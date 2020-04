Komoly bajban a magyar futárok: így bukják el jövedelmük jelentős részét

Szorult helyzetbe kerülhetnek a magyar futárok, kiszállítók: mivel az emberek jelentős része nemigen jár el semerre, a kósza aprók is megfogyatkoznak. Ezáltal pedig borravalüt sem tudnak adni a magyarok, ha rendelnek valamit. Márpedig a futárok jövedelmének jelentős részét teszi ki a jatt. A Pénzcentrum olvasói szavazásán kiderült: sokan vannak olyanok, akik a járványhelyzet miatt még több borravalót is adnak a futárnak, mint amúgy szoktak. Persze azokból sincs kevés, akik egyáltalán nem adnak semmit. Kiderült, hogy aki jattol, az jellemzően 100-200 forintot nyom a futár kezébe, de bőven akad olyan is, aki 500-nál is többet.

Nagy visszhangja lett a héten a Pénzcentrum borravalós cikkének: ebben etikettszakértők beszéltek a jatt fontosságáról. Hiszen a mostani nehéz időkben felértékelődött a futárok, kiszállítók munkája, ha ők nem lennének, akkor neked kellene vásárolni menned, kitéve magad az egészségügyi kockázatnak.

A szakemberek azt javasolták, hogy aki teheti, adjon több borravalót a futároknak, mint szokott: egyfelől, mert a jövedelmük jelentős részét teszik ki a jattok, másrészt maga a borravaló egy gesztus, a megbecsülés jele, ami lelkileg is nagy lökést adhat a kiszállítónak. Arra is emlékeztettek, hogy a rendeléskor kiszámlázott szállítási díjból nem kap semmit a futár, a cégnél landol a pénz.

Tovább nehezíti a kiszállítók dolgát, hogy szép lassan elfogynak a kósza aprók a magyar pénztárcákból.

Több kommentelő most is arra panaszkodott, hogy már hetek óta alig jár el otthonról, és igencsak fogyatkozik a készpénzállomány, "a bankautomata meg nem ad 200-asokat, fertőtlenítve". Így hiába akarnák egy kis pluszpénzzel meghálálni a futár munkáját, nem tudnak borravalót adni, mert azt bankkártyás fizetés esetén csak kevés cégnél lehet - márpedig sokan választják ezt, biztonságosabb, mint kézről kézre adni a bankókat.

És akkor még az érintkezésmentes kiszállításról nem is beszéltünk: ennek ugye az a lényege, hogy ha az ügyfél akarja, akkor még a futárral sem kell találkoznia. Az leteszi a csomagot az ajtó elé, majd telefonál, hogy megérkezett az étel, vagy a küldemény. Így viszont értelemszerűen nem tudnak a vásárlók jattolni, hacsak nem rakják ki a pénzt egy borítékba az ajtó elé - egyébként az etikettszakértők ezt tanácsolják, most nem illetlenség. Csak félő ugye, hogy végül nem az rakja el a zsozsót, akinek az ember szánta.

A jattolás kapcsán megkérdeztük olvasóinkat, ők hogy járnak el a járványhelyzetben. Kiderült, hogy a több mint 3000 válaszadó jelentős része szokott borravalót adni - 72 százalék mondta ezt. Sőt, több mint ötödük több jattot is ad a vészhelyzetben, mint amennyit amúgy szokott. 27 százalék pedig eddig sem adott, és eztán sem fog: a Facebook-kommentek tanúsága szerint ők úgy vannak vele, hogy egyszer már fizettek a kiszállításért, a futár pedig a munkáját végzi.

Olyan kérdeést is feltettünk, hogy ha a Pénzcentrum olvasói adnak, akkor mennyi pénzt nyomnak a kiszállító kezébe - erre a szavazásra több mint 4000 válsz érkezett. A szakemberek szerint legalább a rendelés értékének 10 százalékát illik adni, a nehéz helyzetben pedig azt javasolták, hogy aki teheti, legalább 5 százalékkal többet adjon.

Ezzel szemben most kiderült, hogy a válaszadók között többségben vannak azok, akik 100-200 forint jattot adnak (36,5%), a második legnépesebb csoport azoké, akik kb. 10 százalék borravalóval számolnak (23,2%) és majdnem 18 százaléknyian vannak olyanok a kitöltők között, akik 500 forintot, vagy többet szoktak jattolni. 9,1 százalék úgy oldja meg a kérdést, hogy mindig felfelé kerekíti a végösszeget 500 forintonként.

Látható, hogy elenyészően vannak azok, akik 10 százalék fölött igyekeznek adni (összességében kb. 4,5 százaléknyoan), még azok is többen vannak, akik 5 százalék körüli jattal kalkulálnak.

