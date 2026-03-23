Jó napja volt annak, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 540,12 pontos, 0,44 százalékos emelkedéssel, 122 647,44 ponton zárt hétfőn.

A részvénypiac forgalma 28,7 milliárd forint volt, a vezető részvények a Mol kivételével erősödtek a pénteki záráshoz képest.

Aradványi Péter, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője az MTI-nek elmondta: a nemzetközi folyamatokkal együtt mozgott a BUX, amelynek a teljesítménye azonban elmaradt az európai és az amerikai piacokon tapasztalttól.

Hozzátette, hogy délelőtt a BÉT-en és a nemzetközi piacokon is folyamatos csökkenést mértek, dél körül érkezett Donald Trump amerikai elnöktől egy bejegyzés a Teheránnal zajló konstruktív egyeztetésekről, ami a háború mielőbbi lezárását tekintve kedvező kilátásokkal kecsegtetett. Ennek hatására felpattanás látszott a tőzsdéken Amerikában, Európában és ezen belül a BÉT-en is. Megjegyezte, hogy ez a kedvező hír a magyar piacon elsősorban az OTP árfolyamára volt érdemi hatással.