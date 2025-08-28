2025. augusztus 28. csütörtök Ágoston
33 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Idősebb nő ül laptopjával otthon. Online munka és tanulás nyugdíjasoknak.
Nyugdíj

Hónapokon belül súlyos nyugdíjreform jöhet Magyarországon? Ennek sokan ihatják meg a levét

Portfolio
2025. augusztus 28. 10:30

A magyar nyugdíjrendszer fenntarthatósága akár már egy szűk évtized múlva is komoly veszélybe kerülhet, ha nem vezetnek be érdemi reformokat. A Ratkó-unokák tömeges nyugdíjba vonulása 2038-2042 között megroggyanthatja a jelenlegi rendszert, miközben a kormányzat egyelőre elutasítja a változtatásokat - írja a Portfolio.

A jelenlegi kormányzat teljesen lemondott a nyugdíjrendszer bármilyen reformjáról, sőt, az általa megrendelt nemzetközi szakértői tanulmányt is nyomtalanul elsüllyesztette. Ehelyett azt kommunikálja, hogy a következő másfél évtizedben a magyar társadalombiztosítási nyugdíjrendszer biztonságosan működik, és nincs szükség változtatásokra. Ez az "utánunk az özönvíz" szemlélet azonban 12 év múlva 2,5 millió ember életét teheti tönkre egy 9,5 milliós országban - írja Farkas András nyugdíjszakértő.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A nyugdíjrendszer reformjához érdemes a lehetséges intézkedéseket a végrehajtási nehézségek és a politikai kockázatok mátrixában elhelyezni, ami megfelelő alapot teremthet egy társadalmi vitához. A szakértő szerint öt lehetséges változtatást is lehet eszközölni a fenntarthatóság érdekében, ezek a következők:

  1. a jövőbeni nyugdíjkorhatárnak a 65 éves korban várható további élettartamhoz kötése. Rövid távon (2038-ig) valószínűleg nem kell emelni a magyar nyugdíjkorhatárt, mivel nemrég zárult le egy tízéves korhatár-emelési ciklus, amelynek során 62 évről 65 évre emelkedett a nyugdíjkorhatár. Hosszabb távon azonban célszerű lenne a 65 éves életkorban várható további élettartam alakulásához kötni a nyugdíjkorhatárt, mivel a magyar társadalom gyorsan öregszik.
  2. a nyugdíjskála kiegyenesítése. Jelenleg a nyugdíjskála nem ösztönöz megfelelően a hosszabb munkavégzésre, mivel az első húsz évnyi szolgálati idő pontosan kétszer annyit ér, mint a második húsz év. A megoldás az lenne, ha minden szolgálati évnek azonos súlyt, például 2 százalékpontos értéket adnának, így a nyugdíjskála 20 évhez 40%-ot, utána évente minden évhez azonos mértékben 2 százalékpontot rendelne, egészen az 50 évnél elérhető maximális 100 százalékos mértékig.
  3. a járulékplafon visszavezetése. A 2013-ban eltörölt járulékplafon hiánya miatt nagyon nagy nyugdíjvárományok alakulhatnak ki a magas keresetű embereknél, ami súlyosbítja a nyugdíjrendszer fenntarthatósági kockázatait, és növeli a feszültséget a kisnyugdíjasok és nagynyugdíjasok között.
  4. a degresszió újraszabályozása. A degresszió a nyugdíjszámítás során a nettó számított havi életpálya-átlagkereset összegét hivatott korlátozni, de a 2013 óta változatlan összeghatárok miatt csak korlátozottan képes visszafogni az elszálló nyugdíjvárományokat.
  5. a nők kedvezményes nyugdíja feltételeinek fokozatos szigorítása. A Nők40 program miatt de facto kettős nyugdíjkorhatár alakult ki Magyarországon, ami duplán kedvezményes a nők számára: egyrészt nem terheli a korábban igénybe vett nyugdíjukat semmilyen levonás, másrészt a hosszabb várható élettartam ellenére sem kell a nyugdíj összegét kiigazítani. Egy lehetséges reform egyik fő kérdése lehet a Nők40 jövőjének alakítása, és a rugalmas nyugdíjba vonulás feltételeinek megteremtése a férfiak számára is.

Az Európai Unió nyugdíjkoncepciója szerint a tagállamok nyugdíjrendszereinek megfelelőnek, fenntarthatónak és korszerűnek kell lenniük, ám a magyar rendszer mindhárom területen súlyos kihívásokkal küzd.
Címlapkép: Getty Images
#nyugdíjas #nyugdíjrendszer #nők40 #magyarok #nyugdíjasok #nyugdíjak #férfiak nyugdíjazása #kormányzat

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:00
10:52
10:45
10:30
10:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 28.
Így üldözik el láthatatlanul munkahelyükről a magyar dolgozókat: óriási a felháborodás
2025. augusztus 27.
Megszólalt a Wizz Air vezére: fókuszt vált a légitársaság, ezeket a járatokat vastagon érinti
2025. augusztus 28.
Fizetési meghagyásos eljárás: gyors és hatékony megoldás a lejárt tartozások behajtására
2025. augusztus 28.
Itt a friss árlista: ennyibe kerül a magánbölcsőde 2025 őszén, emelkedtek a családi bölcsőde árak
2025. augusztus 27.
Nagy úr a kényszer: megdöbbentő, mennyire költséghatékony város Budapest
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 28. csütörtök
Ágoston
35. hét
Ajánlatunk
Nyugdíj legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Egyre több nyugdíjas hagyja el az országot: ide menekülnek, hogy jobban éljenek
2
1 hónapja
Idősek otthona árak 2025-ben: ennyibe kerül beköltözni, ennyit kell fizetni havonta
3
3 hónapja
Szomorú hírt kaptak a magyar nyugdíjasok: erre senki sem számított itthon
4
1 hónapja
Sok idős bukhatja a 30 ezres élelmiszer-utalványát: kérvényt kell beadniuk, itt vannak a friss részletek
5
2 hónapja
Óriási pofon jöhet a nyugdíjasoknak: lemaradhatnak a 30 ezres utalványról, ha erre nem figyelnek
PÉNZÜGYI KISOKOS
EMV chip
Europay-MasterCard-Visa rövidítésekből álló mozaikszó. Lehetővé teszi a mikroáramkörös (chipes) bankkártya használatát az interneten (vagy bármely más nyílt hálózaton) biztonságos elektronikus kereskedelmi tranzakció lebonyolítására.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 28. 10:45
Fizetési meghagyásos eljárás: gyors és hatékony megoldás a lejárt tartozások behajtására
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 28. 10:05
Itt a friss árlista: ennyibe kerül a magánbölcsőde 2025 őszén, emelkedtek a családi bölcsőde árak
Agrárszektor  |  2025. augusztus 28. 10:31
Velünk marad az árrésstop, de mit fizetünk érte valójában?