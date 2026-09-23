2026. szeptember 23. szerda Tekla
20 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A tőzsdei pénzügyi növekedést ábrázoló diagram sötét háttér előtt.
Gazdaság

Emelkedéssel nyithat a tőzsde: ezeket a részvényeket figyelik

Pénzcentrum
2026. szeptember 23. 09:17

Pozitív korrekció várható szerdán a nyitásban a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT), mivel a nemzetközi befektetői hangulat mérsékelten kedvező az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX 1653,87 pontos, 1,08 százalékos csökkenéssel 151 342,76 ponton zárt kedden.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Czibere Ákos kommentárjában közölte, az OTP árfolyama a 30 és az 50 napos mozgóátlagok alatt zárt, amelyek 45 917 és 45 937 forintnál húzódnak, a következő támasz 44 828 forintnál látható. Kedden az OTP-részvények ára 390 forinttal, 0,84 százalékkal 45 850 forintra esett, forgalmuk 18,2 milliárd forintot tett ki.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Mol szintén támasz alá került, amely így ellenállást jelent 5160 forintnál, a következő támasz 5083 forintnál van. Az előző nap a Mol árfolyama 65 forinttal, 1,26 százalékkal 5110 forintra csökkent 4,3 milliárd forintos forgalomban.

A Richter a 12 640 forintos támasz alatt zárt, a következő fontosabb szint az 50 napos mozgóátlag 12 489 forintnál. Kedden a Richter-papírok árfolyama 300 forinttal, 2,33 százalékkal 12 600 forintra csökkent, a részvények forgalma 2,7 milliárd forintot ért el.

Az elemző szerint a Magyar Telekom is lefelé sodródik, a 2557 forintos szint már ellenállást jelent, támasz pedig 2504 forintnál húzódik. Az előző nap a Magyar Telekom árfolyama 6 forinttal, 0,23 százalékkal 2548 forintra gyengült, forgalma 943,7 millió forint volt.
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #forint #otp #mol #magyar telekom #gazdaság #tőzsde #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #részvényindex #részvényárfolyam #budapesti értéktőzsde

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:43
10:29
10:22
10:13
10:03
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. szeptember 22. 16:55
A győztes nem, de a számok meglepőek az orosz választásokon  
Media1
2026. augusztus 23. 20:00
Vége a klasszikus webshopoknak? AI forradalom & TikTok Shopping & Temu - Interjú Zabari Istvánnal (Ecommerce Hungary)  
MEDIA1  |  2026. szeptember 23. 09:11
Minőségi Újságírás Díj: a Debreciner kapta a fődíjat, a 444, a Telex, a 24.hu és a Direkt36 is díjazott lett
A Debreciner Akkuváros - Gyárak a kert végében című riportfilmjének alkotói kapták a 2026 második ne...
Bankmonitor  |  2026. szeptember 22. 13:51
A gyermekeim már egyedül buszoznak. De vajon fizethetnek egyedül a büfében?
Az önállóságot nem egyszerre adjuk oda a gyerekeinknek. Először csak egyedül mennek le a boltba. Azt...
Holdblog  |  2026. szeptember 22. 11:41
Fogy a lakosság, de három országban már többen élnek, mint harminc éve
A BB tengely országai harminc év alatt összességében ritkábban lakottá váltak: a régiós átlagos néps...
iO Charts  |  2026. szeptember 21. 10:01
Részvényportfólió: milyen cégeket keresek?
A részvényportfólió építés cikk második részében az egyedi részvényeimet fogom kategóriákba sorolni,...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 23.
Óriási tervekkel terjeszkedik Pesten a lengyel hotelmulti: elárulta a cégvezér, miben vagyunk jobbak Varsónál
2026. szeptember 22.
Milliós javításba futhatnak a magyar autósok 2026 őszén: totálkáros is lehet a kocsi, ha megtörténik a baj
2026. szeptember 23.
Időzített bomba rengeteg magyar otthona: kevesen tudnak róla, simán porrá éghet a lakásuk
2026. szeptember 22.
Kár tagadni, nagyban zajlik a lakáskatasztrófa Budapesten: így vált luxussá egy lakás az átlagembernek
2026. szeptember 22.
Nagy változás jöhet a palackvisszaváltásban: nem mindenhol kell ugyanazt a rendszert bevezetni
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 23. szerda
Tekla
39. hét
Szeptember 23.
Nemzetközi hulladékgyűjtő nap
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Megszólalt a nyugdíjszakértő: tarthatatlan a hazai rendszer, nyugdíjkorhatár-csökkentésre is szükség lenne
2
1 hete
Megszólalt a Roszatom vezére a Paks II projektről: egyértelműen üzent a magyar kormánynak Lihacsov
3
5 napja
Magyar Péter fontos bejelentéseket tett: ekkor jöhet a nyugdíjas SZÉP-kártya, húsz évre visszamenőleg vizsgálódhat a NAV
4
1 hete
Megszólalt a korábbi pénzügyminiszter, Bokros Lajos: "A Tisza-kormány 100 nap alatt még semmit sem tett a gazdaságért"
5
2 napja
Most érkezett! Leállt a gázszállítás a Török Áramlaton: nem érkezik rajta földgáz Magyarországra
PÉNZÜGYI KISOKOS
Reorganizáció
egy szervezet vagy tevékenység újraszervezése.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 23. 10:03
Időzített bomba rengeteg magyar otthona: kevesen tudnak róla, simán porrá éghet a lakásuk
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 23. 07:47
Megszólalt rendőrségi kihallgatása után Matolcsy György: tagadja a vádakat, "ez egy hamis mese"
Agrárszektor  |  2026. szeptember 23. 10:32
Sorra dőlnek be a magyar termelők, pedig ezzel megmenthetnék magukat