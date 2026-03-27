Budapest, 2019. november 28.Nyomtatott Magyar Állampapír Plusz a belvárosi 5-ös számú postán 2019. november 28-án.A november eleje óta megvásárolható nyomtatott Magyar Állampapír Plusz 5 éves futamidejû, névre szóló, nyomdai úton 10.
Megtakarítás

Itt vannak a legújabb állampapír-hozamok: ennyit kaszálhatsz, ha ebbe rakod a pénzedet

Pénzcentrum
2026. március 27. 15:02

Április elsején új Magyar Állampapír Pluszt bocsát ki az Államadósság Kezelő Központ. Az ötéves futamidejű, sávosan emelkedő kamatozású konstrukció maximális évesített hozama 6,97 százalék lesz. Továbbra is megmarad a befektetők körében népszerű, évenkénti díjmentes visszaváltási lehetőség - jelentette a Portfolio.

A 2031/M2 sorozatszámú lakossági állampapír feltételei megegyeznek az eddig megszokottakkal. A 2031. május 22-én lejáró kötvény kamatozása évente 0,25 százalékponttal emelkedik. A kamat mértéke 6,50 százalékról indul, és egészen 7,50 százalékig növekszik. Az első kamatperiódus 2027. május 22-ig tart. Erre az időszakra a kifizetendő időarányos kamat 7,39 százalék lesz. Ezt követően a kamatfizetés minden évben május 22-én történik.

A papírt az elsődleges piacon kizárólag természetes személyek vásárolhatják meg. Érvényben marad a korábban bevezetett értékesítési korlát is. Ennek értelmében egy forgalmazó egy adott befektetőnek legfeljebb 50 millió forint együttes névértékben értékesíthet az új sorozatból.

A konstrukció egyik legnagyobb előnye más lakossági állampapírokkal szemben, hogy a kamatfizetést követő öt munkanapban névértéken, díjmentesen visszaváltható. Így ebben az időszakban elkerülhető az egy százalékos visszaváltási díj megfizetése.

Az Államadósság Kezelő Központ a közelmúltban új stratégiát dolgozott ki a lakossági portfólió kamatkockázatának mérséklésére. A cél a kötvények átlagos futamidejének meghosszabbítása, valamint a fix és a változó kamatozású papírok arányának kiegyensúlyozása volt: az őszi termékújítások óta ugyanis a háztartások szinte kizárólag fix kamatozású állampapírokat keresnek. Jelenleg a MÁP Plusz a második legkedveltebb lakossági befektetés, amely az idei bruttó értékesítés mintegy negyedét adja. A piacvezető Fix Magyar Állampapír eközben az eladások 57 százalékát teszi ki.

#befektetés #kamat #megtakarítás #állampapír #pénzügyek #ákk #hozam #lakossági pénzügyek #befektetők #állampapír hozamok

