Hatalmas érettségi-csalást lepleztek le: több mint 500 magyart húztak le a bűnözők

Néhány év alatt közel 70 millió forintot keresett az a társaság, amely különböző webfelületeken úgy hirdette magát, mint ahol egy év alatt érettségihez lehet jutni. A cég oktatási listájában ezen túl szerepeltek különböző szakképesítések, sőt még diploma is. A becsapottak száma közel félezerre tehető, de a nyomozók továbbra is várják az áldozatok jelentkezését.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Felderítő Főosztály Pénz és Bankkártya Hamisítás Elleni Osztály két éve nyomoz egy magyarországi működési engedéllyel nem rendelkező, egyébként az Egyesült Királyságban bejegyzett céggel kapcsolatban, mely rendszeresen állított ki érettségi bizonyítványokat, míg a vele együttműködő magyar kft. volt az, amely a toborzásokat és a diákok oktatását szervezte.

A hirdetések arról szóltak, hogy náluk érettségi bizonyítvány, különböző szakképesítésekről szóló oklevél, valamint felsőoktatási diploma is szerezhető online oktatás útján. Az érdeklődőket azzal vonzották be, hogy rövid idő alatt bizonyítvány kiállításával kecsegtették őket, sőt voltak olyan képzéseik is, amiket mindössze pár hét alatt abszolválni lehetett.

Az így kiállított angol nyelvű bizonyítványokat, okleveleket, diplomákat már csak honosíttatni kellett ahhoz, hogy adott esetben egy jól fizető állást a delikvens megpályázhasson, vagy továbbtanulhasson. Az érettségi megszerzését egy éves képzéssel hirdették, és online érettségi vizsgával. Eleinte volt, hogy megtartották a személyes konzultációkat, órákat, de később – különösen a járványügyi helyzetet kihasználva – átálltak az online oktatásra. Onnantól kezdve mind a képzések, mind a számonkérések interneten keresztül zajlottak. Az oktatáson túl külön költségként számolták fel a tanulóknak a rendszerhasználati díjat, amit a webfelületi hozzáféréssel indokoltak.

Az árak egyébként személyenként és időszakonként változtak, ahogy maguk a képzések hosszai is. Hiszen volt olyan diák, aki éveken keresztül kapcsolatban állt az iskolával, de olyan is, aki mindössze alig pár tesztet töltött ki, és már bizonyítványt is kapott, írta a 24.hu.

A kicsalt összegek sértettenként széles skálán mozogtak. A legkisebb összeg 70 ezer forint volt, míg a legmagasabb ennek több mint húszszorosa, vagyis 1,5 millió forint.

Ez alapján jelenleg az összes kár 70 millió forint, de a végösszeg – az összes sértett beazonosítását követően – ennél több lehet. A KR NNI nyomozói még múlt hónapban ütöttek rajta az ötfős társaságon, majd valamennyi tagnál kutatást tartottak, és lefoglaltak mindent, ami a csapat bűnösségét alátámasztja. Így a listán szerepelnek számítógépek, telefonok, pendrive-ok, pecsétek, hologramok, jegyzetek és rengeteg elektronikus adat is. A rendőrök többek között nagyobb kárt okozó, üzletszerűen, bűnszövetségben elkövetett csalással gyanúsították meg a három férfit és a két nőt, akik valamennyien szabadlábon védekeznek.