon az állandó elérhetőség lehetőségét felülmúlja az az előny, ha az órában GPS helymeghatározó funkció van, amivel a szülők nyomon követhetik gyermekük helyzetét. Azok a szülők, akik nyitottak egy ilyen eszköz beszerzésére, különösen pozitívnak tartják ezt a lehetőséget.