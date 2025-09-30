Lehalt a Revolut: retteghetnek a magyar számlatulajdonosok, mi lesz a pénzükkel?

A Revolut szolgáltatásainál felhasználói problémák jelentkezhetnek, mivel a szokásosnál több hibabejelentés érkezett az elmúlt 24 órában.

A Downdetector adatai szerint a Revolut fintech vállalatnál az elmúlt egy napban a megszokottnál magasabb számú felhasználói hibajelentés érkezett. A rendszer által készített diagram jól szemlélteti, hogy a bejelentések száma jelentősen meghaladja a napszakra jellemző átlagos értékeket.

Ez a rendszer csak akkor jelez problémát egy szolgáltatásnál, ha a beérkező hibajelentések száma szignifikánsan meghaladja az adott napszakra jellemző szokásos mennyiséget. Ez arra utal, hogy a Revolut szolgáltatásainál valóban fennakadások lehetnek.

A hibabejelentések a nap különböző időszakaiban érkeztek, ami arra utalhat, hogy nem egyszeri, rövid ideig tartó problémáról van szó. A Downdetector módszertanáról és az állapotinformációk gyűjtésének módjáról további részletek a cég módszertani oldalán találhatók.