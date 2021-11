Véget ér a hétvégén az enyhe ősz: bedurvul a hidegfront, jönnek a zivatarok

Visszatér az esős, felhős idő vasárnaptól, a jövő hét elején pedig akár -5 fok is lehet.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása szerint szombaton a ködfoltok feloszlása után az ország északi felén derült, napos idő várható. Eközben a déli megyékben is csökken átmenetileg a felhőzet, hosszabb-rövidebb időre ott is kisüthet a nap, de délutántól dél felől ismét vastagabb felhőzet érkezhet. Csapadék nem valószínű, és a szél is többnyire mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 15 fok között alakul. Késő estére 1 és 8 fok közé hűl le a levegő.