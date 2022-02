Döntöttek az idei érettségikről: újra lesz szóbeli vizsga, sokan nem fognak örülni

Két év után újra megtartják a tavaszi szóbeli érettségi vizsgákat - derült ki az Oktatási Hivatal, az Eduline kérdésére küldött válaszából.. 2021-ben és 2020-ban a koronavírus-járvány miatt csak írásban vizsgáztak a végzős középiskolások, idén azonban - omikron ide vagy oda - visszaállhat a korábbi vizsgarend.

Két év után újra megtartják a tavaszi szóbeli érettségi vizsgákat - írja az Eduline az Oktatási Hivatal (OH) tájékoztatása alapján. A lap emlékeztet, hogy 2021-ben és 2020-ban is csak írásban vizsgáztak a végzős középiskolások a koronavírus-járvány miatt, de idén visszaállhat a korábbi rend.

A lap emlékeztet, hogy az OH néhány napja közzétette a tavaszi érettségi járványügyi szabályait, amiben külön kitérnek a szóbelikre is. Az írásbeliken marad a 1,5 méteres távolság és a tízfős létszámkorlát termenként, és a szóbelin is tartani kell majd a távolságot. A maszkviselést központilag nem teszik kötelezővé, erről az iskolák dönthetnek.

A portál információi szerint eközben egy végzős osztály petíciót indított a szóbelik törléséért, amelyhez már 12 ezren csatlakoztak. A petíció kezdeményezői szerint a tavaly érettségizők pont annyi ideig tanultak otthonról, online, mint az idei végzősök, mégsem kellett szóban is vizsgázniuk.