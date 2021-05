Láthatáron a nyugdíjkrízis: rengeteg magyar kerülhet bajba idős korára

A koronavírus-járvány kétségkívül kihívás elé állította a magyarokat, jelentős hatást gyakorol a mindennapokra, így a pénzügyekre és megtakarításokra is. A 2020-as OTP Öngondoskodási Index azt mutatja, hogy a lakosság közel felének, azaz 48%-ának kellett hozzányúlnia korábbi megtakarításaihoz a járvány miatt. Biztató azonban, hogy a megpróbáltatásokkal teli időszak ellenére az öngondoskodás nem veszít fontosságából, sőt, az OTP Nyugdíjpénztár 2020-as eredményei szerint a hazai lakosság egyre fiatalabban ismeri fel a nyugdíjcélú megtakarítás szükségességét.

A koronavírus-járvány rég nem látott bizonytalanságot hozott az emberek életébe, nem volt ez másképp a pénzügyek területén sem. A magyar lakosság csaknem fele (48%) kénytelen volt használni korábban félretett pénzét az OTP Öngondoskodási Index szerint. A kiszámíthatatlanság azonban volt, akikben tovább növelte a tudatosságot, a megkérdezettek 9%-a ugyanis elkezdett többet félretenni a korábbi megtakarításaihoz képest.

Azt, hogy itthon egyre meghatározóbb kérdés a nyugdíjcélú öngondoskodás, az is bizonyítja, hogy az ilyen jellegű megtakarítások még a kihívásokkal teli tavalyi évben sem veszítettek fontosságukból. Az Indexkutatásból az is kiderül, hogy 2019 ugyanezen időszakához képest nem csökkent azok aránya, akik sikerrel valósították meg időskorukra vonatkozó megtakarításuk anyagi tervét. A válaszadók közül az aktív keresők 20%-a mondta azt, hogy rendelkezik olyan megtakarítással, amit a nyugdíjas éveire gyűjt és majd csak akkor szeretne felélni. Ez az arány legutóbb 2011-ben volt ilyen magas.

Ezt bizonyítják az OTP Nyugdíjpénztár eredményei is, hiszen 2020-ban az újonnan csatlakozó tagokkal együtt már 238 000-en döntöttek a nyugdíjcélú megtakarítás mellett. A pénztárhoz mintegy 25 milliárd forintnyi befizetés érkezett, amelynek háromnegyed része egyéni befizetésekből folyt be. Az öngondoskodás tehát egyre fontosabb a hazai lakosság körében, az utóbbi néhány évben ráadásul a fiatalok között is egyre többen vannak azok, akik szeretnének biztos hátteret teremteni maguknak nyugdíjas éveikre.

Nagyon fontosnak tartjuk és örömmel látjuk, hogy a pénzügyi tudatosság és az időskorra való anyagi tervezés egyre jelentősebb szereppel bír a hazai lakosság körében. Ezt támasztja alá többek között az egyéni befizetések aránya is, ez ugyanis az összes befizetés 76%-át tette ki 2020-ban

– mondta Nagy Csaba, az OTP Nyugdíjpénztár ügyvezető igazgatója. – „Bizakodva figyeljük, hogy az időskori öngondoskodás már a fiatalabb korosztály célkitűzései között is egyre nagyobb arányban kap helyet, az utóbbi években megfigyeltük, hogy az újonnan csatlakozó pénztártagok többsége a 35 év alatti korosztály képviselője. Ez minket is arra sarkall, hogy a fiatalabb generáció igényeit is figyelembe véve fejlesszük szolgáltatásainkat, az ő érdekeiket tartottuk szem előtt, amikor lehetővé tettük a teljeskörű digitális ügyintézést.”

Az OTP Nyugdíjpénztár elemzése alapján 2020-ban a pénztárhoz csatlakozó 13 000 új tag több mint negyede volt a 25-32 éves korosztály képviselője, közülük is a 27 évesek létszáma volt a legmagasabb, csaknem 500-an döntöttek az öngondoskodás ezen formája mellett.