Sok magyar mondott ítéletet a nyugdíjrendszerről: inkább ezzel számolnának idős korukra

A magyarok hozamelvárásai magasan maradtak a kockázatmentes befektetések csökkenő hozamai ellenére is, ami kihívás elé állítja az alapkezelőket - nyilatkozta Kovács László, a VIG Alapkezelő üzletfejlesztési ija gazgatója - írja reggeli cikkében a Portfolio.
Az állampapír-kifizetések jelentősen befolyásolták az idei év befektetési piacát, miközben a kamatok csökkenése új helyzetet teremtett. "Az alapkezelőkhöz összességében nagyon szép összeg jött, ezekből az állampapír-kifizetésekből jól lehetett profitálni" - mondta Kovács László, aki szerint a befektetők továbbra is a korábban megszokott magas hozamokat keresik, ami növeli az alapkezelők felelősségét.
A szakember szerint a befektetési alapok piaca továbbra is jó kilátásokkal rendelkezik, annak ellenére, hogy az állampapírok népszerűsége a kamatszelvények esésével csökkent. 2025 első félévében már egyértelműen a befektetési jegyek javára billent a mérleg az állampapírokkal szemben.
Kovács László kitért az aktívan kezelt alapok és a passzív ETF-ek közötti különbségekre is. Véleménye szerint az aktív vagyonkezelés többletköltsége megtérülhet, különösen a speciális piaci helyzetekben. "Így lehet, hogy megéri most egy picit többet fizetni ezért" - fogalmazott.
A VIG Alapkezelő továbbra is hisz a közép-európai befektetésekben, különösen a lengyel és közép-európai alapjaik voltak népszerűek az elmúlt időszakban. "Ezeknél az alapoknál már beárazódott a háború valamiféle lezárásának a kilátása – ha tényleg jön egy ilyen pozitív fejlemény, akkor még komoly potenciál van bennük" - hangsúlyozta az igazgató.
A nyugdíjcélú megtakarítások kapcsán Kovács László megjegyezte, hogy az adójóváírás felső határa (750 ezer forint az önkéntes nyugdíjpénztáraknál, 650 ezer forint a nyugdíjbiztosításoknál) korlátozza ezeknek a formáknak a vonzerejét, így a további megtakarítások inkább befektetési alapokba áramlanak. "Ez a trend, hogy az öngondoskodás fontosabbá válik, és az emberek saját maguk gondoskodnak a nyugdíjukról, valószínű, hogy folytatódik" - zárta gondolatait.
részvénypiac forgalma 11,2 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével gyengültek.
A részvénypiac forgalma 33,7 milliárd forint volt, a vezető részvények az OTP kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.
Nagyon stabil a magyar állampapírpiac: valóban ide teszik a pénzüket az élelmes magyarok, igazuk van?
Stabil a magyar lakossági állampapírok piaca, a kamatok csökkenése ellenére is nőtt a lakosság által tartott állomány - erről az ÁKK vezetője beszélt a Portfolio...
Növekvő forgalomban esett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, pénteken a BUX 101 199,84 ponton zárt, 1978,87 ponttal, 1,92 százalékkal alacsonyabban, mint egy héttel...
