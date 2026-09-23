Emelkedéssel nyithat a tőzsde: ezeket a részvényeket figyelik

Pozitív korrekció várható szerdán a nyitásban a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT), mivel a nemzetközi befektetői hangulat mérsékelten kedvező az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX 1653,87 pontos, 1,08 százalékos csökkenéssel 151 342,76 ponton zárt kedden.

Czibere Ákos kommentárjában közölte, az OTP árfolyama a 30 és az 50 napos mozgóátlagok alatt zárt, amelyek 45 917 és 45 937 forintnál húzódnak, a következő támasz 44 828 forintnál látható. Kedden az OTP-részvények ára 390 forinttal, 0,84 százalékkal 45 850 forintra esett, forgalmuk 18,2 milliárd forintot tett ki.

A Mol szintén támasz alá került, amely így ellenállást jelent 5160 forintnál, a következő támasz 5083 forintnál van. Az előző nap a Mol árfolyama 65 forinttal, 1,26 százalékkal 5110 forintra csökkent 4,3 milliárd forintos forgalomban.

A Richter a 12 640 forintos támasz alatt zárt, a következő fontosabb szint az 50 napos mozgóátlag 12 489 forintnál. Kedden a Richter-papírok árfolyama 300 forinttal, 2,33 százalékkal 12 600 forintra csökkent, a részvények forgalma 2,7 milliárd forintot ért el.

Az elemző szerint a Magyar Telekom is lefelé sodródik, a 2557 forintos szint már ellenállást jelent, támasz pedig 2504 forintnál húzódik. Az előző nap a Magyar Telekom árfolyama 6 forinttal, 0,23 százalékkal 2548 forintra gyengült, forgalma 943,7 millió forint volt.