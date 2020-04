Fellángolt a vita: mennyi jattot illik adni a futárnak a járvány idején?

Rendkívüli időket élünk, a kijárási korlátozások miatt felértékelődött azoknak a munkája, akik házhoz viszik a megrendelt termékeket. Ha ők is home office-ba mennének, akkor aztán tényleg megállna az élet: a futárok munkáját meg kell becsülni, de sokan elfelejtik, hogy például az előre kifizetett szállítási díjból nem részesülnek a sofőrök. Úgyhogy, ha támogatni szeretnéd a kiszállítókat, akik hetek óta maximumon pörögnek, akkor ajánlott borravalót adni. De mennyit illik? Hogyan? Etikett szakértők válaszolták meg a kérdéseket.

Több mint egy hónapja tart a homeoffice-korszak Magyarországon: aki teheti, nem is igen mozdul ki otthonról. Az étkezést, bevásárlást és az egyéb shoppingolást pedig igyekeznek az emberek online, kiszállítással elintézni - a hetekben folyamatosan a karácsonyi szint környékén pörög a csomagküldés, kiszállítás. Mindez rendben is van, kevesebben mennek boltba, így lassulhat a járvány terjedése. De sokan nem gondolnak bele abba, hogy így másnak kell kockáztatnia az egészségét, és kivinnie házhoz a megrendelt cuccokat: ami újra felszínre hoz egy régi dilemmát, a borravaló kérdését. Hiszen a futármunka napjainkban igencsak felértékelődött.

A kiszállítók most méginkább megkönnyítik az életedet, hiszen gyakorlatilag helyetted sodorják potenciális veszélybe magukat a járványhelyzetben. Ilyenkor azért illik kimutatni a megbecsülést, hiszen te is kihasználod azt a kényelmi és egészségügyi előnyt, amit a kiszállítási szolgáltatás nyújt

- mondta Diane Gottsman etikett szakértő a HuffPostnak. Hozzátette, nyilván sokan vannak, akik nehéz anyagi helyzetbe kerültek a válság és a korlátozások miatt, így érthető módon nem tudnak borravalót adni - de akik megtehetik, azoknak Gottsman azt javasolja, adjanak jattot.

Quentin Fottrell, a MarketWatch szerkesztője azt mondta a lapnak, hogy általánosságban a rendelés értékének 10-20 százalékát adják az emberek a futárnak borravalóként, de az USA-ban legalább 3-5 dollárt (kb. 900-1500 forintot) szokás adni. A szakembere szerint a nehéz időkben azért legalább 5 százalékkal adjunk többet, ha megtehetjük.

Nyilván sokakanak a 25 százalékos borravaló sok lenne, de vannak olyan körülmények, amikor megéri azt a pluszkiadást a rendelés, hiszen a kiszállítás gyakorlatilag megmentett valakit attól, hogy ki kelljen mennie vásárolni

- mondta, majd felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelés összegébe beleszámított szállítási költség nem a futár, hanem a vállalat kapja meg.

Egy másik etikett szakértő, Thomas P. Farley ennek kapcsán arról beszélt, hogy az sem baj, ha nem teheted meg, hogy borravalót adj a futárnak: "nem muszáj csak pénzben gondolkodni, máshogyan is ki lehet fejezni a megbecsülést, például egy pozitív véleményezéssel a honlapon." Hozzátette, ha érintésmentesen szeretnél rendelni, akkor sem kell lemondani a borravalóról: a rendkívüli helyzetben nem illetlenség például egy új, tiszta borítékot kiragasztani a pénzt az ajtóra (vagy eldugni valahol a bejárati ajtó környékén, és szólni a futárnak, hogy hol találja).

Ennyit lehet keresni most futárként

Mint említettük, a vészterhes időkben a futárszakma is felértékelődött. Ahogy arról korábban a Pénzcentrum beszámolt, Magyarország szinte összes nagyvárosában toboroz ételfutárokat a Netpincér Go. A hivatalos ajánlat szerint a leendő dolgozó szinte teljes mértékben magának oszthatja be az idejét, ám mindezt saját járművel kell megoldania. Az állásajánlat szerint 2 550 forint nettót is meg lehet keresni óránként, ami 40 órás munkahetekkel számolva 408 000 forintot jelentene, borravaló nélkül (!) havonta. Igaz, az embernek egyéni vállalkozónak kell lennie, azaz minden kötelező járulékot magának kellene fizetnie. Mutatjuk az összes részeltet.

