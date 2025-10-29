Történelmi csúcs a BÉT-en, nagyot kaszált, aki ma ebbe fektette a pénzét

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 847,4 pontos, 0,8 százalékos emelkedéssel, 107 141,14 pontos új történelmi csúcson zárt szerdán. Az árfolyamok aktuális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.

A részvénypiac forgalma 22,9 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. Czibere Ákos az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta, hogy a magyar tőzsde átlag feletti forgalomban az európai piacokhoz képest felülteljesítő volt.

Az OTP új csúcsra emelkedett, miután a JPMorgan és az Autonomous Research is vételi ajánlás mellett, 36 ezer forintra, illetve 36 332 forintra emelte 12 havi célárfolyamát. A Mol erősödése mögött a százhalombattai finomító újraindításáról szóló hétfői hírek álltak - tette hozzá az elemző.