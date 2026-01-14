Itt a bejelentés, rengeteg állampapír kamata emelkedik: jól járhat, aki beszáll?

A tavalyi, 4,4 százalékos átlagos infláció hatására emelkednek az inflációkövető állampapírok kamatai. A Prémium Magyar Állampapír tulajdonosai akár 5,9 százalékos, míg a Babakötvény-befektetők 7,4 százalékos hozamra számíthatnak a 2026-ban induló kamatperiódusokban

A Központi Statisztikai Hivatal által közölt, tavalyi 4,4 százalékos átlagos inflációs adat alapvetően meghatározza az inflációhoz kötött állampapírok jövőbeli kamatozását. Ez az érték szolgál referenciaként a Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) és a Babakötvény következő kamatperiódusainak kamatszámításához - írja a Portfolio.

Az inflációkövető állampapírok továbbra is jelentős népszerűségnek örvendenek a hazai megtakarítók körében. A legfrissebb statisztikák szerint a PMÁP-okban összesen 3709 milliárd forint, míg a Babakötvényekben 522 milliárd forintnyi megtakarítás halmozódott fel.

A 2024-es év 3,7 százalékos inflációjához képest a tavalyi 4,4 százalékos érték 0,7 százalékponttal magasabb, ami közvetlenül befolyásolja a kamatokat. A 2025-ös áremelkedés 0,7 százalékpontos (70 bázispontos) kamatbázis-növekedést eredményez, így a befektetők által kapott kamat is ugyanekkora mértékben emelkedik. Kivételt jelentenek azok az esetek, amikor az értékpapír korábban fix kamatozású volt, és csak most tér át inflációkövető kamatozásra.

A különböző PMÁP-sorozatok eltérő kamatprémiumot kínálnak. A legkedvezőbb helyzetben azok a befektetők vannak, akik 1,50 százalékpontos felárral rendelkező sorozatot tartanak. Ők a 4,4 százalékos tavalyi infláció alapján 5,9 százalékos kamatra lesznek jogosultak az idén induló, egyéves kamatperiódusok végén. Ez a kedvező feltétel a teljes PMÁP-állomány mintegy 53 százalékára vonatkozik a 2025 végi adatok szerint.

Kivételes eset a jelenleg is megvásárolható "2035/I2" sorozat, amelynek kamata a jövőben csökkenni fog. Ez az állampapír jelenleg fix, évi 6 százalékos kamatot fizet, azonban május végétől áttér az inflációkövető kamatozásra. A 4,4 százalékos bázisérték és a prémium alapján ez mindössze 4,5 százalékos kamatot jelent majd, így ez válik a piacon elérhető legalacsonyabb hozamú prémium állampapírrá.

A Babakötvények tulajdonosai még kedvezőbb helyzetben vannak, mivel ezek az értékpapírok kiemelkedően magas, 3 százalékpontos prémiumot biztosítanak az infláció felett. Ennek köszönhetően a 2026-ban kezdődő, és 2027-ben záruló kamatperiódusban 7,4 százalékra emelkedik a Babakötvények kamata a 4,4 százalékos inflációs bázis mellett.