2026. március 23. hétfő Emőke
9 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közeli kép a tőzsdei pénzügyi növekedési grafikonról.
Megtakarítás

Jó napja volt annak, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

Pénzcentrum
2026. március 23. 19:08

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 540,12 pontos, 0,44 százalékos emelkedéssel, 122 647,44 ponton zárt hétfőn.

A részvénypiac forgalma 28,7 milliárd forint volt, a vezető részvények a Mol kivételével erősödtek a pénteki záráshoz képest.

Aradványi Péter, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője az MTI-nek elmondta: a nemzetközi folyamatokkal együtt mozgott a BUX, amelynek a teljesítménye azonban elmaradt az európai és az amerikai piacokon tapasztalttól.

Hozzátette, hogy délelőtt a BÉT-en és a nemzetközi piacokon is folyamatos csökkenést mértek, dél körül érkezett Donald Trump amerikai elnöktől egy bejegyzés a Teheránnal zajló konstruktív egyeztetésekről, ami a háború mielőbbi lezárását tekintve kedvező kilátásokkal kecsegtetett. Ennek hatására felpattanás látszott a tőzsdéken Amerikában, Európában és ezen belül a BÉT-en is. Megjegyezte, hogy ez a kedvező hír a magyar piacon elsősorban az OTP árfolyamára volt érdemi hatással.

  • A Mol 2 forinttal, 0,05 százalékkal 3914 forintra gyengült, 2,4 milliárd forintos forgalomban.
  • Az OTP-részvények ára 300 forinttal, 0,83 százalékkal 36 250 forintra erősödött, forgalmuk 21,3 milliárd forintot tett ki.
  • A Magyar Telekom árfolyama 15 forinttal, 0,75 százalékkal 2025 forintra nőtt, forgalma 1,6 milliárd forint volt.
  • A Richter-papírok árfolyama 20 forinttal, 0,17 százalékkal 11 760 forintra emelkedett, a részvények forgalma 2,0 milliárd forintot ért el.
  • A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9270,18 ponton zárt hétfőn, ez 39,27 pontos, 0,43 százalékos emelkedés a pénteki záráshoz viszonyítva.

Címlapkép: Getty Images
Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:31
19:14
19:08
19:00
18:55
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 23. hétfő
Emőke
13. hét
Március 23.
Meteorológiai világnap
Március 23.
A magyar-lengyel barátság napja
Március 23.
A magyar ejtőernyősök napja
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adósságlevél
Fizetési ígéretet megtestesítő értékpapír. A kibocsátó garanciát vállal, hogy meghatározott időpontban a részére átadott pénzösszeget és annak kamatait visszafizeti. Hitelviszonyt testesít meg, tartalmi-formai követelményei vannak, amelyet a polgárjog szabályoz.

Több kisokos

