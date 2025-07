Itt az óriási fordulat a magyar devizahitelesek ügyében: döntött a Kúria, ez mindent megváltoztat

Ha esetleg lemaradtál volna: ezek voltak 2025 28. hetének legfontosabb, legolvasottabb, na meg legérdekesebb hírei a Pénzcentrumon. A teljes írás elolvasásához kattints a képes vagy sima textlinkes kiajánlókra.

Ezen a héten is változatos témákkal foglalkoztunk a Pénzcentrumon. Volt szó az Otthon Start-hitel legfontosabb tudnivalóiról, aktualitásairól, a devizahitelesek perének legfontosabb fejleményeiről, TOP 10-es nyaraló- és éttermi desztinációkról és a KRESZ változásairól is. De megszólalt a Pénzcentrumnak a könyvpiaccal kapcsolatban Kukorelly Endre, író-költő, valamint a klímaváltozás aggasztó előjeleivel is foglalkoztunk. Ha elolvasnád valamelyik cikket, kattints a linkre vagy a képes ajánlóra!

Óriási fordulat a magyar devizahitelesek ügyében: itt a Kúria döntése, ez minden megváltoztat

Jelentős fordulatot hozott a Kúria 10/2025. számú jogegységi határozata a devizaalapú hitel- és lízingszerződésekkel kapcsolatos perekben. A döntés az Európai Unió Bírósága (EUB) friss ítéletére hivatkozva alapjaiban változtatja meg a tisztességtelen árfolyamkockázati kikötések miatt érvénytelen szerződések jogkövetkezményeit, egyértelműen a fogyasztói jogok megerősítését célozva.

Így kereshetsz milliókat a nagy Otthon Start trükkel: nyitva maradt egy kiskapu a kedvezményes hitelnél?

Szeptembertől indul az Otthon Start program, amely 3 százalékos fix kamatozású, legfeljebb 50 millió forintos lakáshitelt kínál első lakásvásárlóknak. A kedvező konstrukció akár kiskapukat is nyithat: kiszámoltuk, megéri-e a hitelből megvennni egy rokonunk ingatlanát, majd pedig a "családban maradó" pénzt állampapírba fektetni. A Bankmonitor szakértői szerint bár még nem ismertek a végleges szabályok, de vélhetően nem hagyják nyitva a törvényhozók ezt a lehetőséget.

Fontos KRESZ-változás jön: pont kerül végre a nagy autós-kerékpáros-gyalogos vita végére

Állandó nyári slágertéma a hazai bringázás helyzete. A Pénzcentrum Pénzes Erzsébet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnöke és szakmai vezetője, valamint Kürti Gábor, a Magyar Kerékpárosklub elnöke segítségével ad áttekintést.

Ekkora a baj? Már iskolát, kórházat, minisztériumot, NAV-székházat is árverezne a magyar állam

Az állam idén számos nagy értékű, budapesti és vidéki ingatlanát értékesítené, köztük ikonikus belvárosi épületeket és egykori minisztériumi székházakat is – derül ki az MNV Zrt. legfrissebb prospektusából. A több tucat ingatlan sorsa az Elektronikus Aukciós Rendszeren (EAR) dőlhet el, az összérték ezermilliárdos nagyságrendű is lehet. A listán szerepel például a József nádor téri volt PM-székház, a Belügyminisztérium korábbi épülete, a Hold utcai Lechner-palota, az egykori újpesti Árpád kórház, de még a Pikler-villa és a zalakarosi KR-üdülő is.

Ezek a házak az ingatlanpiac slágerei 2025-ben: jól járhat, aki most adná el a sajátját?

Az ingatlanpiacon egyre többen keresik azokat a megoldásokat, amelyek a klasszikus családi ház kényelmét kínálják, de nem igényelnek akkora kompromisszumot árban vagy fenntartásban. Az ikerházak és sorházak ilyen alternatívát nyújt(hat)nak, de sok vásárló számára még mindig nem egyértelmű, pontosan miben különböznek egymástól, és melyikkel járhatnak jobban hosszú távon. Megnéztük, mit érdemes tudni ezekről az ingatlantípusokról, és hogyan változik irántuk a kereslet a magyar piacon.

TOP10: Itt a friss lista, mutatjuk a Balaton legjobb éttermeit 2025-ben

A balatoni vendéglátást sokáig érte az a vád, hogy drága, de cserébe középszerű. A szezonban feltorlódó tömeg, a strandbüfék sablonos kínálata és az árak gyorsuló emelkedése miatt sokan csalódnak. Ugyanakkor évről évre nő azoknak a helyeknek a száma, ahol a minőség, a kreativitás és a helyi alapanyagok kerülnek fókuszba. A Magyar Konyha idei balatoni gasztrokalauza most is ezeket a karakteres, emlékezetes vendéglátóhelyeket gyűjtötte egy csokorba.

Súlyos tévhit dőlt meg a csapvízről: tényleg csak kevés helyen lehet biztonsággal meginni?

A nyári utazások idején sokan bizonytalanok abban, vajon iható-e a csapvíz külföldön — különösen a népszerű turistahelyeken, ahol gyakran keringenek tévhitek és figyelmeztetések a közösségi médiában. Bár Európában és Észak-Amerikában többnyire biztonságos a vezetékes víz, a világ más régióiban nem mindenhol adottak a vízhigiénés feltételek. A Semmelweis Egyetem közegészségtudományi szakértője segített eligazodni a szabályozások és kockázatok között: kiderült, hol kell különösen figyelni, milyen betegségek terjedhetnek ivóvízzel, és miért nem segít a pálinka fertőtlenítésként. A cikkből megtudhatjuk azt is, milyen globális célkitűzések mentén dolgozik a WHO és az UNICEF a biztonságos ivóvíz biztosításán — és mit jelent pontosan az, hogy „safely managed” vízszolgáltatás.

Kiderült a nagy tejtitok: sokan nem is sejtik, mit isznak valójában nap mint nap

A tej mindennapi élelmiszerként szinte minden háztartásban jelen van, mégis egyre több vita övezi. Áremelkedés, egészségügyi kérdések és fenntarthatósági dilemmák állnak a középpontban. A NAPICSÁRT friss videója három ábrán keresztül mutatja be, mi zajlik valójában a tejipar hátterében.

Sok idős bukhatja a 30 ezres élelmiszer-utalványát: kérvényt kell beadniuk, itt vannak a friss részletek

Ősszel minden nyugdíjas 30 ezer forint értékű élelmiszer-utalványt kap postán, de azt csak egyszer kézbesítik. Ha a címzett nincs otthon, az utalványt nem lehet a postán átvenni, újraküldést pedig kizárólag a Magyar Államkincstárnál lehet kérni, legkésőbb november 14-ig. Az utalvány a tervezet szerint csak december 31-ig lenne érvényes.

TOP 10 hazai luxushotel: itt pihen a magyar elit, durva, mennyibe kerül egy éjszaka

Ha azt gondolnánk, hogy luxusnyaralás csak Monte-Carlóban vagy a Maldív-szigeteken lehetséges, ideje újraértékelni a térképet — Magyarország ugyanis egyre inkább felkerül a nemzetközi elit útvonalára. A hazai ötcsillagos szállodák között találunk történelmi kastélyokat, fine dining wellnessrezortokat és budapesti palotaszállókat is, ahol egy éjszaka ára akár a 300 ezer forintot is meghaladhat. Megnéztük, hol pihennek a leggazdagabbak, és mennyibe kerül a hazai luxus egy nyári estén.

Olajat találhatott a MOL Pest megyében? Nagyszabású szeizmikus méréseket végeznek 7 településen

A MOL szeizmikus méréseket végez több Pest megyei település kül- és belterületein - szúrta ki az olajtársaság hirdetményét a Pénzcentrum a Dunaharaszti önkormányzat hivatalos weboldalán. A vizsgálat célja a földalatti geológiai szerkezet feltérképezése, ami akár új szénhidrogén-lelőhelyek kutatására is utalhat. A mérések jogszerűen, hatósági engedély birtokában zajlanak 2025 nyarán.

Kukorelly Endre: Szakmaiatlan, inkorrekt, frusztrált, gyűlölködő és bosszúálló most a rendszer

Az irodalom világa talán vonzónak tűnik kívülről, ám a magyar írók és költők valósága sokkal összetettebb és nehezebb, mint gondolnánk. Magyarországon nagyon kevesen élnek meg kizárólag az írásból, a legtöbben kénytelenek több lábon állni, és más munkákkal kiegészíteni a jövedelmüket. Kukorelly Endre és Borsi Bálint saját tapasztalataikról meséltek, elmondták hogyan lehet mégis pénzt keresni az irodalomból, és milyen változtatásokra lenne égető szükség, a Fiatal Írók Szövetségének társelnöke és a Szépírók Társaságának elnöke pedig kifejtette, mivel tudják támogatni a szerzőket. A kortárs irodalom világába pillantottuk be két költő, és a FISZ társelnökének, Kiss A. Krisztának, valamint a Szépírók Társasága elnökének, Czinki Ferencnek a segítségével.

Totális gazdasági összeomlás fenyegeti Magyarországot: a folyamat már beindult, ez fájni fog

A klímaváltozás már most súlyos gazdasági károkat okoz Európa-szerte – az elmúlt négy évtizedben több mint 790 milliárd eurós veszteséget szenvedtek el az uniós tagállamok. A legnagyobb kárt Németország, Olaszország és Franciaország könyvelte el, de a kisebb országokat – mint Szlovénia vagy Románia – arányaiban még jobban megviselték az éghajlati szélsőségek. Magyarországon is egyre gyakoribbak az árvizek, aszályok, hőhullámok, amelyek érezhetően sújtják a mezőgazdaságot, az egészségügyet és az energiaszektort is. A szakértők szerint felkészülés nélkül ezek a károk csak tovább fognak nőni.