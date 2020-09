Nyugdíjemelés 2020: 2100 forint emelést kapnak átlagosan az idős magyarok

A szeptember 9-én közre adott hivatalos KSH statisztika szerint visszamenőleges nyugdíjkorrekció illeti meg a magyar nyugdíjasokat. Ezt az összeget novemberben fogják megkapni, januártól-októberig visszamenőleg, egy összegben, míg novemberben, decemberben már az emelt nyugdíj fog járni. Az emelés összege a magyar átlagnyugdíjat figyelembe véve havi 2 131 forint lesz.

Ritkán jön ki annyira fontos KSH statisztika az évben, ami magyarok millióinak az életére van hatással. De a mai nap pont ilyen! Ma közölte ugyanis a statisztikai hivatal a 8. havi, azaz augusztusi inflációs mutatókat, aminek következtében eldőlt,

a magyar nyugdíjasok nyugdíjkiegészítést, illetve nyugdíjemelést is kapnak 2020-ban!

És hogy miért? A válasz egyszerű, az infláció idén bőven meghaladta azt a 2,8 százalékos szintet, amivel az állam még év elején számolt. Azaz az idei infláció, pénzromlás sokkal magasabb, mint amennyivel a nyugdíjak emelkedtek az év elején.

A matek úgy jön ki, hogy az év első 7 hónapjában az átlagos nyugdíjas infláció mértéke meghaladta a 3,9 százalékot, amihez most még a 8. hónapban hozzájött egy 4,2-es emelkedés is. Így az átlagos nyugdíjas infláció eddigi éves szinten már most 4 százalék fölötti. Ebből pedig az a nagyon fontos dolog származik,

hogy idén biztosan lesz nyugdíjkiegészítés,

továbbá, mivel a január-augusztus időszakban ténylegesen mért inflációra alapozott várható éves nyugdíjas infláció több, mint egy százalékponttal haladja meg a 2,8 százalékot, ezért visszamenőleges nyugdíjemelésre is sor kerül.

Az emelés mértéke a KSH statisztikái alapján 1,5 százalékos lesz, ami a legfrissebb MÁK átlagnyugdíj-folyósítás összegét figyelembe véve, ami 142 100 forint,

2 131 forint lesz havonta.

Ezt azt jelenti, hogy a magyar nyugdíjasok idén novemberben megkapják január-október hónapokra eső emelés összegét egyben, ez 21 310 forint lesz, miközben novemberben és decemberben az emelt nyugdíjat, azaz 144 131 forintot.

Fontos! Ez az összeg az átlag magyarországi nyugdíjösszegből van számolva!

Ez azt jelenti, hogy az idei évre esedékes 1,5 százalékos nyugdíjemelési korrekciót minden nyugdíjasnak a saját, készhez kapott nyugdíjára kell vetítenie. Tehát aki 50 000 forint nyugdíjat kap, az havi 750 forintnyi korrekciót kap, akinek 250 000 forint a nyugdíja az 3 750 forintos korrekciót, míg akinek mondjuk 2 000 000 forint a nyugdíja, az 30 000 forintos nyugdíjkorrekciót kap havonta visszamenőleg, és emelést novemberre, decemberre.

Ehhez gyorsan érdemes azt is hozzátenni, hogy a legfrissebb adatok szerint a hazai nyugdíjasok csaknem 60 százaléka alacsonyabb öregségi nyugdíjat kap az MÁK által kimutatott havi 142,1 ezer forintos országos nyugdíjátlagnál. Egészen pontosan a 2,05 millió itthoni nyugdíjas több mint felének, összesen 1,14 millió jogosultnak 60-139,9 ezer forint között van a havi öregségi járandósága. Az országos átlagnyugdíjnak megfelelő vagy annál magasabb összegű ellátásra mintegy 800 ezren jogosultak. Közülük bő negyedmillió személynek 200-300 ezer forint jár, további 54 ezer esetben a 300 ezret is meghaladja a juttatás összege. A növelés mértéket tehát ehhez a számokhoz is érdemes viszonyítani.

A jövőre nézve természetesen ez azt is jelenti, hogy jövő év januártól a kormányzatilag előre jelzett 3 százalékos nyugdíjemelés, már erre a most novembertől fixen készhez kapott 1,5 százalékos emelésre fog rakodni. Úgyszólván tehát a magyar nyugdíjasok idén november-január között gyakorlatilag 4,5 százalékos nyugdíjemelésben részesülnek.

Ürüm az örömben, hogy ettől függetlenül az árak folyamatosan drágulnak Magyarországon. És főleg az élelmiszerek drágulnak a leginkább. A nyugdíjasok fogyasztási kosarában pedig pont hogy az élelmiszerek abszolút felülreprezentáltak. Úgyhogy az idős magyarok igazából minden más csoportnál jobban megérzik azt, ha drágulás van.

Rossz hír a nyugdíjasok számára az is, hogy a koronavírus-járvány miatt a gazdaság is igen komoly gödörbe került, azért idén nem lesz nyugdíjprémium, ahogy rezsiutalványra sem lehet számítani.

