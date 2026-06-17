Rettegnek a nyugdíjasok: brutális támadás érte őket, óriási most a sokk

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Egy brit nyugdíjas házaspár arról számolt be, hogy az orosz haditengerészet egyik hadihajója figyelmeztető lövéseket adott le vitorlásuk közelében a La Manche-csatornában - írta a Mirror.
A 68 éves Jane Kelvey és 70 éves férje, Alan a Bright Future nevű, 12 méteres vitorlásukkal tartottak Anglia déli partjaitól Franciaország felé kedden, amikor az Admiral Grigorovics nevű orosz fregatt többször is tüzet nyitott. Az incidens a Wight-szigettől mintegy 20 tengeri mérföldre délre, a brit felségvizeken kívül történt.
Jane Kelvey elmondta, hogy a helyzet rendkívül ijesztő volt, ezért azonnal irányt változtatott. Bár nem érezte úgy, hogy közvetlen veszélyben lennének, az esetet rendkívül szokatlannak nevezte. Hozzátette, hogy miután eltávolodtak a helyszíntől, értetlenül kérdezgették egymástól, mi történhetett. A házaspár határozottan cáfolta azt az állítást, hogy ütközőpályán haladtak volna a hadihajóval, a figyelmeztető lövéseket pedig teljesen feleslegesnek minősítették.
A brit védelmi minisztérium tájékoztatása szerint az orosz hadihajó azután adott le figyelmeztető lövéseket, hogy többször is sikertelenül próbált kapcsolatba lépni a vitorlással. A tárca hangsúlyozta, hogy a lövéseket nem a jachtra irányították, hanem az esetleges ütközés megelőzése volt a céljuk. A brit információk szerint a fregatt ráadásul sodródott, és nem saját meghajtással manőverezett.
Az orosz védelmi minisztérium a Telegram-csatornáján azt közölte, hogy a jacht veszélyesen megközelítette a hadihajót, a figyelmeztető lövéseket pedig csak azután adták le, hogy jelzőrakétákkal és hangjelzésekkel is hiába próbálták meg felhívni magukra a legénység figyelmét. Moszkva álláspontja szerint a fregatt személyzete teljes mértékben a nemzetközi hajózási szabályoknak megfelelően járt el.
A Kelvey házaspár ugyanakkor azt állítja, hogy mindebből semmit sem észleltek. Elmondásuk szerint az orosz hadihajó nem jelent meg az automatikus hajóazonosító rendszerben (AIS), nem küldött rádióüzenetet a nemzetközi segélyhívó csatornán, és jelzőrakétákat sem láttak. Jane Kelvey kifejtette, hogy egyáltalán nem kaptak rádiós megkeresést, pedig mérföldekről látniuk kellett őket, mivel folyamatosan sugározták az AIS-jelet. Az első jelzés, amit észleltek, öt kürtjel volt, amelyre válaszul balra fordultak, majd újabb öt kürtjelzést követően dördültek el a lövések. Alan Kelvey az orosz védelmi minisztérium közleményét egyszerűen hazugságnak nevezte.
A brit védelmi minisztérium hangsúlyozta, hogy elszigetelt incidensről van szó, amely nem áll összefüggésben a hétvégi, úgynevezett Smyrtos-ügy kapcsán végrehajtott brit tengeri művelettel. Az orosz hadihajókat a La Manche-csatornán való áthaladásuk során a Brit Királyi Haditengerészet rendszeresen kíséri; az eset idején a HMS Mersey járőrhajó követte az Admiral Grigorovicsot.
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