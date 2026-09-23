A 2026 szeptemberére kialakult belpolitikai válság hátterében Friedrich Merz kancellár rekordalacsony népszerűsége, a bal- és jobbközép kényszerkoalíciójának kudarca áll.
Emelkedéssel nyithat a tőzsde: ezeket a részvényeket figyelik
Pozitív korrekció várható szerdán a nyitásban a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT), mivel a nemzetközi befektetői hangulat mérsékelten kedvező az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX 1653,87 pontos, 1,08 százalékos csökkenéssel 151 342,76 ponton zárt kedden.
Czibere Ákos kommentárjában közölte, az OTP árfolyama a 30 és az 50 napos mozgóátlagok alatt zárt, amelyek 45 917 és 45 937 forintnál húzódnak, a következő támasz 44 828 forintnál látható. Kedden az OTP-részvények ára 390 forinttal, 0,84 százalékkal 45 850 forintra esett, forgalmuk 18,2 milliárd forintot tett ki.
A Mol szintén támasz alá került, amely így ellenállást jelent 5160 forintnál, a következő támasz 5083 forintnál van. Az előző nap a Mol árfolyama 65 forinttal, 1,26 százalékkal 5110 forintra csökkent 4,3 milliárd forintos forgalomban.
A Richter a 12 640 forintos támasz alatt zárt, a következő fontosabb szint az 50 napos mozgóátlag 12 489 forintnál. Kedden a Richter-papírok árfolyama 300 forinttal, 2,33 százalékkal 12 600 forintra csökkent, a részvények forgalma 2,7 milliárd forintot ért el.
Az elemző szerint a Magyar Telekom is lefelé sodródik, a 2557 forintos szint már ellenállást jelent, támasz pedig 2504 forintnál húzódik. Az előző nap a Magyar Telekom árfolyama 6 forinttal, 0,23 százalékkal 2548 forintra gyengült, forgalma 943,7 millió forint volt.
Megnyílik az EU-s pénzcsap: 4,2 milliárd euróhoz juthat Magyarország, itt van von der Leyen bejelentése
Az Európai Bizottság pozitívan értékelte a magyar kormány jogállamisági reformjait, így javaslatot tett 4,2 milliárd euró befagyasztott uniós forrás felszabadítására.
Visszatér a kötelező sorkatonaság? Behívóparancsokat kezdtek el kiküldeni Tolna és Hajdú-Bihar megyében
Szeptemberben több magyarországi címre is katonai behívóparancs érkezett, ami gyorsan találgatásokra adott okot a közösségi médiában.
Ez lett a magyar EU-milliárdok sorsa: kiderült, miért maradtak ki a felzárkózásból a legszegényebb vidékek
Első pillantásra úgy tűnhet, hogy több hátrányos helyzetű térség jelentős összegeket kapott. A számok mélyebb elemzése azonban rácáfol erre az összképre.
Elindult a pályázat a Szent István Vidékfejlesztési Program helyi fejlesztési testületeibe, szerdától lehet jelentkezni a tíz mikrotérségben.
Az Európai Unió tagállamai várhatóan még az idén megállapodnak a 2028 és 2034 közötti időszakra szóló, jelentősen átalakuló hétéves költségvetésről.
Nincs mese, itt a feketeleves: váratlanul gyengülni kezdett a forint, megérezzük a devizák drágulását
A kamatdöntés bejelentésének napján minden vezető devizával szemben gyengült a forint.
Most érkezett! Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy Györgyöt: ezzel vádolják az MNB korábbi elnökét
Hivatali visszaélés gyanújával hallgatta ki a Nemzeti Nyomozó Iroda a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnökét és további hat embert.
Házkutatásokat és lefoglalásokat hajtott végre a Központi Nyomozó Főügyészség az MNB alapítványait érintő, százmilliárdos hűtlen kezelés gyanúja miatt indított eljárásban.
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2028. január 1-jétől 3 százalékról 2,5 százalékra csökkenti inflációs célját.
Brutális jóslat érkezett: hamarosan minden lélektani határt átléphet az üzemanyagár, ez nagyon fog fájni
A szaúdi szállítások újraindulása hozott némi átmeneti enyhülést, a közel-keleti feszültségek és a megrongálódott infrastruktúra így is tartós kockázatot jelentenek.
A költségvetés jelenleg igen magas hiányt mutat, de segíthet a helyzeten, hogy a likviditási tartalékok erősödtek, és az év végén jelentős uniós bevételek érkezhetnek.
Hatvan új kormányrendelet jelent meg egyszerre: megszűnik a TEK önállósága, alapjaiban alakul át a magyar rendőrség
Október 1-jétől új rendszerben működnek a rendvédelmi szervek, a változásokat hatvan kormányrendelet vezeti át.
Most közölte a Mol: ekkor termelhet újra teljes kapacitással a Dunai Finomító, így áll a sérült üzem javítása
Az üzembehelyezést és tesztelést követően újra teljes kapacitáson termelhet majd a százhalombattai finomító, várhatóan októberben.
Súlyos biztonsági hiányosságokat állapított meg, és bírságot szabott ki a munkavédelmi hatóság a Mol tiszaújvárosi üzemében történt halálos robbanás ügyében.
Az euró árfolyama a reggel hat órakor jegyzett 363,92 forintról 361,97 forintra süllyedt 18 órakor.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 242,89 pontos, 0,16 százalékos emelkedéssel, 152 996,63 ponton zárt hétfőn.
Ezen a vidéki településen találta meg számításait Ungváry Krisztián: ettől retteg a legjobban az ismert történész
Súlyos veszélyt jelent a magyar szőlőültetvényekre az aranyszínű sárgaság nevű betegség, amely mára valamennyi hazai borvidéken megjelent.
Elképesztő menetelés várható a bitcoin piacán: olyan magasságokba törhet az árfolyam, amire rég volt példa
A kriptovaluta hétfő reggel 85 229 dollárig emelkedett, ami január vége óta a legmagasabb árfolyamnak számít.
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Végre kristálygömb nélkül is tudhatod, mennyit fog érni az autód 4 év múlva (x)
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