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Családi pótlék utalás 2026 szeptember: itt vannak a hivatalos folyósítási dátumok
Az előző hónapra járó családi pótlékot a hónap első 2-6. napján szokták utalni. Vannak azonban olyan hónapok, amikor a szokásos utalási rendtől eltérően utalnak, ilyen volt az augusztus hónap is, ami érinti a szeptemberi utalást is. Mutatjuk az utalás pontos időpontjait ebben a hónapban és az év további részében.
Az minden hónapban kicsit eltérhet, mikor jön a családi pótlék, a Magyar Államkincstár ezért teszi közzémár előre az összes hivatalos folyósítási dátumot. Így nem okoz meglepetést, hogy melyik hónapban mikor utalják a családi pótlékot 2026-ban. Ez főként olyan hónapok esetében lehet fontos, mint az augusztus vagy a szeptember, amikor a megszokottól eltérően utalnak.
A Magyar Államkincstár még 2025-ben közzétette oldalán a 2026-os évre vonatkozó családi pótlék utalás folyósítási dátumait. A családtámogatási és fogyatékossági ellátások banki utalásának időpontjai ugyanezeken a napokon várhatók. Mutatjuk, mikor utalják többek közt a családi pótlékot, a gyermekgondozást segítő ellátást, a gyermeknevelési támogatást, a fogyatékossági támogatást, valamint a vakok személyi járadékát.
Mikor lesz a családi pótlék utalás szeptemberben? Az augusztusi családi pótlék utalás időpontja
Főszabály szerint minden hónapban a második munkanapon érkezik meg az előző hónapra járó családi pótlék. Így tehát például a júliusra járó pénzt 2026. augusztus 4-én, kedden kapták kézhez a jogosultak. Mivel augusztus 1-je szombatra esett, vagyis nem munkanapra, várni kellett egy kicsit a pénzre. Nem ez volt azonban az egyetlen utalás augusztusban!
Ugyanis az augusztus hónapra járó utalás időpontja a főszabálytól eltérően nem szeptember elején, hanem már augusztus 24-én van. Ez azért van így, mert a másfél héttel hamarabb érkező összeg segítséget jelenthet még az iskolakezdés előtt a családoknak. Ez viszont azt is jelenti, hogy mivel az augusztusra járó pénzt már elutalták augusztusban, ezért szeptemberben nem lesz utalás.
A legközelebbi utalás október elején várható.
Mikor jön a családi pótlék? Minden családi pótlék utalási dátum 2026-ban
- 2026. januári ellátás – 2026. február 3. (kedd)
- 2026. februári ellátás – 2026. március 3. (kedd)
- 2026. márciusi ellátás – 2026. április 2. (csütörtök)
- 2026. áprilisi ellátás – 2026. május 5. (kedd)
- 2026. májusi ellátás – 2026. június 2. (kedd)
- 2026. júniusi ellátás – 2026. július 2. (csütörtök)
- 2026. júliusi ellátás – 2026. augusztus 4. (kedd)
- 2026. augusztusi ellátás – 2026. augusztus 24. (hétfő)
- 2026. szeptemberi ellátás – 2026. október 2. (péntek)
- 2026. októberi ellátás – 2026. november 3. (kedd)
- 2026. novemberi ellátás – 2026. december 2. (szerda)
- 2026. decemberi ellátás – 2027. január 5. (kedd)
Ezek tehát a hivatalos folyósítási dátumok: látható, hogy augusztusban 2026-ban is kétszer utaltak, utána minden visszatér a megszokott kerékvágásba.
Viszont a decemberi utalás(ok) kapcsán meg kell jegyezzük, hogy a tavalyi évre vonatkozó dátumok közt is volt egy januári utalás feltüntetve: a december hónapra járó ellátáshoz január 6-át adták meg. Ez később módosult december 22-re, tehát a fent látható dátumok sem kőbevésettek. Így még elképzelhető, hogy 2026 decemberében is két utalás fog érkezni.
Postai kifizetés esetén pedig várhatóan a fent jelzett napot követő 2-4 munkanap múlva kapják meg az ellátást a jogosultak.
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Mekkora összegű a családi pótlék?
A családi pótlék összege 2008 óta nem emelkedett. Jelen tudásunk szerint 2026-ban is
- az 1 gyermeket nevelő családok 12 200 forintot,
- az 1 gyermeket nevelő egyedülálló szülő 13 700 forintot,
- a 2 gyermeket nevelő család gyermekenként 13 300 forintot, összesen 26 600 forintot,
- a 2 gyermeket nevelő egyedülálló szülő gyermekenként 14 800 forintot, összesen 29 600 forintot,
- a 3 vagy több gyermeket nevelő család gyermekenként 16 ezer forintot, azaz minimum 48 ezer forintot,
- a 3 vagy több gyermeket nevelő egyedülálló szülő gyermekenként 17 ezer, azaz minimum 51 ezer forintot kapnak.
Családi pótlék igénylése 2026-ban
A családi pótlék jogosultja alapvetően a szülő (vér szerinti és örökbefogadó szülő), a nevelőszülő vagy a gyám, akinél a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték és saját háztartásában neveli a gyermeket. A családi pótlék folyósítása nem hivatalból, hanem kérelemre történik – azaz, ha elmulasztjuk leadni a családi pótlék kérelmet, a juttatásról is lemaradunk (a családi pótlék igénylés visszamenőleg legfeljebb 2 hónapra lehetséges). Az igényléshez szükség van az alábbi dokumentumokra:
- kitöltött Kérelem családi pótlék megállapítására, bizonyos esetekben a kitöltött Családi pótlék igénylés intézményi elhelyezés esetén c. nyomtatvány;
- a családtámogatási ellátásra való jogosultság dokumentumai (házassági anyakönyvi kivonat, nevelőszülői és gyámrendelő határozatok, örökbefogadási határozat, ideiglenes hatályú elhelyezést elrendelő határozat másolatai);
- személyazonosító okmányok (személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány és lakcímkártya);
- nem tanköteles korú gyermek esetében igazolás tanulói jogviszony fennállásáról;
- esetenként a gyermek tartós betegségéről, súlyos fogyatékosságáról kiállított szakorvosi igazolás, abban az esetben, ha a szakorvos azt elektronikusan nem küldi el az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Téren (EESZT) keresztül (Igazolás tartósan beteg illetve súlyosan fogyatékos gyermekről)
- a családi pótlék megosztása esetén a Családi pótlék megosztására irányuló kérelem.
A kapcsolódó nyomtatványok a Magyar Államkincstár honlapjáról is letölthetők. A családi pótlék igénylése beadhatók:
- elektronikus formában (ügyfélkapus regisztráció szükséges hozzá),
- személyesen (a lakó- vagy tartózkodási helyünk szerint illetékes fővárosi vagy vármegyei kormányhivatal családtámogatási ügyfélszolgálatán, vagy bármelyik kormányablakban),
- és postai úton (Budapest 1919 postacím) is.
Családi pótlék megosztása és változásbejelentés
Ugyanazon gyermek jogán a családi pótlék összege csak egy jogosult számára folyósítható (nem kérelmezheti ugyanarra a gyermekre az anya és az apa is, külön-külön a családi pótlékot), azonban a családi pótlék összege 50-50%-ban megosztható a két jogosult között. A Családi pótlék megosztására irányuló kérelem mellé csatolni kell a szülők közös nyilatkozatát a családi pótlék megosztása kapcsán vagy a bírósági határozatot a gyermek közös felügyeletéről, neveléséről.
A családi pótlék igénylés szempontjából fontos, hogy ha bármilyen, a juttatás folyósítása szempontjából releváns változás történik (pl. a gyermek egészségügyi állapotát, tanulmányait illetőleg), változásbejelentési kötelezettség áll fenn, 15 napos határidővel, melyet a Családi pótlék változás bejelentési kérelem útján lehet megtenni. Amennyiben nem teszünk eleget változásbejelentési kötelezettségünknek, a jogalap nélkül kifizetett családi pótlék összege visszakövetelhető!
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