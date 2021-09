Csúnya átveréssel gyártották a nyelvvizsgákat: egy évtized után buktak csak le

Összesen 122 nyelvvizsgacsalót ítélt el a bíróság. Az ATV tudósítása szerint hétfőn megtelt a Budapest Környéki Törvényszék nagy tárgyalóterme, a bírónő pedig fél órán keresztül sorolta a neveket a 122 vádlottat érintő ügyben.

Az elsőrendű vádlottat halmazati büntetésül két év szabadságvesztésre, 200 napi tétel pénzbüntetésre, és a nyelvvizsgáztatástól, mint foglalkozástól végleges hatályú eltiltásra ítéli, valamint 27 millió 580 ezer forint összegben vagyonelkobzást rendel el vele szemben. A vádlottnak börtönbe nem kell mennie, a bíróság azt három év próbaidőre felfüggesztette. A 122 vádlottban közös, hogy mindannyian részesei voltak a 2002-től 2013-ig működő nyelvvizsga-maffiának.

A nyelvvizsgáért fizetők között voltak diákok is, akiknek a diplomájukhoz kellett a bizonyítvány. Voltak olyanok is, akiknek már a munkakörükhöz járt pótlék az idegennyelv tudásukért. Így katonák, közszolgálatban dolgozók, NAV-osok vagy éppen az igazságszolgáltatásban dolgozók is fizettek azért, hogy könnyebben jussanak nyelvvizsga-bizonyítványhoz.

A tarifák változóak voltak, 100 és 900 ezer forint között kellett fizetni. Jellemző módszer volt, hogy akkor találkoztak, amikor összejött egy nagyobb létszámú vizsgázó csapat: ilyenkor átadták a megoldásokat, vagy a vizsgázókat külön terembe ültették, és lediktálták nekik a helyes válaszokat. Az is előfordult, hogy dublőr ment a vizsgázó helyett.