Óriási pofon jöhet a nyugdíjasoknak: lemaradhatnak a 30 ezres utalványról, ha erre nem figyelnek

A Magyar Szakszervezeti Szövetség Nyugdíjas Tagozata szerint a frissen bevezetett kézbesítési szabályozás ellehetetleníti, hogy a leginkább rászoruló idősek hozzájussanak a kormány által kiosztott 30 ezer forintos élelmiszer-utalványhoz. Aki nincs otthon a kézbesítérskor, hosszadalmas és digitális ügyintézésre kényszerül.

Változtatás nélkül közöljük a Magyar Szakszervezeti Szövetség Nyugdíjas tagozatának gyors közleményét.

Újabb bomba a nyugdíjasoknak: csak egyszer viszi ki a postás a címre a kormány adományát, a 30 ezer forintos élelmiszer utalványt, s aki nincs otthon a kézbesítéskor, az bottal ütheti a nyomát. Ugyanis az ajánlott küldeményekkel ellentétben ezeket az utalványokat nem tehetik le a kézbesítők a postahivatalban.

A friss jogszabály szerint „A postai kézbesítés eredménytelensége esetén az ismételt kiküldés iránti kérelmet – a kincstár honlapján közzétett módon – a nyugdíjfolyósító szervnél kell előterjeszteni.” Ezzel a bonyolult utánjárással nyugdíjasok tömegeit, éppen a legszegényebb réteget fogja megfosztani a kormány még ettől a kis segítségtől is – háborog a Magyar Szakszervezeti Szövetség Nyugdíjas tagozatának elnöke.

EZ IS ÉRDEKELHET Nyakunkon a családkatasztrófa: mi lesz így a nyugdíjasokkal, ezt még nagyon megjárhatjuk Hazánkban a háztartások háromnegyede gyermektelen, és a gyermeket nevelők túlnyomó része is legfeljebb egy-két gyereket vállal.

Lenyelték már a nyugdíjasok – mi mást tehetnének -, hogy áfa-visszatérítés helyett mindössze 30 ezer forintos hideg élelmiszerek vásárlására szóló utalványt kapnak, ám a frissen született kormányrendeletből kiderül, hogy az sem fog eljutni minden jogosulthoz.

A MASZSZ Nyugdíjas tagozatának elnöke kizártnak tartja, hogy a címzettek mindegyike teljesíteni tudja a kézhezvételhez szükséges feltételeket, főként azt, hogy otthon legyen, amikor csenget a postás. Márpedig, a rendelet szerint „Az egyetemes postai szolgáltató a kézbesítést kizárólag egyszer kísérli meg. A postai kézbesítés eredménytelensége esetén az ismételt kiküldés iránti kérelmet – a kincstár honlapján közzétett módon – a nyugdíjfolyósító szervnél kell előterjeszteni. A kérelem benyújtásának jogvesztő határideje 2025. november 14.„

Vagyis, a póruljárt nyugdíjasnak, ha meg akarja kapni utólag a vásárlási jegyeket, kell hogy legyen internete, aminek a segítségével felkeresheti a kincstár honlapját, hogy megnézze, miként kell igényelnie az újraküldést a „nyugdíjfolyósító szervnél”. Ez felháborító – véli Juhász László. A tagozatvezető az idősek életvitelét, anyagi lehetőségeit ismerve határozottan állítja: ha ez marad a kézbesítés végleges módja, akkor a kormány által fantasztikusnak tartott segítségről tömegek fognak lecsúszni, s ennyivel is több marad a központi kasszában. Ad is, meg nem is a hatalom, ahogy azt már megszokhattuk – írja némi indulattal Juhász, aki arra is felhívja a figyelmet, hogy nem tudni – a rendelet ugyanis erre nem tér ki -, hagyhat-e értesítőt a kézbesítő arról, hogy az utalványt visszavitte.

A nyugdíjas szervezetek komolyan aggódnak főleg a legszegényebb idős emberekért, mert úgy vélik, éppen hozzájuk nem fog eljutni ez kis anyagi segítség sem. A MASZSZ Nyugdíjas tagozata követeli, a kormány tisztelje meg az érintett korosztály tagjait azzal, hogy komolyabban veszi őket, s találja ki, hogyan kaphatják meg egyszerűen és garantáltan az élelmiszer utalványokat az arra jogosultak.