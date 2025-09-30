A Pénzcentrum 2025. szeptember 30.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Lehalt a Revolut: retteghetnek a magyar számlatulajdonosok, mi lesz a pénzükkel?
A Revolut szolgáltatásainál felhasználói problémák jelentkezhetnek, mivel a szokásosnál több hibabejelentés érkezett az elmúlt 24 órában.
A Downdetector adatai szerint a Revolut fintech vállalatnál az elmúlt egy napban a megszokottnál magasabb számú felhasználói hibajelentés érkezett. A rendszer által készített diagram jól szemlélteti, hogy a bejelentések száma jelentősen meghaladja a napszakra jellemző átlagos értékeket.
Ez a rendszer csak akkor jelez problémát egy szolgáltatásnál, ha a beérkező hibajelentések száma szignifikánsan meghaladja az adott napszakra jellemző szokásos mennyiséget. Ez arra utal, hogy a Revolut szolgáltatásainál valóban fennakadások lehetnek.
A hibabejelentések a nap különböző időszakaiban érkeztek, ami arra utalhat, hogy nem egyszeri, rövid ideig tartó problémáról van szó. A Downdetector módszertanáról és az állapotinformációk gyűjtésének módjáról további részletek a cég módszertani oldalán találhatók.
Nagyon fontos hírt kapott sok magyar napelem-tulaj: kiderült, ezért volt irtó kockázatos belevágniuk
Miközben a napelemekre sokan a jövő zálogaként tekintenek, kevesen tudják, hogy a használatuk nemcsak lehetőségeket, hanem kockázatokat is hordoz magával.
A mesterséges intelligencia már messze nem csupán beszélgetőtárs: szövegek, képek, videók, táblázatok vagy akár egész prezentáció, kreatív tartalmak előállítására is alkalmas.
A Stanford és BetterUp Labs kutatása szerint a mesterséges intelligencia által generált, tartalmatlan munkák egyre nagyobb problémát jelentenek a vállalatok számára.
A magyarok AI-felkészültsége ugyan javult, de mindössze 4,44-es értéket ért el a tízfokú skálán a 2024-es 3,94-hez képest.
A kaliforniai Vast Space az egyik versenyben lévő vállalat, amely 2026 májusára tervezi a világ első kereskedelmi űrállomásának, a Haven-1-nek a fellövését.
Az Európai Bizottság egyszerűsítené a cookie-szabályozást, amely jelenleg számtalan felugró ablakkal terheli a felhasználókat az interneten.
A TikTok, a Facebook és az X után további 16 webhelyre is kiterjedhet a 16 év alattiak számára Ausztráliában bevezetett tilalom
Újabb csalássorozat indult: a támadók ezúttal a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) nevében küldenek SMS-eket.
A programozó szerint az oldal üzemeltetői nem értesítették a felhasználókat az adatszivárgásról.
A Honor Magic V5 hajlítható mobil prémium hardverrel és AI-funkciókkal érkezik. De vajon a 800 ezres árért tényleg olyat ad, amiért megéri váltani?
A SoftBank Group jelentős átszervezést hajt végre: nagy a baj.
A tömeggyártás várhatóan 2026 végén indul el.
A Meta bemutatta új okosszemüveg-kollekcióját, köztük az első Ray-Ban modellt beépített kijelzővel, amely kiterjesztett valóság funkciókat kínál.
A mesterséges intelligencia módban mélyebb, AI által vezérelt válaszokat is nyújt a szolgáltatás.
A kínai kiberhatóság az RTX Pro 6000D chipekre vonatkozó rendeléseket is törölte, az Nvidia árfolyama már mínuszban nyitott.
Az OpenAI és a Harvard Egyetem kutatói átfogó tanulmányt készítettek a ChatGPT felhasználási szokásairól.
A megállapodás keretében a Google, az Nvidia és más vállalatok is befektetnek a brit MI-infrastruktúrába, elsősorban adatközpontok formájában.
Abban az esetben, ha az észlelt hiba a jelzett időszakon túl is fennáll, hívják az ügyfélszolgálatot díjmentesen a 1414-es telefonszámon!
