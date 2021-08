Egyre nagyobb veszélynek vannak kitéve a magyar gyerekek: mit tehetnek a szülők?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Álhírek, online zaklatás, hamis profil mögé bújt csaló – csak néhány azok közül a veszélyek közül, amik az internetezőkre leselkednek az online térben. Ezek felismerése és kivédése céljából afriss videósorozat most újabb részekkel bővült. A bármely korosztály számára érdekes edukációs tartalmak abban is segítik a szülőket, tanárokat, hogy párbeszédre ösztönözzék a gyermekeket a digitális eszközhasználattal kapcsolatban. A szolgáltató a tanuláshoz szükséges digitális eszközök terén is készül a tanévkezdésre.

Az elmúlt másfél év a járványhelyzet miatt rengeteg kihívást hozott az oktatásban, és továbbra is kétséges, hogy örökre elfelejthetjük-e a távoktatást, és visszatérhet-e a jelenléti képzés, valamint a digitális eszközök egészséges egyensúlya az iskolákba. Amellett, hogy a távoktatás a gyerekek digitális készségeire kétségkívül pozitív hatást gyakorolt, jelentősen megnövekedett az online térben töltött idő – azaz olyan tevékenységeket (például szabadidős beszélgetések, közös játékok) is a neten végeztek a gyerekek, amit addig személyesen tettek. Ez viszont biztonsági szempontból komoly aggodalmakat okozhat a szülőknek. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Egy, a hazai körülményekhez hasonló helyzetet átélt Nagy-Britanniában végzett, frissen publikált kutatás szerint a szigetországban élő szülőknek a járványhelyzet alatt több gondot okozott ellenőrizniük gyermekük képernyő előtt töltött idejét, és a korábbinál szinte minden tekintetben jobban aggódtak a gyerekek online tevékenysége miatt. A szülők több mint fele leginkább attól tartott, hogy gyermeke olyan tartalmat lát, ami arra készteti, hogy kárt tegyen magában (54%), de ugyanennyien nyugtalankodtak amiatt is, hogy gyermekük online zaklatás áldozata lehet. Emellett hasonló arányban fejezték ki aggodalmukat aziránt is, hogy gyermekük túl sok időt tölt a neten (53%), valamint hogy személyes adatokat ad meg illetékteleneknek (50%). Kellő tudatossággal kiküszöbölhetők a veszélyek A Telenor digitális oktatási programja, a HiperSuli révén elkötelezett a gyermekek online védelme iránt, és fontos célkitűzése a digitális tudatosság terjesztése a szülők körében is. Ezért tavaly TudatosNet néven videósorozatot indított, amely információt és gyakorlati tanácsokat ad olyan témák, mint például az online zaklatás, a feltört közösségimédia-profil, vagy az álhírek kapcsán felmerülő kérdésekre. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ahogy a digitális eszközök és alkalmazások népszerűsége nő, egyre több online veszélynek vannak kitéve a gyanútlan gyerekek. Ez a videósorozat abban segít, hogy a fiatalok ismerjék a digitális jelenlét kockázatait és felismerjék, ha egy-egy csábító szituáció kárt okozhat nekik. A gyűjteményt ugyanúgy javasoljuk a szülőknek, tanároknak is arra a célra, hogy közösen beszéljék át a gyerekekkel, milyen óvintézkedéseket érdemes betartani a gondtalan netezés érdekében, vagy hogy miért szolgálja az ő érdeküket az egyes programok szülői felügyelet funkciója – mondta Koren Balázs, a Telenor HiperSuli program szakmai vezetője.

Címlapkép: Getty Images

