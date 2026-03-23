Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Jó napja volt annak, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 540,12 pontos, 0,44 százalékos emelkedéssel, 122 647,44 ponton zárt hétfőn.
A részvénypiac forgalma 28,7 milliárd forint volt, a vezető részvények a Mol kivételével erősödtek a pénteki záráshoz képest.
Aradványi Péter, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője az MTI-nek elmondta: a nemzetközi folyamatokkal együtt mozgott a BUX, amelynek a teljesítménye azonban elmaradt az európai és az amerikai piacokon tapasztalttól.
Hozzátette, hogy délelőtt a BÉT-en és a nemzetközi piacokon is folyamatos csökkenést mértek, dél körül érkezett Donald Trump amerikai elnöktől egy bejegyzés a Teheránnal zajló konstruktív egyeztetésekről, ami a háború mielőbbi lezárását tekintve kedvező kilátásokkal kecsegtetett. Ennek hatására felpattanás látszott a tőzsdéken Amerikában, Európában és ezen belül a BÉT-en is. Megjegyezte, hogy ez a kedvező hír a magyar piacon elsősorban az OTP árfolyamára volt érdemi hatással.
- A Mol 2 forinttal, 0,05 százalékkal 3914 forintra gyengült, 2,4 milliárd forintos forgalomban.
- Az OTP-részvények ára 300 forinttal, 0,83 százalékkal 36 250 forintra erősödött, forgalmuk 21,3 milliárd forintot tett ki.
- A Magyar Telekom árfolyama 15 forinttal, 0,75 százalékkal 2025 forintra nőtt, forgalma 1,6 milliárd forint volt.
- A Richter-papírok árfolyama 20 forinttal, 0,17 százalékkal 11 760 forintra emelkedett, a részvények forgalma 2,0 milliárd forintot ért el.
- A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9270,18 ponton zárt hétfőn, ez 39,27 pontos, 0,43 százalékos emelkedés a pénteki záráshoz viszonyítva.
