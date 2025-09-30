2025. szeptember 30. kedd Jeromos
15 °C Budapest
Revolut app logó. A Revolut egy digitális banki alternatíva, amely előre fizetett bankkártyát, valutaváltást és peer-to-peer fizetéseket is tartalmaz.
Tech

Lehalt a Revolut: retteghetnek a magyar számlatulajdonosok, mi lesz a pénzükkel?

Pénzcentrum
2025. szeptember 30. 14:35

A Revolut szolgáltatásainál felhasználói problémák jelentkezhetnek, mivel a szokásosnál több hibabejelentés érkezett az elmúlt 24 órában.  

A Downdetector adatai szerint a Revolut fintech vállalatnál az elmúlt egy napban a megszokottnál magasabb számú felhasználói hibajelentés érkezett. A rendszer által készített diagram jól szemlélteti, hogy a bejelentések száma jelentősen meghaladja a napszakra jellemző átlagos értékeket.

Ez a rendszer csak akkor jelez problémát egy szolgáltatásnál, ha a beérkező hibajelentések száma szignifikánsan meghaladja az adott napszakra jellemző szokásos mennyiséget. Ez arra utal, hogy a Revolut szolgáltatásainál valóban fennakadások lehetnek.

A hibabejelentések a nap különböző időszakaiban érkeztek, ami arra utalhat, hogy nem egyszeri, rövid ideig tartó problémáról van szó. A Downdetector módszertanáról és az állapotinformációk gyűjtésének módjáról további részletek a cég módszertani oldalán találhatók.

Címlapkép: Getty Images
#pénz #tech #bank #bankolás #pénzügyek #hiba #magyar #probléma #revolut

