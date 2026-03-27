Itt vannak a legújabb állampapír-hozamok: ennyit kaszálhatsz, ha ebbe rakod a pénzedet

Április elsején új Magyar Állampapír Pluszt bocsát ki az Államadósság Kezelő Központ. Az ötéves futamidejű, sávosan emelkedő kamatozású konstrukció maximális évesített hozama 6,97 százalék lesz. Továbbra is megmarad a befektetők körében népszerű, évenkénti díjmentes visszaváltási lehetőség - jelentette a Portfolio.

A 2031/M2 sorozatszámú lakossági állampapír feltételei megegyeznek az eddig megszokottakkal. A 2031. május 22-én lejáró kötvény kamatozása évente 0,25 százalékponttal emelkedik. A kamat mértéke 6,50 százalékról indul, és egészen 7,50 százalékig növekszik. Az első kamatperiódus 2027. május 22-ig tart. Erre az időszakra a kifizetendő időarányos kamat 7,39 százalék lesz. Ezt követően a kamatfizetés minden évben május 22-én történik.

A papírt az elsődleges piacon kizárólag természetes személyek vásárolhatják meg. Érvényben marad a korábban bevezetett értékesítési korlát is. Ennek értelmében egy forgalmazó egy adott befektetőnek legfeljebb 50 millió forint együttes névértékben értékesíthet az új sorozatból.

A konstrukció egyik legnagyobb előnye más lakossági állampapírokkal szemben, hogy a kamatfizetést követő öt munkanapban névértéken, díjmentesen visszaváltható. Így ebben az időszakban elkerülhető az egy százalékos visszaváltási díj megfizetése.

Az Államadósság Kezelő Központ a közelmúltban új stratégiát dolgozott ki a lakossági portfólió kamatkockázatának mérséklésére. A cél a kötvények átlagos futamidejének meghosszabbítása, valamint a fix és a változó kamatozású papírok arányának kiegyensúlyozása volt: az őszi termékújítások óta ugyanis a háztartások szinte kizárólag fix kamatozású állampapírokat keresnek. Jelenleg a MÁP Plusz a második legkedveltebb lakossági befektetés, amely az idei bruttó értékesítés mintegy negyedét adja. A piacvezető Fix Magyar Állampapír eközben az eladások 57 százalékát teszi ki.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

