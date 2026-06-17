2026. június 17. szerda Laura, Alida
29 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
ARG
Argentína 3 0 Algéria
ALG
 Vége
J csoport
AUT
Ausztria 3 1 Jordánia
JOR
 Vége
J csoport
POR
Portugália Kongói Demokratikus Köztársaság
COD
 Ma 19:00
K csoport
ENG
Anglia Horvátország
CRO
 Ma 22:00
L csoport
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Franciaország. Normandia. Manche. Granville. A halászati kikötő.
Szórakozás

Rettegnek a nyugdíjasok: brutális támadás érte őket, óriási most a sokk

Pénzcentrum
2026. június 17. 15:15

Egy brit nyugdíjas házaspár arról számolt be, hogy az orosz haditengerészet egyik hadihajója figyelmeztető lövéseket adott le vitorlásuk közelében a La Manche-csatornában - írta a Mirror.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A 68 éves Jane Kelvey és 70 éves férje, Alan a Bright Future nevű, 12 méteres vitorlásukkal tartottak Anglia déli partjaitól Franciaország felé kedden, amikor az Admiral Grigorovics nevű orosz fregatt többször is tüzet nyitott. Az incidens a Wight-szigettől mintegy 20 tengeri mérföldre délre, a brit felségvizeken kívül történt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Jane Kelvey elmondta, hogy a helyzet rendkívül ijesztő volt, ezért azonnal irányt változtatott. Bár nem érezte úgy, hogy közvetlen veszélyben lennének, az esetet rendkívül szokatlannak nevezte. Hozzátette, hogy miután eltávolodtak a helyszíntől, értetlenül kérdezgették egymástól, mi történhetett. A házaspár határozottan cáfolta azt az állítást, hogy ütközőpályán haladtak volna a hadihajóval, a figyelmeztető lövéseket pedig teljesen feleslegesnek minősítették.

A brit védelmi minisztérium tájékoztatása szerint az orosz hadihajó azután adott le figyelmeztető lövéseket, hogy többször is sikertelenül próbált kapcsolatba lépni a vitorlással. A tárca hangsúlyozta, hogy a lövéseket nem a jachtra irányították, hanem az esetleges ütközés megelőzése volt a céljuk. A brit információk szerint a fregatt ráadásul sodródott, és nem saját meghajtással manőverezett.

Az orosz védelmi minisztérium a Telegram-csatornáján azt közölte, hogy a jacht veszélyesen megközelítette a hadihajót, a figyelmeztető lövéseket pedig csak azután adták le, hogy jelzőrakétákkal és hangjelzésekkel is hiába próbálták meg felhívni magukra a legénység figyelmét. Moszkva álláspontja szerint a fregatt személyzete teljes mértékben a nemzetközi hajózási szabályoknak megfelelően járt el.

A Kelvey házaspár ugyanakkor azt állítja, hogy mindebből semmit sem észleltek. Elmondásuk szerint az orosz hadihajó nem jelent meg az automatikus hajóazonosító rendszerben (AIS), nem küldött rádióüzenetet a nemzetközi segélyhívó csatornán, és jelzőrakétákat sem láttak. Jane Kelvey kifejtette, hogy egyáltalán nem kaptak rádiós megkeresést, pedig mérföldekről látniuk kellett őket, mivel folyamatosan sugározták az AIS-jelet. Az első jelzés, amit észleltek, öt kürtjel volt, amelyre válaszul balra fordultak, majd újabb öt kürtjelzést követően dördültek el a lövések. Alan Kelvey az orosz védelmi minisztérium közleményét egyszerűen hazugságnak nevezte.

A brit védelmi minisztérium hangsúlyozta, hogy elszigetelt incidensről van szó, amely nem áll összefüggésben a hétvégi, úgynevezett Smyrtos-ügy kapcsán végrehajtott brit tengeri művelettel. Az orosz hadihajókat a La Manche-csatornán való áthaladásuk során a Brit Királyi Haditengerészet rendszeresen kíséri; az eset idején a HMS Mersey járőrhajó követte az Admiral Grigorovicsot.
Címlapkép: Getty Images
#hajó #oroszország #szórakozás #világ #konfliktus #orosz #nyugdíjasok #támadás #nagy-britannia #brit #hadsereg #katonai

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:35
15:15
15:14
15:06
14:30
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 17.
Új aranybánya lehet a lakástulajdonosoknak ez a budapesti környék: nagyot nyerhet, aki időben vesz ingatlant
2026. június 16.
Most kell igazán észnél lenni: óriási csapda lehet a 2026-os sztárrészvény, közeleg a kijózanodás?
2026. június 17.
Mi folyik a magyar patikákban? Rengeteg gyógyszert visszahívtak, ezeket be ne vedd
2026. június 17.
Kimondták a fájdalmas igazságot: vendégmunkások nélkül tényleg összeomolhat a magyar gazdaság?
2026. június 16.
Valóságos kis Amerika épült a falu szélén: tiktos bunker, olajkutak - végül ez lett a „magyar Texasból”
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. június 17. szerda
Laura, Alida
25. hét
Június 17.
Az elsivatagosodás és kiszáradás elleni küzdelem világnapja
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Kiderült, mi okozhatta Scherer Péter halálát: megszólalt Mucsi Zoltán
2
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 23. héten
3
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 22. játékhéten
4
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 21. játékhéten
5
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 19. játékhéten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Dezintermediáció
Az a folyamat, amelynek során a pénzügyi szektor szereplői egyre több üzletet kötnek a bankok megkerülésével. A tőkepiac lehetővé teszi az értékpapírosítás segítségével a hagyományos tőkepiaci közvetítők kikerülését a hitel- és egyéb tranzakciókban.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 17. 14:30
Már szórják a 200 ezeres bírságokat a Balatonnál: új tiltás lépett életbe 2026 nyarán, erre mindenki figyeljen
Pénzcentrum  |  2026. június 17. 13:03
Mi folyik a magyar patikákban? Rengeteg gyógyszert visszahívtak, ezeket be ne vedd
Agrárszektor  |  2026. június 17. 15:34
Így matekoznak a rafinált kerttulajdonosok: ezzel rengeteget spórolhatsz