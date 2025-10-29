2025. október 29. szerda Nárcisz
Budapest
Közeli kép a tőzsdei pénzügyi növekedési grafikonról.
Megtakarítás

Történelmi csúcs a BÉT-en, nagyot kaszált, aki ma ebbe fektette a pénzét

MTI
2025. október 29. 19:37

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 847,4 pontos, 0,8 százalékos emelkedéssel, 107 141,14 pontos új történelmi csúcson zárt szerdán. Az árfolyamok aktuális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.

A részvénypiac forgalma 22,9 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. Czibere Ákos az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta, hogy a magyar tőzsde átlag feletti forgalomban az európai piacokhoz képest felülteljesítő volt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az OTP új csúcsra emelkedett, miután a JPMorgan és az Autonomous Research is vételi ajánlás mellett, 36 ezer forintra, illetve 36 332 forintra emelte 12 havi célárfolyamát. A Mol erősödése mögött a százhalombattai finomító újraindításáról szóló hétfői hírek álltak - tette hozzá az elemző.

  • A Mol 76 forinttal, 2,59 százalékkal 3014 forintra erősödött, 3,8 milliárd forintos forgalomban.
  • Az OTP-részvények ára 430 forinttal, 1,38 százalékkal 31 700 forintra nőtt, forgalmuk 13,4 milliárd forintot tett ki.
  • A Magyar Telekom árfolyama 2 forinttal, 0,11 százalékkal 1800 forintra csökkent, forgalma 495,1 millió forint volt.
  • A Richter-papírok árfolyama 70 forinttal, 0,67 százalékkal 10 400 forintra esett, a részvények forgalma 1,4 milliárd forintot ért el.
  • A BUMIX 9966,73 ponton zárt szerdán, ez 22,71 pontos, 0,23 százalékos csökkenés a keddi záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #forint #megtakarítás #otp #mol #magyar telekom #tőzsde #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #részvényindex #részvényárfolyam #budapesti értéktőzsde

