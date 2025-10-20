Csúcsosodik a magyar bankok és a Revolut háborúja: ennek sokan nem fognak örülni, keményen fizethetnek

Az OTP Bank különdíjat vezetett be a külföldi bankkártyás készpénzfelvételekre, ami érinti a Revolut és Wise kártyákat is, de korábban az Erste is hasonlóan tett. A lépés a hazai bankok és fintech cégek közötti verseny újabb állomása, miközben a törvényben garantált ingyenes készpénzfelvétel továbbra is érvényben marad.

A bő kétmilliós magyar Revolut-felhasználói közösség számára fontos változás történt: az OTP Bank, Magyarország legnagyobb ATM-hálózatának üzemeltetője különdíjat vezetett be a külföldi kártyákkal történő készpénzfelvételekre, beleértve a Revolut és Wise kártyákat is - írja a Telex.

A folyamat nem előzmény nélküli. 2023 áprilisában az Erste Bank már bevezetett egy 1200 forintos különdíjat a bankcsoportján kívüli külföldi bankkártyás készpénzfelvételekre saját ATM hálózatában. A pénzintézet nyíltan elismerte, hogy a fintech cégekkel, elsősorban a Revoluttal folytatott verseny miatt lépett. "Az Erste felveszi a kesztyűt a fintech cégekkel szemben, hiszen ilyen szolgáltatás javarészt eddig náluk volt elérhető" – fogalmaztak az olcsó devizaváltást bemutató közleményükben.

Az OTP Bank 2025. szeptember 19-től léptette életbe saját különdíját, amely 1999 forintot jelent a külföldi kártyás ATM készpénzfelvételek esetén, az euró bankjegyet kiadó automatáknál pedig 4,99 eurót. A díj alól mentesülnek az OTP-csoporthoz tartozó külföldi kártyák birtokosai és minden Magyarországon kibocsátott bankkártyával rendelkező ügyfél.

Fontos hangsúlyozni, hogy a törvényben garantált ingyenes készpénzfelvétel szabályai nem változtak. Továbbra is lehetőség van havonta két alkalommal, összesen 150 ezer forint erejéig díjmentesen készpénzt felvenni bármely magyarországi ATM-ből egy nyilatkozat birtokában. Ez az összeg a bevezetése óta változatlan, így az évek során jelentősen elértéktelenedett az infláció miatt.

A készpénzhasználat, bár egyre inkább háttérbe szorul, még mindig fontos szerepet tölt be a mindennapi életben. Szükség lehet rá gyerekek osztálykirándulásánál, ruhatári szolgáltatásoknál, letéteknél vagy különböző szolgáltatások kifizetésénél.

Az ATM különdíj bevezetése értelmezhető úgy is, hogy a kereskedelmi bankok az ügyfelekkel fizettetik meg azt a költséget, amit a Revolut nem fizet Magyarországon azzal, hogy nem üzemeltet automatahálózatot. "Így a bankok inkább igyekeznek az ügyfeleket arra ösztönözni, hogy ne az ő ATM-hálózatukat használják készpénzfelvételre a Revolut-ügyfelek" – mondta erről Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu szakértője.

A Revolut havonta 80 ezer forintig, a Wise pedig 150 ezer forintig biztosít ingyenes készpénzfelvételt a világ bármely ATM-jéből, de ez csak akkor valóban ingyenes, ha az automata üzemeltetője nem számít fel külön díjat. A hazai 5342 darabos ATM-állományból az OTP 1839, az Erste pedig 457 automatát üzemeltet a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint.

A fintech ügyfelek számára léteznek alternatív megoldások is. Ilyen például a cash-back szolgáltatás, amely során bizonyos üzletekben, például a Penny Market boltjaiban, vásárlás mellett készpénzt is lehet felvenni. Legalább 3 ezer forintos vásárlás esetén maximum 20 ezer forint készpénz kérhető, és a havi első két tranzakció (összesen 40 ezer forintig) díjmentes azoknál, akik rendelkeznek ingyenes készpénzfelvételi nyilatkozattal.

A bankok saját megoldásokat is kínálnak. Az OTP Banknál a Bázis számlán a törvényi ingyenes készpénzfelvétel korlátlan alkalommal igénybe vehető havi 712 forintért. Az Erste a Korlátlan ATM csomaggal tetszőleges számú készpénzfelvételt biztosít saját hálózatából 1407 forintos havidíjért. A Gránit Bank pedig prémium bankkártyát kínál 18900 forintos éves díjért, amely többek között 4 belföldi és 2 külföldi ingyenes készpénzfelvételt tartalmaz összeghatár nélkül.

A devizaváltás területén a hazai bankok már felvették a versenyt a fintech cégekkel. Az Erste, a Gránit, az MBH, az OTP, a Raiffeisen, és ideiglenesen a K&H is bevezetett kedvezményes árfolyamú devizaváltást. Az OTP középárfolyamon váltja a devizát havi 600-600 ezer forintig két külön keretben, a Gránit Bank pedig havi 650 ezer forintos váltási keretet biztosít devizapiaci középárfolyamon.

Míg a devizaváltásban erősödik a verseny a bankok és a fintech cégek között, a készpénzfelvétel területén a hazai bankokat hátráltatja a pénzügyi tranzakciós illeték. A bankoknak ugyanis a törvényileg kötelező ingyenes készpénzfelvétel után is be kell fizetniük a 0,9 százalékos állami elvonást.