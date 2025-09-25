2025. szeptember 25. csütörtök Eufrozina, Kende
Gulyás Gergely bejelentése: hathavi jutalmat kap rengeteg állami dolgozó, ők számíthatnak a pluszpénzre
csapat üzletemberek találkozója igazgatótanáccsal megbeszélés ingatlanbefektetésekről és a költségvetésről és a működési eredmények megvitatása a találkozón. üzleti tanácsadó részt vesz a bizottsággal való találkozón.
Megtakarítás

Sok magyar mondott ítéletet a nyugdíjrendszerről: inkább ezzel számolnának idős korukra

Pénzcentrum
2025. szeptember 25. 09:36

A magyarok hozamelvárásai magasan maradtak a kockázatmentes befektetések csökkenő hozamai ellenére is, ami kihívás elé állítja az alapkezelőket - nyilatkozta Kovács László, a VIG Alapkezelő üzletfejlesztési ija gazgatója - írja reggeli cikkében a Portfolio.

Az állampapír-kifizetések jelentősen befolyásolták az idei év befektetési piacát, miközben a kamatok csökkenése új helyzetet teremtett. "Az alapkezelőkhöz összességében nagyon szép összeg jött, ezekből az állampapír-kifizetésekből jól lehetett profitálni" - mondta Kovács László, aki szerint a befektetők továbbra is a korábban megszokott magas hozamokat keresik, ami növeli az alapkezelők felelősségét.

A szakember szerint a befektetési alapok piaca továbbra is jó kilátásokkal rendelkezik, annak ellenére, hogy az állampapírok népszerűsége a kamatszelvények esésével csökkent. 2025 első félévében már egyértelműen a befektetési jegyek javára billent a mérleg az állampapírokkal szemben.

Kovács László kitért az aktívan kezelt alapok és a passzív ETF-ek közötti különbségekre is. Véleménye szerint az aktív vagyonkezelés többletköltsége megtérülhet, különösen a speciális piaci helyzetekben. "Így lehet, hogy megéri most egy picit többet fizetni ezért" - fogalmazott.

Nagyon stabil a magyar állampapírpiac: valóban ide teszik a pénzüket az élelmes magyarok, igazuk van?
Nagyon stabil a magyar állampapírpiac: valóban ide teszik a pénzüket az élelmes magyarok, igazuk van?
Stabil a magyar lakossági állampapírok piaca, a kamatok csökkenése ellenére is nőtt a lakosság által tartott állomány - erről az ÁKK vezetője beszélt a Portfolio konferenciáján.

A VIG Alapkezelő továbbra is hisz a közép-európai befektetésekben, különösen a lengyel és közép-európai alapjaik voltak népszerűek az elmúlt időszakban. "Ezeknél az alapoknál már beárazódott a háború valamiféle lezárásának a kilátása – ha tényleg jön egy ilyen pozitív fejlemény, akkor még komoly potenciál van bennük" - hangsúlyozta az igazgató.

A nyugdíjcélú megtakarítások kapcsán Kovács László megjegyezte, hogy az adójóváírás felső határa (750 ezer forint az önkéntes nyugdíjpénztáraknál, 650 ezer forint a nyugdíjbiztosításoknál) korlátozza ezeknek a formáknak a vonzerejét, így a további megtakarítások inkább befektetési alapokba áramlanak. "Ez a trend, hogy az öngondoskodás fontosabbá válik, és az emberek saját maguk gondoskodnak a nyugdíjukról, valószínű, hogy folytatódik" - zárta gondolatait.
Címlapkép: Getty Images
