Történelmi csúcs a Budapesti Értéktőzsdén! Az járt most nagyon jól, aki ebbe fektette a pénzét

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1788,47 pontos, 1,5 százalékos emelkedéssel 120 651,59 ponton, történelmi csúcson zárt szerdán.

A részvénypiac forgalma 25,3 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek az előző napi záráshoz képest. Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta, hogy kifejezetten magas forgalomban, 1,5 százalékos emelkedésével a BUX európai összevetésben is felülteljesített.

A vezető részvények közül a Mol, a Magyar Telekom erős lendületet mutatott, az OTP enyhén, míg a Richter minimálisan emelkedett. Czibere Ákos beszámolt a Molt érintő fejleményről, ugyanis a vállalat szerdán jelentette be, hogy holdingtársasággá alakul. Részben ez a bejelentés, részben pedig az olajárak emelkedése is szerepet játszhatott az árfolyam emelkedésében. Az elemző szerint feltételezhető, hogy a Mol holdingtársasággá alakulásától a befektetők hatékonyságnövekedést várnak.

Czibere Ákos arra is felhívta a figyelmet, hogy OTP árfolyama is történelmi csúcsra emelkedett. Mindez részben annak köszönhető, hogy a Goldman Sachs 36 700 forintról 42 ezer forintra emelte az OTP Bankra vonatkozó 12 havi célárfolyamát, az ajánlás változatlanul vétel.