Tőzsdei grafikon Tőzsdei grafikon kereskedési elemzés befektetési pénzügyi, tőzsdei pénzügyi vagy forex grafikon tőzsdei grafikon grafikon üzleti válság összeomlás veszteség és növekszik nyereség és nyereség nyerni felfelé trend.
Megtakarítás

Történelmi csúcs a Budapesti Értéktőzsdén! Az járt most nagyon jól, aki ebbe fektette a pénzét

Pénzcentrum
2026. január 14. 19:06

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1788,47 pontos, 1,5 százalékos emelkedéssel 120 651,59 ponton, történelmi csúcson zárt szerdán. Az árfolyamok aktuális helyzete nyomon követhető a Pénzcentrum árfolyam oldalán is.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1788,47 pontos, 1,5 százalékos emelkedéssel 120 651,59 ponton, történelmi csúcson zárt szerdán.

A részvénypiac forgalma 25,3 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek az előző napi záráshoz képest. Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta, hogy kifejezetten magas forgalomban, 1,5 százalékos emelkedésével a BUX európai összevetésben is felülteljesített.

A vezető részvények közül a Mol, a Magyar Telekom erős lendületet mutatott, az OTP enyhén, míg a Richter minimálisan emelkedett. Czibere Ákos beszámolt a Molt érintő fejleményről, ugyanis a vállalat szerdán jelentette be, hogy holdingtársasággá alakul. Részben ez a bejelentés, részben pedig az olajárak emelkedése is szerepet játszhatott az árfolyam emelkedésében. Az elemző szerint feltételezhető, hogy a Mol holdingtársasággá alakulásától a befektetők hatékonyságnövekedést várnak.

Czibere Ákos arra is felhívta a figyelmet, hogy OTP árfolyama is történelmi csúcsra emelkedett. Mindez részben annak köszönhető, hogy a Goldman Sachs 36 700 forintról 42 ezer forintra emelte az OTP Bankra vonatkozó 12 havi célárfolyamát, az ajánlás változatlanul vétel.

  • A MOL 150 forinttal, 4,62 százalékkal 3400 forintra erősödött, 6,3 milliárd forintos forgalomban.
  • Az OTP-részvények ára 230 forinttal, 0,61 százalékkal 38 150 forintra, történelmi csúcsra nőtt, forgalmuk 13,3 milliárd forintot tett ki.
  • A Magyar Telekom árfolyama 66 forinttal, 3,57 százalékkal 1916 forintra emelkedett, forgalma 1,8 milliárd forint volt.
  • A Richter-papírok árfolyama 10 forinttal, 0,1 százalékkal 10 300 forintra erősödött, a részvények forgalma 2,3 milliárd forintot ért el.
  • A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 10 469,91 ponton zárt szerdán, ez 131,04 pontos, 1,27 százalékos emelkedés a keddi záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
