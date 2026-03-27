A legfontosabb napirendi pontok között a pénzügyi beszámolók elfogadása, a személyi döntések és a 2025-ös üzleti év után fizetendő osztalék mértéke szerepel.
Itt vannak a legújabb állampapír-hozamok: ennyit kaszálhatsz, ha ebbe rakod a pénzedet
Április elsején új Magyar Állampapír Pluszt bocsát ki az Államadósság Kezelő Központ. Az ötéves futamidejű, sávosan emelkedő kamatozású konstrukció maximális évesített hozama 6,97 százalék lesz. Továbbra is megmarad a befektetők körében népszerű, évenkénti díjmentes visszaváltási lehetőség - jelentette a Portfolio.
A 2031/M2 sorozatszámú lakossági állampapír feltételei megegyeznek az eddig megszokottakkal. A 2031. május 22-én lejáró kötvény kamatozása évente 0,25 százalékponttal emelkedik. A kamat mértéke 6,50 százalékról indul, és egészen 7,50 százalékig növekszik. Az első kamatperiódus 2027. május 22-ig tart. Erre az időszakra a kifizetendő időarányos kamat 7,39 százalék lesz. Ezt követően a kamatfizetés minden évben május 22-én történik.
A papírt az elsődleges piacon kizárólag természetes személyek vásárolhatják meg. Érvényben marad a korábban bevezetett értékesítési korlát is. Ennek értelmében egy forgalmazó egy adott befektetőnek legfeljebb 50 millió forint együttes névértékben értékesíthet az új sorozatból.
A konstrukció egyik legnagyobb előnye más lakossági állampapírokkal szemben, hogy a kamatfizetést követő öt munkanapban névértéken, díjmentesen visszaváltható. Így ebben az időszakban elkerülhető az egy százalékos visszaváltási díj megfizetése.
Az Államadósság Kezelő Központ a közelmúltban új stratégiát dolgozott ki a lakossági portfólió kamatkockázatának mérséklésére. A cél a kötvények átlagos futamidejének meghosszabbítása, valamint a fix és a változó kamatozású papírok arányának kiegyensúlyozása volt: az őszi termékújítások óta ugyanis a háztartások szinte kizárólag fix kamatozású állampapírokat keresnek. Jelenleg a MÁP Plusz a második legkedveltebb lakossági befektetés, amely az idei bruttó értékesítés mintegy negyedét adja. A piacvezető Fix Magyar Állampapír eközben az eladások 57 százalékát teszi ki.
címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
Az OTP igazgatósága összesen 300 milliárd forintos, részvényenként több mint 1071 forintos osztalék kifizetését javasolja a tavalyi év rekordméretű nyeresége után.
Kiderült a kőkemény igazság a forintról: eljött az idő a 100 ezres bankó bevezetésére - mit fog lépni az MNB?
A mostani bankjegy- és érmerendszer az IMF által ajánlott számítási metódus szerint is nehezen követi a valós pénzhasználati igényeket.
Rengeteg magyar szülő önti ide a félretett pénzét: garantált a komoly hozam, de egy buktatóra kevesen figyelnek
A Babakötvény ma az egyik legnépszerűbb gyermekcélú megtakarítás Magyarországon, több százezer számlával és több százmilliárd forintos állománnyal.
Tényleg kivezethetik az ötforintosokat? Elképesztő javaslat érkezett: Varga Mihálynál pattog a labda
Az elinflált ötforintosok kivezetését és az ötvenezres címlet bevezetését szorgalmazzák.
Személyi igazolvány készítés ára 2026-ban: ezekben az esetekben kerül pénzbe a lejárt igazolvány cseréje
Személyi igazolvány készítés ára 2026-ban: Mikor ingyenes a csere és mikor kell fizetni? Ügyintézés, online pótlás és a lejárt okmány megújításának feltételei egy helyen.
A részvénypiac forgalma 28,7 milliárd forint volt, a vezető részvények a Mol kivételével erősödtek a pénteki záráshoz képest.
Márciusban látványosan átrendeződött a magyar befektetők viselkedése: megerősödött a hazai piacba vetett bizalom.
Az UniCredit három lehetséges forgatókönyvet is vizsgál, hogy vonzóbbá tegye a Commerzbank felvásárlására tett ajánlatát.
Főszabály szerint minden hónapban a második munkanapon érkezik meg az előző hónapra járó családi pótlék.
A MOL igazgatósága összesen 241,2 milliárd forintos osztalék kifizetését javasolja a 2025-ös év eredményei után.
Az érintettek nem veszítik el a pénzt, de csak akkor kapják meg, ha kiegészítik az szja-bevallásukat.
Rengeteg magyar kártyabirtokos sétál ebbe a csapdába: fájó pluszköltséget jelenthet ez az apró módosítás
Az alacsonyabb limitek módosítása sok esetben ingyenes, magasabb készpénzfelvételi keretnél viszont már több száz, sőt akár 1300–1400 forintos díjjal is számolni kell.
Lépett a Revolut, díjemelést kapnak a nyakukba a magyar ügyfelek: mindenkit érint, itt vannak a részletek
A magyarországi fióktelep az áthelyezést követően kezdi meg a magyar bankszámlák biztosítását a meglévő ügyfelek számára.
A részvénypiac forgalma 17,0 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.
A közép- és kelet-európai bankok egyre aktívabban keresik a növekedési lehetőségeket a régió széttagolt piacain.
Közben a másik ismert vádlott, Völner Pál is kiváltott egy ingatlant a vagyonzár alól.
Végre kitálaltak a hazánkban lefoglalt ukrán aranyszállítmányról: egészen más állhat a botrány hátterében
Az érintett ukrán és osztrák pénzintézetek visszautasítják a magyar hatóságok vádjait.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX a múlt pénteki záráshoz képest 3,66 százalékkal csökkenve 121 907,53 ponton fejezte be a hetet.
-
Ott a nyomás a cégvezetőkön: lépni az AI-ban, vagy még kivárni?
Töltsd ki a kérdőívünket, csak 5 perc.