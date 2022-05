Vége a jó világnak: súlyos pénzeket a fizethetnek a magyar fiatalok, ha 2022-ben diplomát akarnak

Seregély Orsolya Link a vágólapra másolva

A 2020-as amnesztia után a kormány tavaly tavasszal is úgy döntött, hogy az augusztus 31-ig államvizsgázóknak nem kötelező az államilag elismert nyelvvizsga, ezzel pedig a pandémia első két évében közel 140 ezren kapták meg a diplomájukat a papír nélkül. Idén viszont már nem lesz nyelvvizsga-amnesztia: aki 2022-ben szeretné megkapni a diplomáját, annak bizony szükséges nyelvvizsgát is leraknia. A Pénzcentrum a legnagyobb hazai intézeteket kérdezte az idei várakozásokról, és mint kiderült, több esetben nem vetette vissza a jelentkezési kedvet a könnyítés. Megtudtuk azt is, hogy mennyibe kerülnek most a nyelvvizsgák, illetve az azokra felkészítő tanfolyamok.

Hiába számított rá sok diák, idén már nem lesz nyelvvizsga-amnesztia, így aki diplomát szeretne szerezni, annak bizony nyelvvizsgáznia is kell. Sok nyelvoktatói intézet tartott attól, hogy nagy kiesés lesz, hiszen az elmúlt két évben nem kellett vizsgázni, most ismét várhatják a jelentkezőket. Az Oktatási Hivatal adatai alapján a vizsgára jelentkezők száma a járványhelyzetben vélhetően átmenetileg csökkent, a vizsgák sikeressége viszont az elmúlt években nagymértékben javult. 2017 óta közel kétszeresére nőtt azok száma is, akik a nyelvvizsgával egyenértékű érettségi vizsgát tettek. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Mint azt az Oktatási Hivatal a Pénzcentrum kérdésére elárulta, jelenleg kilenc akkreditált nyelvvizsgaközpontban lehet online módon vizsgát tenni. A Cambridge Assessment English, és a Goethe Institut nemzetközi nyelvvizsgák egyenértékűnek számítanak az államilag elismert magyar nyelvvizsgákkal, ez is segíti a fiatalok bizonyítványszerzését. Az állam minden 35 év alatti fiatalnak utólag megtéríti egy sikeres nyelvvizsga díját, már több mint 130 ezer kérelmező kapott így támogatást. Adataik alapján 2021-ben 85 504 ember futott neki a nyelvvizsgának, ebből 62 216-an, tehát 73 százalékuk sikeresen le is vizsgázott. A legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsgával egyenértékű érettségi vizsgák száma 2021-ben 21 110 volt - sorolta az OH. Azt pedig a nagy hazai nyevvizsga intézetektől tudtuk meg, hogyaz ő diákjaik, vizsgázóik azok, akik külföldön való továbbtanulás miatt vágnak bele a nyelvvizsgába, így őket nem érintette annyira a nyelvvizsga-amnesztia. Hasonló helyzetben van a British Council Hungary is, akik kérdésünkre elmondták, hogy vizsgázóik többsége belföldön és külföldön egyaránt használja az IELTS és Cambridge nyelvizsgát, ezért ők nem számítanak jelentős vizsgázószám változásra, azonban a nyelvvizsga-amnesztia eltörlése valószínűleg pozitívan fogja befolyásolni a tanfolyamaikat. Mivel a külföldi egyetemek kritériumai nem változtak, így nem tapasztalták a vizsgázók számának drasztikus csökkenését sem. Az intézet kiemelte, hogy vizsgázóik többsége azért választja a Cambridge, vagy az IELTS vizsgákat, hogy külföldi továbbtanuláshoz, vagy munkakereséshez is tudja majd használni a bizonyítványt. Míg korábban nagyobb számban terveztek angol nyelvterületű országban továbbtanulni, esetleg munkát vállalni a jelentkezők, az utóbbi időben egyre többen szeretnének Európán belül továbbtanulni, vagy dolgozni -emelte ki a British Council Hungary munkatársa, Sipos Kinga, aki hozzátette, hogy intézetükben a Cambridge Assessment English vizsgák esetén a legnépszerűbb szint a C1 komplex vizsga, illetve az IELTS szintfelmérő vizsga. Az IELTS nyelvi felkészítő 88 800 forint, míg a komplex nyelvvizsga 67 000 forint, a Cambridge felkészítő pedig 115 200 forint, a vizsga C1 szintre pedig 64 000 forintba kerül. Az angol mellett ezek a slágerek Nem mindenki angolból vizsgázik, ám a korábbi adatok azt mutatják, hogy azért még mindig ez a nyelv a legnépszerűbb idegennyelv nálunk. Ezt követi a német, a francia és a spanyol, amelynek nagyobb intézetei szintén megtalálhatóak nálunk is. A német nyelvből vizsgáztató Goethe Intézet elmondta, hogy idén náluk jelentősen többen jelentkeztek nyelvvizsgázni, mintegy 30 százalékkal magasabb a szám, mint az előző évben. A koronavírus alatt ők egy Blended Learning tanfolyamot kínáltak hibrid tanulási formával, amelyben 50 százalék volt a Goethe Intézet által kifejlesztett online tananyag, és 50 százalék volt a csoportos találkozó. Megszerették a hallgatóink ezt a tanulási formát, így továbbra is a portfólionkban marad. A jelenléti tanfolyamaink létszáma is gyorsan telik. Június 20-tól induló tanfolyamainkon ezt a két típust egészítjük ki az érettségire, és a Goethe vizsgára felkészítő tanfolyammal, valamint a társalgási kurzussal. Akik inkább csak online tanulnának, számukra marad a lassabb tempójú német csoportos online tanfolyam, ahol 2-3 online találkozás van a csoporttal, a többi tanulás pedig a platformon történik - fejtette ki lapunknak a Bártfay Réka, a Goethe Intézet munkatársa, aki hozzátette, hogy a vizsgázószám az elmúlt időszakban a felére csökkent, hiszen a koronavírus miatti higiéniai korlátozások nem tették lehetővé azt, hogy egyszerre több ember vizsgázzon. Azonban most egyre többen jelentkeznek vizsgázni B2 és C1 szinten is. Jelenleg a nyelvi felkészítő 43 000 forintba kerül. Idén már egyre többen vizsgáznak, a héten is volt egy vizsgánk, ahol nagyjából 200-an vizsgáztak B1 és C1 szinten - tudtuk meg Bártfay Rékától, akit arról is kérdeztünk, hogy sok diák készül-e német nyelvterületen tanulni. Az utóbbi időben sok kérdést kaptunk a németországi továbbtanulásról, amiről a tudnivalókat össze is gyűjtöttük honlapunkon. Mivel a Goethe vizsgák 2021. októbere óta egyenértékűek a Magyarországon akkreditált nyelvvizsgákkal, ráadásul nemzetközileg is elismertek vizsgázóink olyan bizonyítványhoz jutnak, amely a legtöbb helyen előnyhöz juttatja őket. A B2 és B1 vizsga moduláris, így lehet csak egy-egy részre készülni, és bukás esetén is csak egy részt kell ismételni. A 2021 októbere után szerzett Goethe nyelvvizsga-bizonyítvány felhasználható lesz az egyetemi felvételi eljárásokhoz, illetve minden magyarországi diploma megszerzéséhez is egyaránt - fejtette ki. Spanyolból is sokan nyelvvizsgáznak, a Cervantes Intézettől, Marta Garcia Tarodo kérdésünkre elmondta, hogy arra számítanak, hogy az amnesztia megszűnése az érdeklődők, és a vizsgára jelentkezők számának enyhe növekedését fogja jelenteni, de nem gondolják azt, hogy ez a szám a regisztrálók számának exponenciális növekedését hozná majd. Nem hisszük, hogy a tanulók “kiestek” volna. Mivel a külföldi egyetemek kritériumai nem változtak, így nem tapasztalták a vizsgázók számának drasztikus csökkenését sem. Az intézetet arról is megkérdeztük, hogy náluk melyek a legnépszerűbb szintek, amelyeken vizsgáznak a hallgatók. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) Hagyományosan a B2 és C1 szintek a legnépszerűbbek, és egyértelműen nagy növekedést tapasztaltunk, különösen a C1 szint esetében. A közelmúltban azonban nem csak a beiratkozottak számát, hanem a növekedés sebességét tekintve is meglepő emelkedést tapasztaltunk, mind az A2 és B1 felvételi szinteken az iskolásoknak (11-17 évesek), mind az általános szinteken, amit más országok oktatási követelményeinek tulajdonítottunk - emelte ki Marta Garcia Tarodo. A nyelvi felkészítő tanfolyamaiknak két változata van, az egyik online, a másik pedig az AVE tanulási platformon keresztül zajlik. A B2 nyelvvizsga ára 23 000 forint, míg a C1 25 500 forint. Mint Marta elárulta, idén eddig figyelembe véve, hogy május az év első vizsgája, 200 jelentkezőjük van. Az elmúlt években a jelentkezők száma évente 250 és 350 között mozgott, és a jelentkezők száma minden évben növekszik. A spanyol egyetemeken a DELE vagy SIELE B2 felvételi követelmény, a spanyolországi MIR-re készülő orvostanhallgatók számára a DELE/SIELE C1 követelmény. Számtalan spanyol és külföldi egyetem kezd nagyobb hangsúlyt fektetni a második vagy akár harmadik nyelvvizsga-bizonyítványok meglétére A2-től B1-ig terjedő szinten. Sok egyetemen a doktoranduszoknak legalább A2-es nyelvvizsga-bizonyítvánnyal kell rendelkezniük ahhoz, hogy doktori képzésre jelentkezhessenek. Egyre több európai egyetemen (Németország, Hollandia, Ausztria stb.) fontos a nyelvtudás és a nyelvvizsga, különösen a gazdasággal kapcsolatos szakterületeken - tette hozzá a Cervantes Intézet. A Francia Intézet megkeresésünkre kiemelte, hogy a francia, mint harmadik idegennyelv Magyarországon kevésbé volt érintett az amnesztia kapcsán mivel a középiskolások, és egyetemi hallgatók itthon elsőként inkább angol vagy német nyelvből szereznek vizsgát. A magyarországi DELF DALF nyelvvizsgaközpontokat jobban érintették a koronavírus járvánnyal kapcsolatos egészségügyi intézkedések és bezárások. Ennek következményeként nálunk 2020 március és december között egyáltalán nem volt vizsgáztatás. 2021 óta folyamatosan emelkedik a jelentkezők száma, nekik a nyelvvizsgára a magyarországi vagy külföldi továbbtanuláshoz, vagy egyéb szakmai szempont miatt van szükségük - mondta Koleszár Olga, a Francia Intézet nyelviskola referense, aki hozzátette, hogy az amnesztia helyett sokkal inkább a járvánnyal kapcsolatos lezárások voltak meghatározók intézetükben. A Francia Intézet és a magyarországi 5 Alliance francaise egyesület közösen döntöttek arról, hogy a biztonsági szempontok fontosabbak a gazdasági szempontoknál és 2020. március és december között minden vizsgaidőszakot töröltünk. Mivel ennél a vizsgatipusnál egyelőre nincs online verzió, 2020-ban egyáltalán nem tudtunk nyelvvizsgát szervezni - fejtette ki Koleszár Olga. Náluk 2021 óta folyamatosan emelkedik a vizsgára jelentkezők száma, és arra számítanak hogy ez a tendencia jellemző marad 2022-ben is. A DELF és DALF nyelvvizsgák közül a legnépszerűbbek a B2-es és C1-es vizsgák, a junior és az általános változatok tekintetében egyaránt, ahol a 40 tanórás felkészítő tanfolyam jelenleg 60 000 forintba kerül. Az intézetben megszerezhető nyelvvizsgák mindegyike komplex nyelvvizsga, amely a 4 fő nyelvi kompetenciát méri. A DELF és a DALF esetében nincs lehetőség vizsgarészenként megszerezni a minősítést, vagyis a vizsgabizonyítványt. Jelenleg egy középfokú B2-es nyelvvizsga 33 000 Ft, a felsőfok (C1 szint) 37 000 Ft - mondta az árszabásról Koleszár Olga. Kiemelte, hogy idén már hozzájuk is többen jelentkeztek vizsgázni, mint megtudtuk a 2021—es évvel összehasonlításban jelenleg 15 százalékos növekedés figyelhető meg, év végéig pedig nagyjából 18-20 százalékos emelkedésre számít az intézet. A Francia Intézet vizsgaközpontjában Magyarországon jelenleg kétféle bizonyítvány szerezhető meg, a DELF/DALF nyelvvizsga A1-től C2 szintig, általános és junior verzióval, illetve a TCF (Test de connaissance du français), ami az aktuális nyelvi szintet mérő vizsga. A B2 és C1 szintek (DELF, DALF és TCF) lehetővé teszik, hogy a diákok további nyelvvizsga nélkül lépjenek be egy franciaországi egyetemre. Azok a diákok, akik Franciaországban szeretnék folytatni tanulmányaikat, választhatnak a kétféle vizsga közül. A DELF B2 a legnépszerűbb változat a jelentkezők körében, mivel ez egy élethosszig érvényes, és világszerte elismert diploma, amíg a TCF két évig érvényes minősítést ad. Tapasztalataink szerint folyamatosan nő a külföldön tanulni/dolgozni készülő fiatalok száma. A franciaországi továbbtanulással kapcsolatos információs ügynökség, a Campus France iroda nyilvántartása szerint 2019-ben 569 magyar hallgató kezdte meg vagy folytatta felsőfokú tanulmányait francia nyelvterületen. Franciaország jelenleg a 7. helyen áll a magyar diákok által választott országok rangsorában - tette hozzá Koleszár Olga. Így alakultak a számok az amnesztia alatt Korábbi cikkünkben írtunk arról, hogy az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Osztályának (NYAK) adatai alapján a magyarok mennyire szerepelnek jól a nyelvvizsgán, és melyik nyelv a legnépszerűbb, valamint utánajártunk annak is, hogy a pandémia óta hogyan alakultak a nyelvvizsgázók száma. Nálunk a legtöbben angol nyelvből vizsgáznak, majd németből, spanyolból és franciából. A nyelvvizsga ammnesztia ellenére 2021-ben összesen 67 006 fő vizsgázott angolból, ebből 49 573 magyar sikeresen vizsgázott. Németből 14 142 vizsgáztak, 9 629-en sikeresen, franciából 926-an futottak neki a vizsgának, 614-en sikeresen le is tették azt, míg spanyolból 1 047-en mentek ki vizsgázni, és 736-an sikeresen szerepeltek. 2020-ban 65 558-an vizsgáztak angolból, 46 160-an sikeresen, franciából 979-en vizsgáztak, itt 646-an raktak sikeres vizsgát. Németből 15 416-an vizsgáztak, és 9 745-en sikeresen szerepeltek, míg spanyolból 975-en próbálták meg a vizsgát és 670 főnek sikerült is ez. 2019-ben 94 148-an vizsgáztak angolból, ebből 64 054-en sikeresen. Németből 21 926-an vizsgáztak,13 405-en sikeresen. Franciából 1 403-an mentek vizsgázni, 856-an sikeresen, míg spanyolból 1 254-en vizsgáztak, ebből 845-en sikeresen. Angolból érdekes megfigyelni, hogy a nyelvvizsga amnesztia előtt 2019-ben 94 148-an mentek ki vizsgázni, ami aztán csökkenni kezdett: 2020-ra 65 558-an, 2021-re pedig 67 006 fő indult el az angol nyelvizsgára.

