Súlyos pénzügyi tévhitek élnek a magyar fejekben: ezeket inkább felejtsd el

Az adósság mindig rossz, nyugdíjasként pedig elegendő kevesebb pénz is, hiszen nem fogunk annyit költeni, mint aktív éveinkben - ilyen, és ehhez hasonló, idejétmúlt tévhitek élnek a magyar fejekben. Ha követjük a régi szabályokat, akár gátat is vethetünk saját gyarapodásunknak. Mutatjuk, mire kell figyelni!

Pénzkezeléssel kapcsolatban valószínűleg sok szabályt és tanácsot hallottál már. Régi alapvetések élnek a fejekben, olyanok, mint hogy mindig költs kevesebbet, mint amennyit keresel, és tarts egy megadott költségvetést. Oké, ezek viszonylag alap dolgok, de sok más tévhit van, amelyek felett mostanra eljárt az idő.

A CNN most szakértők segítségével szedett össze négy olyan pénzügyi tévhitet, amelyek sok ember életét határozzák meg, ám gyakran többet ártanak, mint amennyit használnak.

Tévhit 1: Minden adósság rossz



Gyakran mondják, hogy minden áron el kell kerülni az adósságokat, hiteleket. Ám mostanra ez megváltozott, hiszen vannak olyan hitelek, amelyek alacsony kamatozásúakellenben elősegítik vagyonunk építését. Ilyen például egy lakáshitel, vagy a diákhitel, amelynek segítségével a későbbiekben jobb álláshoz, több fizetéshez juthatunk.

Az is igaz, hogy a "rossz adósságok", mint például a magas kamatozású hitelkártyák gyorsan pénzügyi gödörbe lökhetnek minket.

A hitelkártya-adósság az egyik legveszélyesebb dolog... Sokkal rosszabb, mint rosszul befektetni vagy a matracba gyűjteni a pénzt

- mondta Michael Resnick, a GCG Financial vezető vagyonkezelési tanácsadója. Az is fontos, hogy még a "jó adósságok" esetében se menjünk túl messzire, annyi törlesztőt vállaljunk be, amit még biztonsággal ki tudunk fizetni.

Tévhit 2: A lakásbérlés pénzkidobás

Sokan vallják, hogy inkább fizetik a saját lakásuk törlesztőjét, minthogy ingatlant béreljenek valaki mástól. Azonban pénzügyi szempontból nem mindig van értelme saját ingatlant birtokolni!

A lakásvásárlás hosszú távon nagyszerű befektetés lehet, de nem feltétlenül mindenkinek megfelelő. Hiszen az ügylet rengeteg olyan költséget is tartogat a jelzáloghitelen felül, amelyekkel sokan nem számolnak: ilyen a biztosítás, a közös költség, az ingatlanadó

- mondta Trina Patel, az Albert pénzügyi tanácsadója. Így szerinte azok számára, akik csak néhány évre terveznek egy lakásban, házban élni, a bérlés jobban megéri.

Tévhit 3: Kevesebb pénzt költesz, ha nyugdíjas leszel



Vélhetően mindenkinek van egy listája arról, mi minden fog megvalósítani, ha majd nyugdíjba megy, és nem kell a munkával foglalkoznia. Ez mind szép és jó, de valószínűleg pénzbe fog kerülni... Az általános ökölszabály az, hogy legfeljebb a fizetésed 80 százalékának megfelelő nyugdíjjal számolj idős korodra. Igen ám, de sokak számára a nyugdíjas élet még drágább is lehet annál, mint amikor még aktívan dolgoztak.

Több olyan ügyfelünk van, akik több pénzt költenek nyugdíjasként, mert végre van idejük utazni, vagy új házat akarnak vásárolni, segíteni az unokáknak

- mondta Chad Chase, a Garrett Investment Advisors ügyfélszolgálati igazgatója.

Tévhit 4: Nem szabad a pénzről beszélni

Egyesek számára a pénzügyek tabunak számítanak. De ha őszintén beszélünk a pénzről a partnerünkkel, hozzájárulhat a kiadási és megtakarítási elvek megalapozásához.Ha gyerekeitek is vannak, őket is vond be, minél korábban tanítsd meg őket a pénz kezelésére - mondta Patel.

A munkatársakkal és barátokkal folytatott pénzügyi beszélgetések szintén hasznosak lehetnek. Ha például megbeszélitek, ki mennyit keres (vagy egy tartományt, ha nem akartok pontos számokat mondani), az segíthet azonosítani a fizetési eltéréseket, alapot szolgáltathatnak egy későbbi fizetésemelés igényléséhez. A költségvetés-tervezésről és a megtakarítási tippekről való beszélgetés pedig segíthet abban, hogy a folyamat kevésbé tűnjön félelmetesnek. Sok mindent megtudhatunk egymástól, ha elkezdünk beszélni a pénzről - jelentette ki Patel.

Címlapkép: Getty Images